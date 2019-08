Tom Dumoulin verruilt Sunweb voor Jumbo-Visma: ‘Als renner zoek je altijd naar het hoogst haalbare’

Tom Dumoulin in het teamhotel op weg naar de start van de Giro. Even later moest hij definitief opgeven. Beeld Klaas Jan van der Weij

In een video die is gedeeld op sociale media verwelkomt team Jumbo-Visma zijn nieuwste aanwinst met de woorden: ‘Welkom Tom, samen gaan we de strijd aan voor onze droom.’ Die droom, zo mag worden aangenomen, is het winnen van de Tour de France. De laatste Nederlander die dat lukte was Joop Zoetemelk in 1980.

Eerder vandaag liet zijn huidige ploeg Sunweb weten dat de wegen met de 28-jarige Dumoulin zullen scheiden. In de persverklaring schreef Dumoulin: ‘Als renner zoek je altijd naar het hoogst haalbare en je vraagt jezelf constant af of je nog steeds op de juiste plaats zit. Na de teleurstelling van het missen van de Tour de France en het feit dat ik thuis zat, begon ik me te bedenken dat een nieuwe omgeving verfrissend kon zijn. Daarom besloot ik me te concentreren op de interesse van sommige teams. Er lagen geweldige aanbiedingen en deze fase van mijn carrière voelde als het juiste moment om die aan te nemen.’

‘Ik weet dat het gras niet altijd groener zal zijn dan bij Team Sunweb en ik wil benadrukken dat ik zonder hen nooit had kunnen bereiken waar ik nu sta. Ik zal altijd dankbaar blijven voor de kansen die ik heb gehad en de kans die het team me nu biedt om mijn opties binnen een nieuw team te verkennen.’

Uitgekeken

Dat nieuwe team is dus het Nederlandse Jumbo-Visma geworden. Dumoulin had ook andere opties, maar hij is iemand die het liefst in zijn eigen omgeving blijft. Zijn vrouw werkt, hij heeft een mooi huis in Kanne, net over de grens bij Maastricht en voelt niets voor een verhuizing naar Monaco, zoals veel andere teams graag zouden zien.

Dat Jumbo-Visma met Steven Kruijswijk en Primož Roglič al twee kopmannen in huis heeft, vormt voor beiden partijen geen beletsel. De ploeg wil – net als Ineos – in een grote ronde op meerdere paarden kunnen wedden en de wedstrijd meer kunnen domineren. Met Dumoulin erbij is die mogelijkheid er nu.

Dumoulin had bij Sunweb nog een contract tot 2021, maar dat werd na lang onderhandelen ontbonden. Een breuk was onvermijdelijk geworden. Gaandeweg het seizoen werd steeds duidelijker dat de twee partijen op elkaar uitgekeken waren.

Blessure

Dumoulin vierde bij Sunweb grote successen. Hij won in 2017 de Giro d’Italia, behaalde meerdere etappezeges in de Tour, werd wereldkampioen tijdrijden en eindigde vorig jaar als tweede in Parijs. Dit seizoen moest de bekroning volgen met opnieuw het winnen van een grote ronde.

Maar al voor aanvang van het seizoen rezen de eerste twijfels. Moest hij wel de Tour rijden, zoals gepland? Of toch de Giro, met meer tijdritkilometers. De ploeg schakelde zelfs een accountantsbureau in, datapartner KPMG, om uit te rekenen waar de grootste winstkansen lagen. Het werd na lang dralen de Giro, die Dumoulin al na vijf dagen moest verlaten na een harde val op zijn knie.

Tom Dumoulin ( 2e van links ) met een bebloede linker knie op weg naar de finish na een zware valpartij. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het herstel van die blessure verliep met horten en stoten. Uiteindelijk bleek er een stukje kiezel in het gewricht te zijn achtergebleven, dat pas na een maand operatief werd verwijderd. Even leek hij de Tour nog te gaan halen, maar op weg naar een hoogtestage in Frankrijk, draaide Dumoulin het stuur om. Hij ging naar huis. Geen Tour en ook geen Vuelta. Zelfs het WK in Yorkshire lijkt hij niet te gaan halen.

Keurslijf

Dumoulin leek de laatste tijd allerminst gelukkig bij Sunweb, de ploeg die bekendstaat om het keurslijf waarin het renners perst. Goed voor jonge profs, die nog moeten groeien in het vak, maar niet voor een doorgewinterde kopman die al eens een grote ronde won.

Daarbij was de sterkte van de ploeg constant onderwerp van discussie. Kon hij met deze renners wel een vuist maken tegenover het machtige blok van het toenmalige Sky, nu Ineos?

Nadat het Algemeen Dagblad had bericht dat Dumoulin op weg was naar Jumbo-Visma, liet de Limburger in een statement weten dat ‘een overgang thans niet aan de orde is’. Na bijna anderhalve maand onderhandelen is er nu dus wel sprake van een doorbraak.

In de verklaring die Sunweb maandag liet uitgaan klonk begrip aan de kant van teambaas Iwan Spekenbrink. ‘Het is normaal dat iemand van zijn leeftijd een stapje terug doet en zijn situatie opnieuw bekijkt. Bij Tom kwam het besef dat een nieuwe omgeving verfrissend zou kunnen zijn en we besloten zijn verzoek te respecteren en samen een transfer mogelijk te maken.’