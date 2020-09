‘Tom is vergeten dat hij beter voor zichzelf kon rijden’

Tom Dumoulin komt aan op de top van Col de Marie Blanque. Beeld Klaas Jan van der Weij

Was het een domme zet?

Jan Janssen (80), Tourwinnaar in 1968: ‘Ik snapte er helemaal niets van. Wat gaat hij nou doen? Het verbaast me sowieso dat ze bij Jumbo-Visma de renners elke dag zo slopen. Roglic zal die mannen nog goed kunnen gebruiken, straks in de Alpen.’

Laurens ten Dam (39), 9de in de Tour van 2014: ‘Het was tactisch zeker niet slim. Daar is iedereen het wel over eens. Ik hoorde van Servais Knaven dat ze bij Ineos, waar hij ploegleider is, ook verbaasd waren dat Jumbo zo snel de tweede kopman opgaf.’

Erik Breukink (56), 3de in de Tour van 1990 : ‘Ze hadden het idee dat ze met Roglic een slag konden slaan. Ze wilden het zwaar maken op de voorlaatste col en op de laatste Roglic wat laten proberen. Het pakte allemaal anders uit. Maar ja, het is geen schaakspel. Je kunt het allemaal mooi bedenken, maar als je niet alle pionnen hebt zoals je wil, moet je kunnen schakelen en improviseren. Ze hadden beter gas terug kunnen nemen toen ze hoorden dat Dumoulin niet goed was.’

Waarom zou hij dan toch die beslissing hebben genomen?

Ten Dam: ‘Tom is in z’n koppie gekraakt. Hij heeft gedacht: ik ben er ook voor de ploeg. Daarbij is hij vergeten dat hij juist beter voor zichzelf kon rijden.’

Johnny Hoogerland (37), 12de in de Ronde van Spanje van 2009: ‘Hij wilde niet gelost worden zonder iets voor de ploeg te doen. En ik denk ook dat hij onzeker is, niet overtuigd van zijn eigen kracht. Maar ja, als je anderhalf jaar geen bevestiging hebt gehad, dan ben je een stuk onzekerder dan iemand als Roglic, die in de Dauphiné nog de stenen uit de straat reed.’

Erik Dekker (50), viervoudig Touretappewinnaar: ‘Zijn besluit kwam voort uit goede wil, maar ook onzekerheid. En tegelijkertijd uit realiteitszin. Anders zou hij geen twee minuten hebben verloren. Hij was niet goed en dat voelde hij waarschijnlijk al langer.’

Wat had hij moeten doen op zo’n slechte dag?

Breukink: ‘Hij zat in de groep met alle favorieten en hij was de tweede man in het klassement van zijn ploeg. Dan hoef je niets te doen. Je moet afwachten. Als je echt een slechte dag hebt, ga je er toch wel van af, maar dan was het verlies misschien kleiner geweest.’

Janssen: ‘Hij had zich stil moeten houden. Laat de ploeg met de gele trui het werk maar doen.’

Dekker: ‘Ik snap het wel. Renners doen graag een duit in het zakje. En als Roglic had gewonnen, geel en tijd had gepakt, hadden we er anders tegenaan gekeken. Maar Roglic had ook niet zijn beste dag en dan valt het heel erg op.’

Breukink: ‘Ik heb genoeg slechte dagen gehad en dit was nog niet eens zo erg. Die twee minuten is niet zoveel, zeker als je ziet wat hij gedaan heeft. Bij een echt slechte dag, zoals Thibaut Pinot had, moet je de groep met favorieten echt laten gaan. Dan is het over en uit. Dan stort iets waar je lang naartoe geleefd hebt helemaal in elkaar.’

Ze rijden met communicatie. Had de ploegleiding moeten ingrijpen?

Dekker: ‘Als je naar de tv kijkt, denk je dat misschien. Maar dan hoor je de commentatoren. Die hebben alle informatie. Als tv-kijker heb je bijna volledig overzicht. Maar als je als ploegleider in de Pyreneeën zit, heb je negentig procent van de de tijd geen beeld. De Tourradio geeft alleen informatie over de voorsprong van de kopgroep en over gelosten. Even lekker overleggen is lastig.’

‘Maar dan nog. Dumoulin ging op kop rijden en ik weet niet of je dan moet zeggen: niet doen. Dan gaat hij er ook vanaf. Hij is een volwassen sporter die zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.’

Ten Dam: ‘De ploegleiding had hem moeten voorbereiden op dit scenario. Hoe slecht je je ook voelt, we zien het aan de meet wel. Het is jammer dat dat niet gebeurd is.’

Er is geen Nederlander meer die meedoet om de zege. Dat is toch zonde?

Breukink: ‘Bij Rabo wilde de sponsor altijd dat er zoveel mogelijk Nederlanders meegingen naar de Tour. Maar daar hadden we nooit een echte kopman voor de grote rondes. Ja, Denis Mentsjov op een gegeven moment, maar die sprak minder aan dan een jonge Robert Gesink. Die zag het publiek liever.’

Dekker: ‘Het is leuk en lekker als er een Nederlander goed rijdt, maar ik ben ook ploegleider geweest en dan gaat het daar helemaal niet om. Dan maakt het niet uit welk vlaggetje achter een naam staat.’

Hoogerland: ‘Het zou vet wezen als Dumoulin de Tour een keer wint. Daarover bestaat geen twijfel, maar ik had hem dit jaar niet aangestipt als kanshebber. Ik had Roglic verwacht. En uiteindelijk interesseert het me niet zo of er een Nederlander wint.’

Ten Dam: ‘Ik voel vooral met Tom zelf mee. Het is een maat van me. Je zag wel even: die is goed aan het balen. Dat moet hij niet te lang doen, want als je in de Tour blijft balen, dan ben je gauw thuis.’