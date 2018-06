Tom had er helemaal geen zin meer in, op de Vaalserberg

Een heroïsch plaatje op zaterdagochtend in ochtendblad De Limburger. Een groepje renners, van achteren gefotografeerd, zwiert door de kletsnatte bocht van een afdaling. Met hun linkerknie zoeken ze naar evenwicht. ‘Tom Dumoulin op de Vaalserberg’ luidt het onderschrift. Het achterwiel van Tom werpt druppels op. Hij draagt overschoenen en een regenbody. De kuiten zijn bruin en afgetraind.

Omdat ik weet hoe het is afgelopen, projecteer ik als vanzelf een gedachtenballonnetje boven zijn hoofd met daarin allerlei symbooltjes die een onuitspreekbaar scheldwoord aanduiden. De koers is nog maar net begonnen en Tom heeft er al helemaal geen zin meer in. Hij was ook alleen maar in dit klim- en daalspektakel opgestapt om sponsor Sunweb te plezieren. Tom was nog moe van de Giro. In razend tempo douchte hij zich in de teambus, en lag ruim voor het einde van de toch al korte wedstrijd thuis in Kanne met de beentjes omhoog op een, naar ik aanneem, zeer comfortabele bank.

Tom Dumoulin zou sowieso niet meer zijn opgestapt voor de onderdelen twee en drie van de Hammer Series, een sprintwedstrijd en een soort ploegenachtervolging op respectievelijk zaterdag en zondag. De Hammer Series is iets nieuws in de wielersport. Op de website wordt gesproken over formats en concepten, en dan hoor je als wielerliefhebber op je hoede te zijn.

In elk geval wordt de koers anders ingericht. Er zijn geen indiviuduele winnaars. Teams kunnen winnen, de individuen sprokkelen punten voor hun ploeg op de verschillende onderdelen. Het puntenaantal is bepalend voor de startvolgorde van de ploegentijdrit, de eigenlijke finale, waarin de best geplaatste ploeg als eerste start. De tweede begint daar achteraan te jagen, en zo verder.

Hoewel het allemaal gekunsteld aandoet, levert het een mooi schouwspel op. Spannend is het zeker. Kort en snel ook, wat een vereiste is voor ‘het nieuwe’ dat jonge mensen naar de koers moet trekken. Dat laatste lukt nog niet zo. Op het internet is de Hammer Series al wel goed bekeken. Onbekend is of het jonge mensen waren die de neiging hebben alles wat kort en snel is, nog sneller te verlaten.

Nieuw is ook dat (een aantal) wielerploegen verenigd in Vélon zelf initiatiefnemer zijn. Met inkomsten als televisierechten die anders in de zakken verdwijnen van de grote organisatoren, hopen de ploegen minder afhankelijk te worden van hun tijdelijk geldschieters. Zover is het nog lang niet; de wielertraditie is taai.

Ik zie Tom trouwens veel liever in de Tour dan in Vaals.