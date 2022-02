Tom Dumoulin toont vorm op tijdritfiets in de Emiraten

Tom Dumoulin onderweg in de tijdrit van de UAE Tour. Beeld AP

Een prognose voor de prestaties van Tom Dumoulin in zijn eerste volledige wielerseizoen na zijn zelfgekozen pauze van vorig jaar vormde de uitslag van de tijdrit dinsdag in de UAE Tour natuurlijk niet. Veel te vroeg nog. Negen kilometer is hem te kort. Nauwelijks waarneembaar hoogteverschil bevalt evenmin. Hij heeft liever dat het op en af gaat.

Noem het dan maar een eerste test, na een voorbereiding in het hooggebergte van Colombia met enkele ploeggenoten van Jumbo-Visma. Het resultaat in Ajman, de Verenigde Arabische Emiraten, stemde hem tevreden. Hij eindigde als derde, in 9 minuten en 57 seconden, achter twee specialisten: 14 tellen na de jonge Zwitser Stefan Bissegger en 7 seconden langzamer dan wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna. Tadej Pogacar, tweevoudig winnaar van de Tour de France, gaf vier seconden toe op de Nederlander.

Tijd gewonnen

Dumoulin wees op de specifieke kwaliteiten van de nummers één en twee. ‘Het parcours was hen op het lijf geschreven. Hier hoef ik me absoluut niet voor te schamen.’ Hij stelde vast dat hij tijd had gewonnen op de andere klassementsrenners, onder wie ook Adam Yates en João Almeida.

Dumoulin oogde gretig en geconcentreerd toen hij van het startpodium af rolde, met rood-wit-blauwe kleuren om de schouders en de voorvork van zijn fiets. Het palet is de herinnering aan het Nederlands kampioenschap tijdrijden in Emmen in juni vorig jaar, waarmee hij de terugkeer na zijn retraite markeerde.

Het vlakke parcours in Ajman voerde langs haventerrein, golf- en cricketvelden en zandvlaktes. Na een U-bocht op de helft, waar hij als vierde doorkwam, kreeg hij net als de andere concurrenten het moeilijker: de wind stond pal tegen. De vroeger gestarte Bissegger kon er nog wat verder uitlopen. In Dumoulins laatste wedstrijd van het vorige seizoen, de Benelux Tour, won de Zwitser ook al de tijdrit, 11 kilometer in Lelystad. Toen moest de Nederlander 23 seconden prijsgeven, uitmondend in een zesde plek.

Roze trui

De ambities in deze fase van het seizoen zijn nog niet torenhoog. Dumoulin wil op de eerste plaats de komende weken goed presteren, zei hij voor het begin van de ronde door de woestijn, maar de echte resultaten worden verwacht in mei, in de Giro d’Italia, vijf jaar nadat hij zich in Milaan in de laatste etappe, ook een tijdrit, definitief in de roze trui fietste.

Hij start woensdag als vierde in het algemeen klassement voor een rit die meteen een tweede toets oplevert. De finish ligt op Jebel Jais na een klim van ruim 21 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,4 procent. Het is bekend terrein. In 2019, toen nog in dienst van Sunweb, verloor hij er in een sprint om de zege van Primoz Roglic, zijn huidige teamgenoot bij Jumbo-Visma.