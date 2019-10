Tom Dumoulin wacht in de Tour veel klimwerk en maar één tijdrit

Christopher Froome, Egan Bernal, Steven Kruijswijk, Thibault Pinot, Caleb Ewan, Julian Alaphilippe, Warren Barguil en Romain Bardet tijdens de presentatie van de Tour de France 2020 in Parijs. Beeld EPA

De editie van 2020 omvat de beklimming van 29 cols, er zijn vier aankomsten bergop en in drie etappes moeten meer dan 4.000 hoogtemeters worden bedwongen. Het aantal tijdritten is beperkt tot één: op de een na laatste dag eindigt de enige rit tegen de klok na 36 kilometer op de top van La Planche des Belles Filles − een niet al te lange, maar gruwelijk steile klim in de Vogezen.

Het was deze verhouding die Dumoulin vorig jaar deed besluiten om bij nader inzien zijn seizoen niet op de Tour af te stemmen maar op de Giro d’Italia, waarin aanzienlijk meer tijdritkilometers zaten. Hij kwam in de eerste week in Italië echter ten val, blesseerde zijn knie en kwam sindsdien niet meer in actie. Voorafgaand aan de presentatie had hij wel verklaard dat zijn nieuwe ploeg – hij stapt volgend jaar over van Sunweb naar Jumbo-Visma – hem wel graag in de Tour ziet verschijnen en dat hij die ambitie ook heeft.

De Tour begint op 27 juni in Nice en meteen op de tweede dag krijgen de renners aan de Côte d’Azur 4.000 hoogtemeter voor de kiezen. In de vierde etappe is de eerste aankomst bergop, in Orcières-Merlette. Twee dagen later is er een finish op de Mont-Aigoual in de Cevennen, het decor van het boek De Renner van Tim Krabbé. Na twee ritten in de Pyreneeën zoekt het peloton de Atlantische kust op, waar Île d’Oléron en Île de Ré worden aangedaan. Daar kan de wind een factor vormen.

Koninginnerit

Het zwaartepunt van deze Tour ligt net als vorig jaar weer in de Alpen, met twee aankomsten bergop. De zeventiende etappe geldt als de koninginnerit. De streep ligt op de nog onbekende Col de la Loze, waar een recent geasfalteerde weg naar een hoogte van 2.304 meter leidt. Koersdirecteur Christian Prudhomme sprak dinsdag bij de presentatie in Parijs van ‘een schok voor de renners.’

Na de Alpen hebben de klassementsrenners alleen nog in de tijdrit op La Planche des Belles Filles een kans om de zaken recht te zetten. In de afgelopen Tour moesten ze daar ook nog over een onverhard gedeelte rijden, gevolgd door een moordend stukje plaveisel van 25 procent, maar dat blijft dit keer achterwege.

Het vele klimmen ten spijt; ook sprinters krijgen nog hun kansen, vooral in de eerste twee weken. Het zal de puzzel voor Jumbo-Visma nog ingewikkelder maken. Naast Dumoulin heeft het team ook Primoz Roglic en Steven Kruiswijk als potentiële kopmannen in dienst. De vraag is nu of de ploeg alles gaat richten op de gele trui of dat er ook nog met Dylan Groenewegen wordt geaasd op ritwinst in de vlakke etappes.