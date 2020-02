Tom Dumoulin staat aan de kant, maar ‘juli is nog ver’

Tom Dumoulin. Beeld AFP

Met lede ogen ziet Tom Dumoulin (29) toe hoe zijn grootste concurrenten in het wielerpeloton zich in allerlei windstreken warm trappen voor het komende seizoen, terwijl hij geplaagd door klachten over zijn gezondheid noodgedwongen thuis zit.

Neem Team Ineos, het kapitaalkrachtige sterrenensemble waarmee Dumoulins huidige werkgever Jumbo-Visma dit jaar in de Tour de France de strijd om de hegemonie wil aanbinden. Tourwinnaar Egan Bernal neemt deze week in eigen land deel aan de Ronde van Colombia. Chris Froome, azend op zijn vijfde gele trui, pakt na zijn horrorcrash vorig jaar juni in Frankrijk, op 23 februari de draad weer op in de UAE Tour, in het Midden-Oosten. Geraint Thomas, in 2018 de beste in Frankrijk, rijdt vanaf volgende week de Ronde van de Algarve, waar hij onder anderen Mathieu van der Poel en Bauke Mollema tegenkomt.

Ook de troeven in eigen kring trekken zich op gang. Primoz Roglic en Steven Kruijswijk, net als Dumoulin beoogd kopman voor Jumbo-Visma in de Tour, melden zich donderdag op Tenerife voor een hoogtestage en zullen volgende maand Parijs-Nice als hun eerste etappekoers van het seizoen gaan rijden.

Dumoulin, die vorig jaar zijn contract met Sunweb verbrak om over te kunnen stappen naar Jumbo, is louter aan het passen. Begin deze maand werd hij ziek in Spanje en gaf forfait voor de Ronde van Valencia. Dinsdagavond kwam de mededeling dat hij volgende maand ook zal ontbreken in wat zijn eerste etappekoers had moeten worden, de Tirreno-Adriatico, half maart, en dat hij op 21 maart Milaan-San Remo overslaat.

Op Instagram: ‘Het is heel erg jammer, want ik voelde me geweldig en kon niet wachten op de start van het seizoen, maar ik moet iets meer geduld hebben.’ Hij voegt zich niet bij de ploeg op Tenerife. De reden is iets specifieker, maar volgens Jumbo is er rechtstreeks verband met de eerdere afzegging voor Valencia: darmklachten.

Tom Dumoulin bij de presentatie van Team Jumbo-Visma vorig jaar. Beeld ANP

De winnaar van de Giro d’Italia van 2017 en de nummer twee van de Tour de France in 2018 heeft sinds half juni vorig jaar geen wedstrijd meer gereden. Toen verliet hij het Critérium du Dauphiné nadat hij weer last kreeg van zijn linkerknie die in mei was gehavend bij een val in de vierde Giro-etappe.

Naar de precieze oorzaak van de huidige ongemak is het gissen. Zijn ploeg heeft een onderzoek aangekondigd. Dat nu al vaststaat dat hij ruim vijf weken niet zal koersen, suggereert dat het meer is dan een ordinaire buikgriep. Dat Dumoulin een prikkelbaar spijsverteringskanaal heeft, bleek onder meer tijdens de Giro van 2017, toen hij in een bergetappe ijlings de berm moest opzoeken in voor een sanitaire noodstop. Later onderzoek bracht aan het licht dat hij bij grote inspanningen gevoelig is voor fructose en lactose.

Jumbo-Visma sluit uit dat ketonen een rol hebben gespeeld bij de nieuwe klachten. Het product wordt tijdens wedstrijden als een extra energiebron in het voedingsprogramma aangewend, maar de ploeg laat desgevraagd in het midden of renners er ook in hun voorbereiding gebruik van hebben gemaakt. Er zou niet mee geëxperimenteerd zijn om na te gaan hoe Dumoulin erop reageert.

Zelf verklaarde hij in december tijdens de ploegpresentatie in Amsterdam dat er overdreven panisch wordt gedaan over ketonen. Hij beklemtoonde dat het een lichaamseigen product is. Bij Sunweb was inname niet aan de orde omdat de gezondheidseffecten op lange termijn niet vaststaan. Of er mentale factoren van invloed zijn, wordt bij Jumbo uiterst onwaarschijnlijk geacht. Op een trainingskamp in Alicante vorige maand, liet de renner weten dat hij het plezier in het fietsen en de ontspanning na enkele lastige jaren volledig had teruggevonden.

Dat Dumoulin al zo lang uit koers is en nu twee kansen mist om weer te wennen aan de hardheid van (etappe)wedstrijden, doet bij zijn ploeg niet de alarmschellen overgaan. Het trainingskamp in Spanje was tot aan de opspelende darmen volledig naar wens verlopen. Hoofdcoach Mathieu Heijboer meent dat er nog genoeg tijd is voor een adequate voorbereiding op de Tour. ‘Hij is nu niet fit genoeg om goed te trainen, waardoor hij onvoldoende niveau zal hebben voor de komende wedstrijden. Maar er is geen reden voor paniek. Juli is nog zo ver weg.’

De eerstvolgende etappewedstrijd op zijn programma is de Ronde van het Baskenland, die op 6 april begint. Daarna zal hij deelnemen aan drie klassiekers: de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Jumbo-Visma sluit wijzigingen in de agenda niet uit.