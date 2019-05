Tom Dumoulin wilde zeker weten dat het niet meer ging vandaag, en stapte dus toch op. En weer af

Tom Dumoulin op weg naar de start woensdag, in de lobby van het hotel. Beeld Klaas Jan van der Weij

Op de rollers, bij wijze van laatste test, zwol de gehavende knie al weer op. Kracht zetten lukte niet. Staan op de trappers leverde meteen heftige pijnscheuten op. De omstandigheden hielpen ook al niet mee. Het ging meteen na de start kilometers bergop en het stroomde intussen van de regen.

Kort na het vertrek uit Frascati voor de vijfde etappe, 140 kilometer naar Terracina aan de Tyrreense Zee, besefte hij woensdagmiddag dan ook snel dat doorgaan een heilloze missie was. Hij kneep in de remmen, stapte in de volgauto van zijn team Sunweb en verliet de ronde die hij zo zielsgraag voor een tweede keer in zijn carrière had willen winnen en waar hij maanden van trainingsarbeid op had afgestemd.

Eind van de dag, in de finishplaats, enkele uren voordat hij naar huis zou terugkeren, etaleerde hij zijn teleurstelling. ‘Ja, kut. Doelen niet gehaald, de hele voorbereiding voor niets geweest.’ Hij bekende dat hij al voor 99 procent zeker wist dat er een vervolg van de wedstrijd er niet in zat. ‘Maar voor die ene procent wilde ik het toch proberen.’ Hij wilde per se de wetenschap hebben dat het niet meer lukte. Anders zou hij zichzelf achteraf alleen maar hebben gekweld met de vraag of hij niet te vroeg de handdoek in de ring had gegooid.

Hij wist zich ook gesteund door zijn teamarts. Die had gezegd dat verder fietsen na zijn val op dinsdagmiddag, waarbij hij zijn linkerknie blesseerde, medisch verantwoord was. Er was niks gebroken, er kon ook niks stuk gaan. Alleen de pijn, dat was even afwachten. Ploegleider Michiel Elijzen stond ook na de kortstondige en vergeefse poging achter het besluit. ‘Je ziet wel vaker dat een renner er soms doorheen komt. Het was ook een goed teken dat hij zelf wilde.’

Derde keer opgeven in grote ronde na val

Het is de derde keer dat Dumoulin in een grote ronde na een smak op het asfalt moet opgeven. Telkens voltrokken zijn tuimelpartijen zich in het peloton. Daarin loert in het gedrang altijd het gevaar, zeker in de slotfase als verschillende ploegen hun sprinters of punchers van dienst voorin willen houden. Dumoulin viel dinsdag op 6 kilometer van de finish. De renners waren op hoge snelheid op weg naar een lichte afdaling, gevolgd door een oplopend gedeelte. Daar zouden de finishers hun slag moeten slaan. Ineos-renner Salvatore Puccio keek even om, op zoek naar zijn ploeggenoten, tikte een voorganger aan en nam in zijn buiteling Dumoulin mee – hij bood woensdag nog zijn excuses aan.

In 2015 behoorde de Limburger tot de tientallen renners die tijdens de derde etappe van de Tour de France naar Hoei onderuit gingen op een kaarsrechte weg. Hij liep daarbij een breuk in het schoudergewricht op. In 2016 brak hij in de 19de etappe in Frankrijk zijn pols bij een incident midden in het peloton. Vorig jaar ging het in een kleinere ronde mis. Tijdens de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico schoof hij in een bocht onderuit op een provisorisch gerepareerd wegdek. Met schaafwonden en kneuzingen aan onder meer been en arm, staakte hij de wedstrijd.

Onder het voorbehoud dat er voldoende tijd is voor herstel van de kwetsuur aan de knie - er worden nog deze week nog foto’s gemaakt - betekent het voortijdige vertrek uit de Giro dat er meer ruimte is om zich voor te bereiden op de Tour de France. Die begint op zaterdag 6 juli in Brussel. De Tour was voor hem eerst geen prioriteit, omdat het parcours hem minder ligt dan het profiel van de Giro. Volgens berekeningen van de ploeg liggen de winstkansen er lager. Het aantal individuele tijdritkilometers is veel beperkter: 27 tegen 58. In de Pyreneeën en de Alpen wachten loodzware bergetappes. Dumoulin zal ook ook weer stuiten op het Britse duo van Team Ineos, voorheen Team Sky: Chris Froome en Geraint Thomas, vorig jaar de winnaar in Parijs.

Dumoulin wilde woensdag niet speculeren over eventuele ambities in Frankrijk. ‘Natuurlijk schoot de Tour even door me heen, maar ik ben er nog niet mee bezig.’ Voor het omzetten van de knop, zei hij, is het nog even te vroeg.