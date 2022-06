Tony van Diepen bewijst dat je ook zonder trainingen op Papendal hard kunt lopen

Tony van Diepen en zijn coach Grete Koens tijdens de NK in Apeldoorn Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Tony van Diepen slaat op zijn benen om zich op te peppen, vlak voor de start op de 400 meter op de NK atletiek. Hij is niet te missen in het groepje lopers met zijn roze sokken en schoenen en tenue met zuurstokkleuren, de vrolijke nieuwe kledinglijn van zijn sponsor New Balance.

Zijn coach Grete Koens heeft zich voor de nationale titelstrijd in Apeldoorn geheel in het zwart gehuld. Door haar roze paraplu, precies in de kleur van de sokken van de atleet, lijkt het toch alsof de twee hun outfit op elkaar hebben afgestemd. ‘Toeval’, lacht Koens, die Van Diepen al sinds zijn 16de traint.

Aan hun samenwerking dreigde vorig jaar een einde te komen toen Koens, de enige vrouw in een mannenbolwerk van atletiekcoaches op Papendal, na zeventien jaar stopte bij de bond. Over de reden doet ze geen uitspraken. Dat heeft ze zo afgesproken.

Veel atleten volgden Koens na haar vertrek uit Papendal, ook Van Diepen. Hij traint nu bij Koens in Ede in een groep met nationale toppers op de middellange afstanden: Bart van Nunen, Benjamin de Haan, Jesse Fokkenrood en bij de vrouwen Maureen Koster, Diane van Es, Floor Doornwaard en Maureen Ellsworth.

Sinds de afsplitsing lopen haar atleten het ene na het andere persoonlijke record. Van Diepen scherpte zijn beste tijd op de 800 meter in de afgelopen weken drie keer aan tot 1.44,18 seconden. Hij greep net naast de zege in de prestigieuze Diamond Leaguewedstrijd in Parijs en wil op de mondiale titelstrijd in Eugene meedoen voor eremetaal.

Tony2Laps

Het vertrek bij de bond heeft hem meer rust gegeven, zegt hij in Apeldoorn. ‘Eerst baalde ik dat ik Papendal moest verlaten. Ik wilde bij Grete blijven trainen, dus ik moest wel weg. Nu kunnen we onze eigen keuzes maken. Dat heeft tot nu toe een topseizoen opgeleverd.’

Van Diepen had het gevoel dat de bond hem dwong om te kiezen voor de 400 meter, het nummer waarop hij op de estafette uitblinkt met het Nederlandse team. Vorig jaar won de ploeg Europees goud en olympisch zilver.

Maar Tony2Laps, zoals hij zichzelf op sociale media noemt, is toch echt van de twee rondjes. ‘De 400 is te kort voor mij. In de estafette is dat anders, dan kan ik in de achtervolging met een slimme tactiek veel goed maken. Maar ik hoor thuis op de 800 meter.’

Van Diepen voelde zich in die ambitie niet gesteund door de bond. ‘Er is weleens tegen mij gezegd dat ik het nooit zou gaan maken op de 800 meter. Dat motiveert mij alleen maar om te bewijzen dat het wel lukt.’

Makkelijk is het niet om het team draaiende te houden. Trainingsstages worden in de nieuwe situatie niet meer volledig vergoed. De groep ging in april naar Flagstaff in Arizona om op hoogte te trainen. De WK-voorbereiding is daar ook. ‘Zo’n stage kost 3.500 euro’, zegt Van Diepen. ‘Ik kreeg daarvan 1.500 euro vergoed van de bond. De rest moet ik nu zelf bijleggen. We betalen veel uit eigen zak. Grete moet een salaris krijgen, maar daar hebben we nu de middelen niet voor. We hebben haar wel twee keer per dag nodig, dus ik hoop dat we als team zo goed worden dat we daar straks wel geld voor hebben.’

Parijs 2024

Koens heeft een plan gemaakt tot de Spelen van Parijs in 2024. Daarna moet ze opnieuw bekijken of het haalbaar is om door te gaan. Ondanks de financiële zorgen gaat het sportief gezien voortvarend. Van Diepen verkeert vlak voor de WK in bloedvorm. Koens ziet dat haar pupil zich beter kan concentreren. ‘Tony had altijd moeite om zijn focus vast te houden, hij was snel afgeleid. Zowel op en buiten de baan.’

De 26-jarige atleet dacht tijdens wedstrijden te veel aan de verzuring die hij voelde. ‘Op de 800 had hij moeite met de zone tussen de 500 en 600 meter. In het verleden liet hij het dan een beetje lopen als hij de vermoeidheid voelde. Nu loopt hij daar dwars doorheen en houdt hij het tempo vast. Hij kan zijn aandacht beter richten.’

Koens denkt dat hij nog veel sneller kan dan zijn persoonlijke record van 1.44,18 seconden: slechts drie Nederlanders zijn ooit sneller geweest. Van Diepen werkt sinds de overstap naar Ede veel aan zijn duurvermogen. In sommige weken maakt hij 80 trainingskilometers, waar dat voorheen vaak bleef steken op 30 omdat hij dan dreigde geblesseerd te raken. ‘Hij schurkt nu tegen de wereldtop aan. Ik denk dat hij 1.43, misschien wel 1.42 lopen. Dan kan hij van iedereen winnen. Ook verliezen, maar ook winnen. Kan hij de wereldtitel pakken? Ja, why not?’