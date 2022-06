Topatleten heeft Amerika genoeg, alleen is de sport uit de gratie bij het grote publiek

Melissa Jefferson (rechts) wint de finale van de 100 meter tijdens de Amerikaanse kampioenschappen. Beeld AFP

Het koningsnummer van de Amerikaanse atletiekkampioenschappen, de 100 meter, wordt vrijdagavond in de staat Oregon gelopen voor een paar duizend belangstellenden. De lege stoeltjes in Hayward Field in Eugene zijn ruim in de meerderheid als Melissa Jefferson, een sprintster van de universiteit van Coastal Carolina, en Fred Kerley, zilveren medaillewinnaar van Tokio, hun nationale titels vieren.

Het onbekende universiteitsstadje in de staat Oregon, dat 170 duizend inwoners telt en volgende maand het WK atletiek organiseert, geldt als atletiekhoofdstad van de VS. Phil Knight en Bill Bowermann, ooit respectievelijk hardloper en coach aan de universiteit van Oregon, stonden er aan de wieg van hun kledingmerk Nike.

Het bedrijf is zeker tot 2040 hoofdsponsor van de Amerikaanse atletiekbond USATF, en betaalde 270 miljoen dollar voor een recente renovatie van het iconische, maar bescheiden stadion Hayward Field. De capaciteit kan voor grote toernooien worden uitgebreid naar 25 duizend.

In 2015 kreeg Eugene verrassend de WK atletiek toegewezen. Nooit eerder werd het toernooi in de Verenigde Staten georganiseerd. De keuze voor Eugene was een ‘strategische beslissing’, verklaarde Lamine Diack, toenmalig president van de IAAF, inmiddels World Athletics. Het toernooi moest de atletiek in de VS in aanloop naar de Spelen van Los Angeles (2028) een duw in de goede richting geven.

Weinig zendtijd

Dat is hard nodig, zegt Jonathan Gault, verslaggever van het toonaangevende atletiekblog Let’s Run. ‘Atletiek is niet meer zo populair’, zegt hij vanuit Eugene. ‘In de jaren 70 en 80 was de sport vaker op televisie, maar de afgelopen decennia is atletiek voorbijgestreefd door andere sporten.’

Uit een peiling van onderzoeksbureau Nielsen van kort voor de pandemie, blijkt dat zeven sporten bij het Amerikaanse publiek de voorkeur krijgen boven atletiek.

Sprintster Sha'Carri Richardson, een fenomeen op sociale media, heeft zich niet geplaatst voor de Amerikaanse WK-ploeg. Beeld AFP

World Athletics wil de komende jaren een inhaalslag maken en sporten als zwemmen en tennis passeren, zei president Sebastian Coe vorige week tegen The Wall Street Journal. Om het doel te bereiken moeten kijkcijfers, toeschouwersaantallen, en daarmee opbrengsten, omhoog, verklaarde Coe. ‘Ik zou graag zien dat meer Amerikaanse sponsoren in de sport investeren.’

Coe vloog vorig jaar na de Olympische Spelen van Tokio samen met de Amerikaanse atletiekploeg terug naar de Verenigde Staten. De equipe had de meeste medailles gewonnen in Japan, al wisten de sprintmannen voor het eerst in de geschiedenis geen individueel goud te winnen. Tot verbazing van Coe wachtte de ploeg bij thuiskomst een lege ontvangsthal. De Brit noemde het een ‘bizar’ moment en zei niet te begrijpen hoe de sporters uit ‘atletiekgrootmacht’ Amerika op eigen bodem nauwelijks gewaardeerd worden.

Wel veel talent

Aan het talent ligt het niet, zegt Gault. ‘Dat is er nog altijd genoeg.’ Het is te danken aan het universiteitssysteem, waaraan volgens Gault weinig mankeert. ‘De faciliteiten zijn optimaal, meestal beter dan bij de professionals.’ De winst van studente Jefferson op de 100 meter van de Amerikaanse kampioenschappen, een kwalificatiemoment voor de WK, onderstreept de werking van de talentenfabriek. Bij het verlaten daarvan zijn de sporters voornamelijk aangewezen op sponsoring door de grootste schoenenmerken.

De Amerikaanse atletiek kent een promotieprobleem, zegt Gault, en heeft moeite om belangstellenden aan zich te binden. Hij ziet charismatische persoonlijkheden zoals hordeloper Grant Holloway en 200-meter-specialist Noah Lyles, beiden regerend wereldkampioen, maar nationale sterren zijn ze vooralsnog niet.

Dat geldt ook voor olympisch kampioene Sydney McLaughlin, de grote rivaal van Femke Bol op de 400 meter horden. Zij verbeterde haar wereldrecord in Eugene tot 51,41. ‘Vroeger kende iedereen atleten als Carl Lewis en, toen nog, Bruce Jenner,’ zegt Gault, ‘maar alleen volgers van atletiek kennen de huidige toppers.’

Cha’Carri Richardson

Vraag naar de bekendste atleet van het moment en veel Amerikanen zullen wijzen naar sprintster Cha’Carri Richardson. De 22-jarige belofte was vorig jaar de snelste bij het olympische kwalificatietoernooi, maar werd geschorst voor de Spelen wegens het gebruik van marihuana. De opvallende verschijning, met netkousen, lange wimpers en nagels, heeft miljoenen volgers op social media, maar wist nog geen grote prijzen te winnen. Vrijdagavond wordt favoriete Richardson uitgeschakeld in de halve finale van de 100 meter.

Bij de mannen is de hoop gevestigd op het 18-jarige sprinter Erriyon Knighton. Op de 200 meter liep de 1.90 meter lange atleet uit Tampa, Florida, al de op drie na snelste tijd ooit, achter Usain Bolt, Yohan Blake en landgenoot Michael Johnson. Maar op de veel belangrijkere 100 meter is hij nog niet onder de 10 seconden gedoken. ‘Hij kan de Amerikaanse Bolt worden,’ zegt Gault. ‘Misschien wel beter. Iemand als hij kan de Amerikaanse atletiek vooruit helpen.’

In Eugene zal de toekomst van de sport volgende maand vorm moeten krijgen. De toewijzing aan de Amerikaanse plaats leidde tot gefronste wenkbrauwen, want normaliter zijn de WK voorbehouden aan wereldsteden als Parijs, Londen of Beijing. Eugene is relatief klein, en bovendien moeilijk te bereiken.

Volgens Gault waren er in de VS nauwelijks alternatieven. ‘Eugene is een van de weinige plekken met een goed atletiekstadion,’ zegt hij. ‘Steden als New York of Chicago zijn aantrekkelijker, maar die kunnen het niet organiseren. In Eugene zijn bovendien de meeste atletiekliefhebbers, al neemt de belangstelling de afgelopen jaren af.’

De redding van de Amerikaanse atletiek zullen de WK op eigen bodem niet worden, denkt Gault. ‘Ik ben sceptisch’, zegt hij. ‘Alleen mensen die atletiek volgen, zullen überhaupt weten dat het toernooi in Eugene gehouden wordt. Ik denk dat Olympische Spelen een grotere impact kunnen hebben. Nee, ik ben er niet van overtuigd dat een evenement van tien dagen met alleen maar atletiek veel verschil zal maken. Ook al is het in Amerika.’