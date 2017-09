Tom Dumoulin met overmacht wereldkampioen tijdrijden

Zilver telt niet

De Olympische Spelen in Rio de Janeiro leverden Dumoulin een zilveren medaille op, op zijn favoriete onderdeel. Daar was Fabian Cancellara nog de winnaar in zijn laatste grote wedstrijd. Zilver was een teleurstelling. Zilver telt niet voor Dumoulin.



Hij begon al de grote favoriet aan de rit woensdag, zeker nadat hij met zijn ploeg Sunweb zondag ook al verrassend wereldkampioen was geworden. 'Dat was zeker een grote verrassing. Vandaag was ik een van de topfavorieten. Maar dan is het misschien nog wel moeilijker om het waar te maken. Maar ik bleef kalm. En ik had echt goede benen.'