Toplopers Mo Farah en Haile Gebrselassie hebben bonje na diefstal

Volgens Farah zijn uit een gesloten koffer in zijn kamer twee telefoons, 3.000 euro en een waardevol horloge ontvreemd, terwijl hij aan het trainen was. Hij zou van Gebrselassie geen hulp hebben gekregen bij het oplossen van de kwestie en dreigde hem na herhaalde verzoek om hulp met een tekstboodschap publiekelijk te schande te zullen maken. Dat deed hij woensdag door aan het slot van de persconferentie over de marathon van Londen ongevraagd een verklaring af te leggen over de diefstal.

Gebrselassie reageerde enkele uren laten in een brief die via de populaire atletieksite Letsrun.com werd verspreid. Volgens hem weigerde Farah zijn bezittingen in het hotel in bewaring te geven. Van de diefstal zou niet alleen aangifte zijn gedaan, de politie zou vijf personeelsleden hebben gehoord. Een dader werd niet gevonden. Ter compensatie zou Farah niettemin de helft van zijn hotelrekening zijn kwijtgescholden.

Gebrselassie meldde ook dat de volledige hotelrekening tot op heden onbetaald is gebleven. Ook zou Farah zich volgens hem in een sportzaal hebben vergrepen aan een getrouwde atlete. Alleen dankzij ingrijpen van de voormalige wereldrecordhouder zou het geen politiezaak zijn geworden. In een latere reactie stelde een woordvoerder dat Farah alle beweringen van Gebrselassie verwerpt. Het zou een poging zijn om de aandacht van de diefstal af te leiden.

Farah (36) neemt het zondag op tegen wereldrecordhouder en olympisch kampioen Eliud Kipchoge, die 10 van zijn 11 marathons heeft gewonnen. De Brit eindigde vorig jaar als derde. zijn persoonlijke record van 2.05.11 is bijna vier minuten langzamer dan de recordtijd van Kipchoge, de drievoudig winnaar in Londen: 2.01.39. De gepensioneerde Gebrselassie (46) nam driemaal deel in Londen: zijn beste klassering was een derde plaats.