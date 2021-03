Topschaker Levon Aronian, held van Armenië, kiest onverwacht voor de VS

In Armenië circuleerde het nieuws al enige tijd, maar de rest van de wereld was compleet verrast toen Levon ­Aronian (38) vorige week aankondigde dat hij op uitnodiging van schaakmecenas Rex Sinquefield verhuist naar St. Louis en in de toekomst voor de Verenigde Staten zal uitkomen. Het is een opmerkelijke stap voor iemand die tijdens de recente oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan zei dat hij bereid was als soldaat zijn ­vaderland te dienen.

Onvrede over de huidige Armeense ­regering heeft tot Aronians beslissing ­geleid. Hij onderhield uitstekende betrekkingen met de vroegere premier en president Sarkisian, die sinds 2004 voorzitter van de nationale schaakbond is. Na de machtswisseling in 2018 beloofde de nieuwe premier Pasjinian dat de schakers hun privileges zouden behouden, maar daar is weinig van terechtgekomen. Zo ging de aanstelling van een persoonlijke trainer voor Aronian niet door.

Jonge, getalenteerde schakers als Jeffery Xiong en Sam Shankland zullen met ­gemengde gevoelens kennis hebben ­genomen van Aronians transfer. Voor hen is voorlopig geen plaats in het Amerikaanse olympiadeteam dat met Caruana, Aronian, So, Dominguez en Nakamura nagenoeg onverslaanbaar zal zijn.

Nog aanzienlijk groter is het verdriet in Armenië nu de belangrijkste schakel ontbreekt in het succesvolle nationale team dat in 2006, 2008 en 2012 de Olympiade won. Maar wie weet. Sinquefield (76) heeft niet het eeuwige leven, misschien keert Aronian ooit terug om niet als soldaat maar als schaker zijn vaderland te dienen.

Over de volgende partij uit zijn jonge jaren zei Aronian eens dat hij niet trots op is op het speculatieve begin, maar wel op de afsluitende offercombinaties.

Aronian – Popov

Moskou Aeroflot Open 2005

1.d4 d5 2. c4 c6 3. Pc3 Pf6 4. e3 a6 5. Pf3 b5 6. c5 g6 7. Db3 a5 8. Pe5 Lg7 9. Pxb5

De première van een dubieus stukoffer dat zonder veel succes een paar keer is gekopieerd.

9 ... cxb5 10. Lxb5+ Kf8 11. 0-0 La6

Deze en de volgende zet helpen alleen wit. Sterker is de manoeuvre Pf6-e8-c7.

12. a4 Pe4 13. Pd3 Lb7 14. f3 Pf6 15. Pe5 Dc7 16. Ld2 h5 17. c6 Lc8 18. e4 Db6 19. Le3 Le6 20. Tac1 Pa6

Vooral niet 20 ... dxe4 21. c7! en wit wint.

21. f4 Pc7 22. f5 gxf5 23. exf5 Lc8 24. Tc5 La6 25. Lg5 Lc8 26. Kh1

Diagram links

26 ... Pe4?

Ondanks suboptimale verdediging zou zwarts stelling nog steeds verdedigbaar zijn als hij deze zet achterwege had gelaten.

27. Lxe7+! Kxe7 28. Txd5 Pxd5 29. Dxd5 Pg5

Diagram rechts

30. Pg6+! fxg6 31. Te1+ Le6 32. Txe6+ Kf8

Of 32 ... Pxe6 33. Dxe6+ Kf8 34. Dd6+ Ke8 35. Dd7+ Kf8 36. fxg6 en mat.

33. Dd6+ Kg8 34. Lc4 Kh7 35. Te7 gxf5 36. Df6 Thg8 37. Dxg5

Om na 37 ... Dxc6 te besluiten met 38. Le6.

Zwart geeft op.