Topfavoriet Wout van Aert wint openingsklassieker van het wielerseizoen

Wout Van Aert in actie tijdens de Omloop Het Nieuwsblad, van Gent naar Ninove. Beeld BELGA

In het interview meteen na zijn overwinning vroeg hij aandacht voor de oorlog in Oekraïne en benadrukte dat sport, wielrennen en zijn zege nu bijzaak zijn. ‘Het is moeilijk te begrijpen dat in deze tijd oorlog zo dichtbij komt. Ik hoop dat het gezonde verstand zegeviert.’

Van Aert vertrok op bijna 15 kilometer van het einde uit een grote groep met favorieten, al was de 27-jarige Belg zelf door alle kenners bovenaan de lijstjes met kanshebbers geplaatst. Van Aert demarreerde niet zozeer, maar ging domweg wat harder fietsen dan de rest. Op de kasseien van de Bosberg, de laatste van de vele korte klimmetjes van elke Omloop, liet hij met enkele krachtige pedaalslagen zien dat hij de sterkste renner in koers was.

Achter hem ontploften de benen van al zijn concurrenten die van de weeromstuit zigzaggend over de weg gingen. Ze zagen Van Aert pas terug toen die na de finish in Ninove uitgebreid vrouw en zoon had geknuffeld. Europees kampioen en winnaar van Parijs-Roubaix vorig jaar, Sonny Colbrelli, en de olympisch kampioen van Rio, Greg Van Avermaet, sprintten achter Van Aert naar de tweede en derde plek.

Sterk ploegenspel

De overwinning van Van Aert was afgezien van zijn eigen verdienste het resultaat van sterk ploegenspel van Jumbo-Visma. Vooraf was een strijd met de Belgische veelwinnaars van QuickStep voorspeld, maar die formatie kwam er niet aan te pas. In plaats daarvan maakten de renners van Bahrein Victorious en Ineos een sterke indruk.

Het zwart-geel van Jumbo-Visma was in de laatste fase van de wedstrijd, als de gezichten van renners grimassen worden waar het snot in slierten vanaf druipt, het meest van voren te zien. Uiteindelijk bleven Van Aert en zijn voor de klassiekers vers aangetrokken adjudant, de Belg Tiesj Benoot, namens Jumbo-Visma aan kop over.

Benoot sloop weg op de Muur van Geraadsbergen, vaak een scherprechter als die zware kasseienklim in een parcours is opgenomen. Even leek het erop dat Van Aert de winst aan ploeggenoot Benoot wilde laten, maar de laatste werd na De Muur bijgehaald. Van dat moment van hergroeperen en stilvallen profiteerde de Belgische kampioen en dat leverde hem de winst op in zijn allereerste koers op de weg dit seizoen. Het was bijna net zo vanzelfsprekend zoals Van Aert in de voorbije veldritwinter ook al bijna elke wedstrijd won waaraan hij meedeed.

Vrouwen

Bij de Omloop voor vrouwen kleurde het podium volledig oranje. Veterane Annemiek van Vleuten won na een lange sprint-a-deux van medefavoriet Demi Vollering van SD Worx. Vollering werd juist in een sprint sterker geacht dan de 39-jarige renster van het Spaanse Movistar. Minder dan een halve minuut na de binnenkomst van het Nederlandse tweetal, won Lorena Wiebes vrij gemakkelijk de sprint van het peloton. De renster van DSM is sprintspecialist.

Net als bij de mannen viel ook bij de vrouwen de beslissing op de Bosberg waar Van Vleuten en Vollering wegreden van de rest. Met nog tien kilometer te gaan was duidelijk dat een van hen de Omloop zou winnen. Wetende dat ze een betere sprint in de benen heeft, liet Vollering Van Vleuten het leeuwendeel van het kopwerk doen. Dat leek voor Vollering in de sprint de juiste keuze. Van Vleuten zette die ongebruikelijk vroeg in, op enkele honderden meters van de streep. Vollering kon haar ogenschijnlijk makkelijk volgen. Van Vleuten bleef echter gas geven en haar 14 jaar jongere opponent kwam er tot Vollerings eigen verrassing niet meer voorbij.