Tom Dumoulin start in de Tour: 'Ik beschouw elk resultaat als een bonus'

Tom Dumoulin rijdt de Tour de France. De wielrenner maakte dat vandaag bekend, anderhalve week na zijn tweede plek in de Giro d’Italia. Dumoulin wil in Frankrijk vooral ervaring opdoen; een podiumplek is geen vereiste.

‘Viens Tom, viens!’, sprak Christian Prudhomme, directeur van de Tour de France, vorig jaar oktober voor meerdere cameraploegen bij de presentatie van het parcours voor 2018. Hij zette zijn overtuigendste glimlach op. De komst van de Limburger, winnaar van de Giro d’Italia dat jaar, zou de deelnemerslijst extra glans geven.

Tom Dumoulin Foto ANP

Het heeft even geduurd, maar woensdag, anderhalve week na zijn tweede plek in de Giro d’Italia, maakte Tom Dumoulin dan toch bekend dat hij gehoor geeft aan de uitnodiging. Hij staat zaterdag 7 juli op Île de Noirmoutier, ter hoogte van Nantes, aan de start van het meest prestigieuze evenement in de wielrennerij. Het wordt zijn vijfde deelname aan de Tour. In 2013 werd hij 41ste, in 2014 33ste en in zowel 2015 en 2016 moest hij voortijdig opgeven na een val. Het laatste jaar won hij nog wel twee etappes, een rit in de Pyreneeën en een individuele tijdrit in de Ardèche.

Dumoulin verklaarde in een toelichting dat hij vooral ervaring wil opdoen in de Tour en dat hij vrijuit kan rijden − een podiumplek is geen vereiste. ‘Mijn seizoen was vooral gericht op de Giro dit jaar. Ik beschouw elk resultaat dat we in de Tour kunnen behalen als een bonus.’ Het rijden van twee opeenvolgende ronden kan volgens hem veel inzichten opleveren voor de komende jaren.

Zijn ploeg Sunweb beklemtoont dat het voor het eerst is dat het team in de Tour rijdt voor een positie in het algemeen klassement. Naast Dumoulin zijn ook de Nederlanders Wilco Kelderman, Laurens ten Dam, Roy Curvers en Mike Teunissen in de voorlopige selectie opgenomen. Sunweb aast ook op de groene trui voor de de Australiër Michael Matthews.

Sunweb en Dumoulin hebben Prudhomme lang laten bungelen. Ze wilden pas beslissen na de Giro, waar de Nederlander op 46 seconden als tweede eindigde achter Chris Froome. De voortekenen voor deelname beloofden weinig goeds. Na afloop verklaarde hij ‘helemaal naar de klote’ te zijn.

Het afgelopen weekeinde hield hij tijdens de Hammer Series het na twee beklimmingen van de Vaalserberg in de regen voor gezien. Geen jus in de benen. Het jaar van zijn overwinning in Italië ging het niet anders. Toen kwam hij er tijdens de Ronde van Zwitserland achter dat je zo’n ronde niet zomaar te boven bent. Hij liet toen de Tour en de Vuelta links liggen, om zich optimaal te kunnen voorbereiden op het wereldkampioenschap in Bergen, Noorwegen.

Volgens zijn ploegleider Adriaan Helmantel is overwogen de Tour over te slaan en wel in de Ronde van Spanje te starten. ‘Dan zou hij iets frisser zijn. Maar het opdoen van ervaring op de langere termijn in de Tour is nu belangrijker voor ons.’ Hij houdt er rekening mee dat de tweede en derde week in Frankrijk zwaar zullen worden, maar dat zou alleen maar meer kennis opleveren voor toekomstige deelnames.

Dumoulin verblijft nu Sicilië waar hij met vakantie is en vertrekt volgende week voor een hoogtestage naar La Plagne in Frankrijk, waarvandaan hij met de ploeg ook delen van het Tourparcours zal gaan verkennen. Hij neemt waarschijnlijk nog wel deel aan de NK wielrennen eind deze maand op de Brabantse Wal.