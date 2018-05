Tom Dumoulin wint eerste etappe Giro d'Italia

Dumoulin, wereldkampioen tijdrijden, finishte na 12.02 en was twee seconden sneller dan de Australiër Rohan Dennis en Belg Victor Campenaerts.



Chris Froome moest maar liefst 37 seconden toegeven op de Nederlander van Team Sunweb. De viervoudig winnaar van de Tour de France kwam vrijdagochtend ten val toen hij het parcours van de tijdrit verkende. Hij hield daar schaafwonden aan heup en knie aan over.



Niet alleen Froome moest al in de eerste etappe veel inleveren. Klassementsrijders als Thibaut Pinot (33 seconden), Fabio Aru (50 seconden), Miguel Angel Lopez (56 seconden) mogen de komende drie weken ook in de achtervolging.



Dumoulin kwam met zijn vierde etappezege in de Giro op gelijke hoogte met Jean-Paul van Poppel, die lang de Nederlander met de meeste etappezeges in de Ronde van Italië was. De Limburger was opgelucht dat hij uitgerekend in de Giro afscheid kon nemen van een mislukt voorjaar. Hij werd ziek voor Strade Bianche en kwam ten val in de Tirreno Adriatico. Op hoogtestage tussen de besneeuwde bergen van de Sierra Nevada hervond hij zijn topvorm.