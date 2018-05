Tom Dumoulin kraakt in Giro ongenaakbaar geachte Yates

Dan kraakt hij toch, Simon Yates, de ongenaakbaar geachte leider in de Giro d’Italia. Uitgerekend op terrein waarop hij de afgelopen week alle concurrenten telkens de maat nam, op stijgende stroken, zijgt de flying black pudding ineen.

Het is titelverdediger Tom Dumoulin die hem op weg naar het wintersportoord Prato Nevoso doet kraken. Die plaatst op 1,7 kilometer voor de finish een versnelling. Yates heeft dan nog een antwoord, maar als Chris Froome, die nog aast op een podiumplek, wegspringt en Dumoulin met Domenico Pozzovivo weten aan te pikken, past de Brit. Er ontstaat zowaar tekening op wat hij zelf zijn pokerface noemt. Er valt nu even niks meer op te houden, aan een grimas is niet te ontkomen. Het bovenlijf schudt heen en weer – niet eerder vertoond in deze editie van de Giro.

28 seconden

Yates had, zegt hij na afloop, Dumoulin vlak voordat deze de achtervolging op Froome inzette nog even in de ogen gekeken. Heeft hij soms nog iets in de benen? ‘Hij is niet alleen een tijdritspecialist. Ik was niet verrast dat hij aanviel.’ Maar op de streep is er de schade: van de 56 seconden voorsprong zijn er nog 28 over.

Dumoulin rijdt na zijn finish nog een paar meter door, omgeven door meehollende hagen van cameraploegen en fotografen. Terwijl Yates aankomt, heeft hij alweer de adem voor een korte terugblik. ‘Ik probeerde Froome en Pozzovivo te volgen en plotseling kwam ik erachter dat hij was gelost.’ Dat was een verrassing geweest. Dan keert hij zijn fiets om, op zoek naar de klaarliggende tassen van zijn ploeg met kleding en hersteldrank. Vlak voordat hij op het zadel schuift, vat hij het resultaat kernachtig samen. ‘Het was een mooie dag.’

De voorspelling vooraf was al dat het een berg was die hem zou moeten liggen. Als er een kans was om Yates op de proef te stellen, dan was het hier, op wat in het wielervocabulaire een loper heet; over een behoorlijke lengte met enige regelmaat omhoog, zonder dat er angstaanjagende stijgingspercentages opdoemen.

Niet al te venijnige klim

Hij had er van tevoren ook al naar gekeken, bekende hij eerder deze week. Het profiel van de etappe vertoont veel gelijkenis met dat van de rit naar de Santuario Di Oropa vorig jaar, ook al in de Piëmont. Een lange vlakke aanloop, gevolgd door een niet al te venijnige klim. Wie naar Prato Nevoso fietst, moet 13,9 kilometer klimmen met gemiddeld 6,9 procent. Voor het heiligdom zijn de cijfers 11,8 kilometer en 6,2 procent.

Het was daar, in de aanblik van de Zwarte Madonna, dat hij cum laude slaagde als kandidaat-ronderenner. Hij had destijds het roze al om de schouders na een indrukwekkende tijdrit in Umbrië, maar op 20 mei 2017 bewees hij bergop grote namen eraf te kunnen rijden. Hij reed beheerst naar boven, liet gelauwerde klassementsrenners als Vincenzo Nibali en Nairo Quintana begaan als ze speldenprikken uitdeelden, om aan het eind weg te rijden en in de sprint Ilnoer Zakarin te kloppen.

Donderdag wacht hij weer lang. Zowel hij als Yates reageert niet als lager geklasseerde renners, onder wie Richard Carapaz en Miguel Ángel Lopéz die strijden om de witte trui, wegrijden uit het almaar uitdunnende peloton. Ook Wout Poels neemt afstand om als springkussen voor Froome te kunnen dienen. De nummers één en twee in het klassement kijken vooral naar elkaar.

‘Saaie rit’

Maar als de eersten van de ver weg gereden kopgroep zijn gefinisht – het levert de meegereden tijdrijder Jos van Emden zowaar een achtste plek in een bergetappe op – leidt Dumoulin de eerste knieval van Yates in deze Giro in. Samen met Froome en Pozzovivo komt hij op elf minuten na etappewinnaar Maximilian Schachmann binnen. Yates is 20ste. Poels verliest wat terrein, omdat hij per ongeluk van het parcours afgeleide motoren volgt.

Terwijl zijn begeleiders hem een sjaal en een muts aanreiken, neemt Dumoulin enkele meters na zijn eerste reactie opnieuw even de tijd. Het was een saaie rit, zegt hij. ‘Ik sukkelde een beetje in slaap, maar in de finale kon ik me weer oprichten. Het ligt me wel. De hele dag superlangzaam en dan in één keer een berg opvlammen.’ Of de Giro hiermee opnieuw open ligt? ‘Dat gaan we morgen en overmorgen zien. Dat zijn andere dagen, zwaardere dagen.’ De etappe van vrijdag in de Alpen wordt gezien als de koninginnerit: 185 kilometer met 3.500 hoogtemeters. Zaterdag wachten nog drie zware klimmen in een rit over 214 kilometer.

Noodzakelijk

Dat programma vormt ook de reden waarom Simon Yates er de moed in houdt. Na de wedstrijd: ‘Vandaag was het één explosie, één krachtsinspanning. Dat is niet mijn kracht. De komende etappes gaan over meer passen en de klimmen zijn langer. Dat ligt me beter. Ik kijk er naar uit.’

Zijn moment van zwakte verontrust hem naar eigen zeggen niet. ‘Ik voel me goed. Het was één kilometer slecht. Het was geen supersuperdag. Maar ik sta nog aan de leiding. So, that’s okay.’ Hij spreekt tegen dat hij de afgelopen dagen te veel energie heeft verspeeld. ‘Als ik niet agressief had gereden, zou ik nu op achterstand hebben. Het was noodzakelijk om veel aan te vallen.’

Op het podium valt er weinig op te maken over zijn ware gemoedstoestand. Hij neemt de kussen welwillend in ontvangst en laat de champagne spuiten. De pokerface is terug, maar hij heeft er in dit feestgedruis toch minder aan dan in die tweeënhalve week die vooraf gingen aan die pijnlijke laatste kilometer naar Prato Nevoso.