Topatleet Christian Taylor staat op de barricaden om zijn sport te beschermen

De Amerikaanse Christian Taylor tijdens de hinkstapsprong finale van het wereldkampioenschap atletiek. Beeld Getty Images

De telefoon van Christian Taylor stond de afgelopen weken geen seconde stil. Appjes, mails, tweets, het hield niet op. De tweevoudig olympisch kampioen en viervoudig wereldkampioen hinkstapspringen, is druk met de oprichting van zijn atletenvakbond The Athletics Association. De Amerikaan wil voorkomen dat zijn discipline van de kalender verdwijnt in de Diamond League.

Eerder deze maand maakte de internationale atletiekfederatie IAAF bekend dat de 200 meter, hinkstapspringen, discuswerpen en de 3.000 meter steeplechase in 2020 verdwijnen van het programma van de belangrijkste competitie in de atletiek. Het kortere schema zou aantrekkelijker zijn voor de tv-kijker, die straks een uitzending van 90 minuten krijgt voorgeschoteld.

‘Het is tijd dat we een stem krijgen’, zegt Taylor vanuit de VS. ‘Deze veranderingen gaan veel te ver. Discuswerpen uit het programma? Dat onderdeel hoort bij de ontstaansgeschiedenis van de atletiek in de klassieke oudheid. Je kunt dat er niet uit halen. Dit slaat nergens meer op. Dit tast de geest van onze sport aan.’

De 29-jarige Amerikaan, die een tijd in Nederland heeft getraind bij de groep van Rana Reider op Papendal, zegt veel reacties te hebben gehad. En niet alleen van het kleine groepje gedupeerde atleten. ‘Iedereen denkt nu: mijn onderdeel kan de volgende zijn. Ik heb ook veel steun vanuit de sprintwereld gehad. Als ze zelfs de 200 meter schrappen, wat bij de populairste nummers hoort, is niks meer veilig.’

Honderden atleten hebben zich volgens Taylor geregistreerd bij zijn prille vorm van een vakbond. Op de lijst prijken ook de namen van olympisch en wereldkampioenen als Dina Asher-Smith (100 en 200 m), Shaunae Miller-Uibo (200 en 400 m), Mutaz Barshim (hoog) en Renaud Lavillenie (polsstok).

Vanuit Nederland kreeg hij steun van Dafne Schippers, die kwaad was toen ze ontdekte dat haar favoriete afstand, de 200 meter, een bijnummer is geworden. ‘Ik heb veel contact over dit soort onderwerpen met Dafne gehad. Ze staat helemaal achter me. Ik heb sowieso veel gehoord van de atleten op Papendal, ook van de jongens van Curaçao, waarmee ik samengewoond heb. Ze zijn allemaal blij met dit initiatief.’

De eerste serieuze afspraak heeft Taylor deze week in zijn agenda staan. Vrijdag zit hij aan tafel met IAAF-baas Sebastian Coe, de man die zijn handtekening onder het plan heeft gezet. De twee zien elkaar in Monaco tijdens het jaarlijkse atletiekgala waar de prijzen voor beste atleten worden uitgedeeld. ‘Ik wil van hem weten op basis waarvan de beslissingen met de omroepen zijn gemaakt. Het gaat mij erom dat atleten inzicht krijgen in de besluiten. Dat het doorzichtiger wordt voor ons. We willen niet strijden tegen de IAAF, maar beter samenwerken.’

Atleten kunnen zich nu laten horen via de atletencommissie van de IAAF. De Nederlandse 800 meter-loper Thijmen Kupers stelde zich dit jaar kandidaat, maar hij werd niet gekozen. Taylor vindt dat de commissie niet genoeg voor elkaar krijgt. ‘Er moet een onafhankelijk orgaan komen. De atletencommissie zit onder de paraplu van de IAAF. Dat belemmert ons om echt goed voor onze rechten op te komen.’

Werpers en stoters De speerwerpers, kogelstoters en discuswerpers worden al vertegenwoordigd door de Global Throwing Group. Die club stuurde een brief naar Sebastian Coe van de IAAF naar aanleiding van de veranderingen. Eerder ging er al een lange lijst met aanbevelingen naar Monaco om het programma voor die technische disciplines interessanter en korter te maken. De vakbond stelde onder meer voor om speerwerpen en discuswerpen om en om aan te bieden op het programma van de Diamond League: het ene jaar discuswerpen, het andere jaar speerwerpen. Er waren ook ideeën om de meting computergestuurd te doen om de boel te versnellen en het deelnemersveld te verkleinen. Er kwam geen gehoor vanuit de IAAF.

Taylor bruist ook van de ideeën om atletiek aantrekkelijker voor het publiek te maken. Hij denkt dat onderdelen niet moeten verdwijnen, maar juist gemoderniseerd moeten worden. ‘Op de FBK Games in Hengelo werd er gesprint tegen een zonneauto. Dat was zó cool. Er werd ook gelopen tegen een licht dat op de baan scheen waarbij je zag hoe ver de loper van een record af zat. Daar moet de sport heen.’

Het probleem met de veelvoud aan onderdelen denkt hij op te lossen door met streams online te werken. ‘Dat is toch de manier waarop we tegenwoordig sport kijken? We zouden juist veel meer kunnen zien, in plaats van minder.’

Tussen alle gesprekken door is Taylor ook in training voor de Spelen van Tokio, waar hij zijn derde gouden medaille wil halen. De vakbondsplannen schoppen de voorbereiding behoorlijk in de war. Maar dat maakt hem niet uit. ‘Dit voelt als mijn baby, ik ben er nu heel gepassioneerd mee bezig en alle dagen met mensen in gesprek. Er zat altijd al een zaadje in mijn hoofd om echt iets voor mijn sport te kunnen betekenen. Dit is mijn kans.’

Zijn voorbereiding op Tokio wordt sowieso anders nu hij niet meer aan de Diamond League kan deelnemen. De hinkstapspringer zal zich moeten richten op kleinere wedstrijden waar het prijzengeld veel lager ligt. De hoofdprijs in de Diamond League levert in één klap 50 duizend dollar op. Taylor won de beker met grote diamant zeven keer.

Taylor is altijd bereid geweest om in zichzelf te investeren. Hij begreep dat sportief succes geld kostte. Toen hij vond dat hij zijn trainer Rana Reider vaker nodig had om beter te worden, betaalde hij daar flink voor. Dat is niet overal gebruikelijk. Op Papendal worden de trainers vanuit de bond betaald.

Die individualistische aanpak maakt nu plaats voor een groter doel. Hij wil zijn naam gebruiken om de stem van atleten te vertegenwoordigen. ‘Het gaat er nu niet om dat die onderdelen terug op het programma van de Diamond League komen, hoewel we dat wel willen. Het gaat om iets groters: het beschermen van onze sport.’