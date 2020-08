Toppers zien af van US Open. Tennis komt maar moeizaam uit de lockdown

Rafael Nadal heeft zich al afgemeld voor de US Open. Beeld Foto Getty

Een luide schreeuw maakt duidelijk dat het niet om een training, maar om een officiële tenniswedstrijd gaat. De kreet komt donderdagmiddag uit de keel van de Poolse Magdalena Frech nadat ze het winnende punt maakt tegen de Nederlandse Arantxa Rus in de tweede ronde van het WTA toernooi in Praag. Rus verloor in de tweede week dat het internationale vrouwentennis weer is opgestart in drie sets met 6-3, 2-6, 6-4.

Naast de kreet van de Poolse speelster en de scheidsrechter die de punten omroept lijkt toptennis in het coronatijdperk niet meer op de show die we kenden van voor maart dit jaar. De tribunes zijn leeg, uitgezonderd een enkele begeleider. De stoeltjes aan de zijkant van de gravelbaan in Praag zijn afgeplakt. Fans zijn vooralsnog niet welkom. In de pauzes tussen de games heerst rust. Geluiden die normaliter verstommen in het geroezemoes van het publiek, zijn nu luid hoorbaar. Een brommer die langs komt. Piepende remmen van een stroeve fiets. Het geritsel van een zak ijs als Rus de zak tussen de games door op haar benen legt.

Het beviel Serena Williams eigenlijk wel. Zij speelt deze week in Kentucky op de Top Seed Open, een door de coronacrisis in het leven geroepen toernooi, haar eerste wedstrijd in zes maanden tijd. Het voelde alsof ze haar jeugd herbeleefde in alle rust met een partij zonder publiek, zeker toen ze donderdag voor de 31ste keer tegen haar oudere zus Venus speelde.

De gezusters Williams zijn, in tegenstelling tot veel andere topspelers, wel van plan om naar de US Open te komen. Veel andere belangrijke namen ontbreken. Rafael Nadal speelt niet omdat hij de gezondheidsrisico’s niet wil nemen om naar Amerika te gaan, waar het virus alles behalve onder controle is. Gaël Monfils, Fabio Fognini Stan Wawrinka en Nick Kyrgios ontbreken om dezelfde reden. Roger Federer is er ook niet omdat hij herstellende is van een blessure.

Kiki Bertens mijdt de open Amerikaanse tenniskampioenschappen uit vrees dat de strenge regels haar voorbereiding op de graveltoernooien zal verstoren. Beeld Getty Images

Bij de vrouwen meldde de Australische nummer één van de wereld Ashley Barty zich af. Simona Halep verwacht ook niet te komen, maar ze heeft de knoop nog niet definitief doorgehakt. Elina Svitolina, de nummer 5 van de wereld, heeft zich afgemeld en Kiki Bertens heeft ook geen trek in een trip naar New York. Voor Bertens speelde de Nederlandse quarantaineplicht van twee weken mee bij terugkomst uit de VS. Daardoor zou haar voorbereiding voor het gravelseizoen in gevaar komen. Bij hun overwegingen spelen de nationale regels een rol. In Italië vervalt de quarantaineplicht bijvoorbeeld als spelers kunnen aantonen dat ze negatief testen.

Arantxa Rus is nu de enige Nederlandse deelnemer in het enkelspel op de US Open. Rus knokte zich vorig jaar terug in de top honderd en hoopte dit jaar juist te profiteren van haar teruggevonden zelfvertrouwen. Nu er veel topnamen ontbreken liggen er voor de Nederlandse nummer 70 van de wereld extra kansen.

Novak Djokovic maakte donderdag na lang wikken en wegen bekend dat hij ook zal afreizen naar New York. De nummer één van de wereld zag het aanvankelijk niet zitten om met alle beperkingen te spelen, maar hij hoopt op Flushing Meadows toch zijn 18de grandslamtitel te winnen. Djokovic kreeg de laatste maanden veel kritiek over zich heen omdat hij een vriendschappelijk toernooi organiseerde waar spelers, inclusief Djokovic zelf, besmet raakten met het coronavirus. Hij is hersteld. Ook Grigor Dimitrov, Borna Coric en Viktor Troicki liepen het virus op. In Servië hielden de spelers geen afstand omdat de overheid dat niet had opgelegd. De tennissers doken het nachtleven in en kwamen met een positieve test thuis.

Zulke taferelen worden tijdens de US Open, waar spelers en begeleiders zich aan een strikt veiligheidsprotocol moeten houden, niet verwacht. De deelnemers komen in een bubbel terecht waarbij ze allemaal in hetzelfde hotel moeten zitten. Ze worden veelvuldig getest en mogen maar één begeleider naar het tennispark meenemen. Mocht het toch fout gaan, is de organisatie van de US Open niet verantwoordelijk. Uit angst voor claims moeten tennissers een document ondertekenen waarbij ze ‘vrijwillig alle verantwoordelijkheid nemen voor alle risico’s inclusief ernstige ziekte of de dood’.

Zonder luid publiek en topnamen als Nadal en Federer, Barty, Svitolina en Bertens, wordt de US Open een bijzondere gewaarwording. Misschien liggen er nu ineens kansen voor Andy Murray, die bijna met pensioen ging maar een wildcard kreeg. Of voor Kim Clijsters, die bezig is aan een comeback en ook een kans heeft gekregen van de organisatie om te laten zien wat ze op 37-jarige leeftijd nog in huis heeft na een afwezigheid van zeven jaar.