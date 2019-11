Topatleten keren zich tegen hervormingen Diamond League: vakbond in de maak

STOCKHOLM, SWEDEN - MAY 30: Lukas Weisshaidinger of Austria competes in the men's Discus Throw during Stockholm - 2019 Diamond League at Stockholms Olympiastadion on May 30, 2019 in Stockholm, Sweden. (Photo by Marco Mantovani/Getty Images) Beeld Getty Images

Afgelopen week werd bekend dat de Diamond League, de belangrijkste en best betaalde wedstrijdcyclus, volgend jaar meerdere disciplines schrapt: de 200 meter, hinkstapspringen, discuswerpen en de 3.000 meter steeplechase. Het is de bedoeling een korter en aantrekkelijker programma van maximaal anderhalf uur te creëren voor televisie.

De aangekondigde hervorming heeft tot verontwaardiging geleid bij getroffen atleten, zoals Dafne Schippers (tweevoudig wereldkampioen 200 meter) die vorige week haar ongenoegen via Twitter kenbaar maakte. Taylor, de tweevoudig olympisch en viervoudig wereldkampioen hinkstapspringen, is van mening dat atleten meer zeggenschap moeten eisen. ‘Op dit moment hebben wij, de atleten, geen inspraak’, schrijft hij in zijn oproep op sociale media. Hij vindt dat atleten een eigen vertegenwoordigend orgaan moeten hebben, onafhankelijk van atletiekfederatie Iaaf.

Bij de boze discuswerpers valt het initiatief van Taylor wellicht in goede aarde. Zij hebben Iaaf-voorzitter Sebastian Coe per brief laten weten dat ze zich zwaar benadeeld voelen door de hervorming van de Diamond League. Discuswerpen werd al beoefend op de Antieke Spelen, 34 eeuwen geleden. Het staat sinds de eerste moderne Spelen, in 1896, op het olympische programma. ‘U vernietigt het historische en culturele erfgoed van de sport atletiek om wille van een marketingstrategie voor de korte termijn’, schrijven ze. ‘Als gekozen vertegenwoordiger dient u alle naties en disciplines even belangrijk te vinden.’

Afgekeken van voetbal

Volgens de discuswerpers is er geen reden om aan te nemen dat de atletiek beter zal aanslaan bij het televisiepubliek als een uitzending niet langer dan 90 minuten duurt. De lengte is afgekeken van voetbal, menen ze. Ze wijzen erop dat golf en tennis succes behalen met langere uitzendingen. De baanatletiek kent 36 disciplines die op zichzelf staan en aandacht verdienen.

Ze plaatsen vraagtekens bij onderzoek dat volgens oud-atleet Coe zou uitwijzen dat bijvoorbeeld discuswerpen en steeplechase impopulair zou zijn. ‘Het is niet uw opdracht om sommige disciplines te vernietigen of verschil te maken tussen disciplines en atleten. Daarvoor ben u niet gekozen.’

Het is onduidelijk in hoeverre de oproep van Taylor om een vakbond te vormen, is aangeslagen bij andere atleten. De Britse Dina Asher-Smith, de opvolgster van Dafne Schippers als wereldkampioen 200 meter, heeft al wel laten weten dat ze Taylor steunt. De Amerikaanse hinkstapspringkampioen trainde tot vorig jaar in Nederland, onder de Amerikaanse coach Rana Reider.

Het is ook de vraag hoe het nieuwe initiatief zich verhoudt tot de Track and Field Athletes Association, die zeven jaar geleden door Amerikaanse atleten in het leven werd geroepen en een sluimerend bestaan leidt. De bond had geen inspraak in de hervormingen van de Diamond League.

Destijds sloten Usian Bolt en Churandy Martina zich aan bij de internationale groepering die zou strijden voor minimumbetalingen voor beroepsatleten, een eerlijker verdeling van de wedstrijdopbrengsten, versoepeling van de strikte logoregels en een pensioenplan dat sporters meer financiële zekerheid biedt na afloop van hun loopbaan.