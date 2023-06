Topfavoriet Van der Poel geketend door oppermachtig Jumbo-Visma: Van Baarle ‘een heel mooie kampioen’

Dylan van Baarle is Nederland kampioen. Beeld ANP

Mathieu van der Poel probeerde zich bij het NK wielrennen drie keer te verlossen van de ketenen waaraan Jumbo-Visma hem had gelegd. Maar alle drie de keren kwam er, als hij achterom keek, weer zo’n geel-zwart tenue opdoemen.

Geen wonder, want de Nederlandse ploeg was met maar liefst tien renners vertegenwoordigd. Van der Poel moest zondag zijn poging om voor de derde keer Nederlands kampioen te worden vrijwel in zijn eentje tot een succes zien te brengen – zijn vier gestarte ploeggenoten waren al snel in geen velden of wegen te bekennen.

‘Dit was een frustrerende wedstrijd’, zei Van der Poel na afloop. Zijn poging was dan ook tevergeefs, de Jumbo-Visma-overmacht was eenvoudig te groot. Dylan van Baarle won namens die ploeg en mag een jaar lang rondfietsen in de begeerde rood-wit-blauwe trui, te beginnen in de komende Tour de France.

‘Dylan is een heel mooie kampioen’, vond Van der Poel. Beide mannen wonnen de laatste twee jaar wielermonument Parijs-Roubaix; beiden excelleerden in een andere grote klassieker, de Ronde van Vlaanderen.

Tropische hitte van Limburg

Na 218 kilometer in de tropische hitte van Limburg zou het wel enigszins pijnlijk zijn geweest als Jumbo-Visma níet had gewonnen. In het verleden, toen de ploeg internationaal nog niet de beste van de wereld was, gebeurde het weleens dat de NK-overtalsituatie niet werd uitgebuit. Zo won Van der Poel in 2018 en 2020 de titel ook als eenling ondanks dezelfde overmacht van de Nederlandse equipe als zondag.

De aangewezen kopman van Jumbo-Visma, de Italiaanse bergkoning in de Giro van 2021 Koen Bouwman, was er vooraf niet gerust op. ‘Mathieu is duidelijk de beste renner in koers vandaag’, zei Bouwman voor de start. Van der Poel won immers dit jaar ook nog Milaan-Sanremo en met zijn zege een week eerder in de Baloise Belgium Tour liet hij zien in topvorm te zijn.

‘Maar’, zei Bouwman, ‘wij zijn met heel veel.’ En hij noemde nog een een succesfactor: ‘Het maakt niet uit wie de trui wint, als hij maar in de ploeg blijft.’ Vorig jaar won Pascal Eenkhoorn, hij fietst inmiddels voor het Belgische Lotto Dstny, en in 2021 was het Timo Roosen die zondag voor Jumbo-Visma als 39ste eindigde.

Masterclasses ploegentactiek

In de laatste Tour de France gaf Jumbo-Visma in twee etappes masterclasses ploegentactiek met de eindoverwinning van kopman Jonas Vingegaard als resultaat. In een Tour treden ploegen aan met acht renners, dus tien is een ongekende weelde. De ploeg speelde dit NK alle tien de pionnen uit totdat er uiteindelijk twee aan kop overbleven: Van Baarle en Olav Kooij, een van ’s werelds beste sprinters momenteel. Het enige gezelschap van het duo: Mathieu van der Poel.

Van tien tegen één was het spel in de laatste 10 kilometer versimpeld naar twee tegen één en Van der Poel zat klem. Van Baarle begon de beschietingen. Dat was logisch, vond hij zelf. ‘Ik weet dat ik Mathieu niet kan volgen als hij volop aangaat op korte klimmetjes’, vertelde de winnaar. ‘Het is niet makkelijk om tegen zo’n klasbak te koersen.’

Van Baarle moest dus het juiste moment kiezen vóórdat zo’n klim begon. In een fractie van een seconde het juiste besluit nemen, daar is hij volgens zijn tegenstrever uitzonderlijk goed in. ‘Dat is een gevoel en op de een of andere manier heb ik dat’, zei Van Baarle. ‘Ik heb al veel met Dylan gekoerst’, vertelde Van der Poel. ‘Ik weet: als hij het moment kiest om te vertrekken, wordt het heel moeilijk hem terug te halen.’

Supersprinter Kooij

Maar zelfs als dat was gebeurd, had Jumbo-Visma nog steeds de grootste kans om het nationaal kampioenschap te winnen. Zij het dan met supersprinter Olav Kooij. ‘Ik zei tegen Olav dat hij moest proberen Mathieu te volgen’, legde Van Baarle de tactiek uit.

Zou Van der Poel, na zijn drie eerder mislukte, maar energievretende pogingen, er door een bovenmenselijke inspanning in slagen weer aan te sluiten bij Van Baarle, of zou die laatste ineen storten, dan had Van der Poel sprinter Kooij in zijn wiel meegenomen. Die had daardoor een minder zware inspanning moeten doen dan de eenzame concurrent van het Belgische Alpecin-Deceuninck. De sprint zou dan voor Kooij een peulenschil zijn.

Dat bleek uiteindelijk ook, want de 21-jarige Jumbo-Visma-renner werd met twee vingers in de neus tweede voor Van der Poel. Zij het dat die voor niets anders dan de winst gekomen was. ‘Derde, vierde of tiende, daar lig ik niet meer wakker van. Ik kwam hier om kampioen te worden.’

Tegelijk vond hij dat hij het niet anders had kunnen doen. ‘Misschien, als ik op het einde nog een ploeggenoot erbij had gehad, kan dat veel veranderen. Maar die had ik niet en dus moest ik het zelf oplossen. Dat houdt een keer op.’