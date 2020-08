Tom Dumoulin is net op tijd weer fit. ‘Ik wil het echt opnieuw gaan bewijzen’

Hij rijdt voor een nieuwe ploeg, is blessurevrij en in de aanloop naar de Tour heeft hij vertrouwen opgedaan. Dat was nodig na 420 koersloze dagen. In de Ronde van Frankrijk, die zaterdag van start gaat in Nice, wil Tom Dumoulin bewijzen dat hij het nog kan.

Het is op zondagmiddag 9 augustus, op weg naar de top van de Grand Colombier, met uitzicht in de diepte op de vallei van de Rhône en het meer van Bourget, dat Tom Dumoulin (29) voor het eerst sinds ruwweg twee jaar weer de benen voelt die hij wil voelen. Hij sleurt in de Jura in de slotetappe van de Tour de l’Ain aan kop van een gestaag uitdunnende kopgroep met ronderenners van naam en faam. Het zijn vooral zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma – de Sloveen Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en George Bennett – die zijn tempo kunnen bijbenen. Hij kijkt eens om zich heen en trekt een voorlopige conclusie. ‘Er zit toch nog een goede wielrenner in mij.’

Het is een scheut van vertrouwen die hij zo nodig heeft, na een wedstrijdloos intermezzo van 420 dagen – een gedwongen afwezigheid als gevolg van een beschadigde knie bij zijn val in de Giro d’Italia van 2019 , een darmparasiet en het coronavirus. Er is een last van zijn schouders gevallen. Hij was onzeker over zijn mogelijkheden geweest. ‘Ik voelde me op dag één in de Tour de l’Ain een nerveuze junior die aan de start staat van zijn eerste oefenwedstrijdje.’

Vandaag, drie weken later, verschijnt hij in Nice dan toch als een van de favorieten in de Tour de France. Anderhalve week geleden zag hij op papier belangrijke concurrenten wegvallen. Inoes liet viervoudig Tourwinnaar Chris Froome en de winnaar van 2018 Geraint Thomas buiten de selectie. Niet voldoende in vorm. Ploeggenoot Kruijswijk, vorig jaar derde in Parijs, voor deze Tour meer voorzien als medekopman dan rivaal, liep bij een val in het Critérium du Dauphiné een breuk in de schouderpartij op.

Volgens Dumoulin heeft het uitvallen van Kruijswijk gevolgen voor de strategie van de ploeg. ‘We missen Steven. Hij zou een van onze beste renners zijn geweest. Hopelijk zijn het Primoz en ik die nu voor het klassement kunnen gaan. We gaan allebei proberen dicht bij het podium te staan in de laatste week en dan zien we wel wat er gebeurt.’ Hij staat in Nice verslaggevers te woord via een videoverbinding tussen de ontbijtzaal in het rennershotel van Jumbo-Visma en een auditorium in het congrescentrum Acropolis: zo verklein je de kans op lekkages in de bubbel die de teams tegen het woekerende coronavirus moeten beschermen.

In de Dauphiné, een wedstrijd na de Tour de l’Ain, vond Dumoulin – ‘na kei- en keihard afzien’ – de bevestiging dat de weg terug een stijgende lijn vertoont. Waar hij in zijn eerste koers in de eindrangschikking elfde werd, eindigde hij nu als zevende, al was daar het uitvallen van Tourwinnaar Egan Bernal (rugklachten) en Roglic (valpartij met schaafwonden en blauwe plekken als gevolg) debet aan. De wisselvalligheid in de Jura, waar hij één mindere dag kende, was nog niet helemaal verdwenen.

Die kan er volgens hem ook maar op één manier uit. ‘Koersen. Pijn gedaan worden door anderen. Afzien. In wedstrijden zit je net wat anders op je fiets, iets verbetener. Dat heb ik heel lang niet gehad.’ Vanwege de Dauphiné is hij voorzichtig optimistisch. ‘Ik hoop dat me dit een stap dichter bij de topvorm heeft gebracht.’ Gelooft hij nu dat hij er is? ‘Dat ga ik je na de Tour kunnen vertellen. Ik hoop het.’ Zijn ploegleider, oud-renner Grischa Niermann, is in Nice stelliger. ‘Tom heeft niet veel gekoerst, maar dat geldt nu voor iedereen. Hij is er klaar voor.’

Speelt in het herwonnen vertrouwen mee dat niet langer het hele gewicht van een ploeg op zijn schouders rust, zoals bij zijn vorige ploeg Sunweb het geval was? In dat dienstverband boekte hij zijn grootste successen: winst in de Giro d’Italia van 2017, wereldkampioen tijdrijden, zowel individueel als in teamverband, en tweede plekken in de Giro en de Tour van 2018. ‘Ik kon er wel mee omgaan, maar het maakte het er niet per se leuker op voor mij. Ik werd er niet gelukkig van. Dat nu niet alles om mij draait, is prettiger.’

Hij heeft in zijn nieuwe ploeg dan ook niet een prominente plek opgeëist, met zijn status als gewezen Girowinnaar. ‘Zo zit ik niet in elkaar. Nee, ik wil het echt opnieuw gaan bewijzen. Het moet weer groeien. Ik moet meer geloof in eigen kunnen krijgen, ik wil het weer dagelijks laten zien. Maar dat is bij mij niet van vandaag of morgen.’

Tom Dumoulin heeft het zwaar tijdens de beklimming van de Col de Menthières in de Tour de l'Ain. Beeld Klaas Jan van der Weij

Na enkele trainingskampen op hoogte en de eerste wedstrijden voelt Dumoulin zich op zijn plek bij Jumbo-Visma. ‘Ik heb natuurlijk geen makkelijk jaar achter de rug en ook het begin was niet eenvoudig, met de coronacrisis die kwam en de twijfels die dat opleverde. Maar te allen tijde heb ik het gevoel gehad dat ik in een topploeg terecht was gekomen, die zich volledig achter mij en de andere renners opstelt. Ik werd er heel happy van. Deze ploeg ademt op en top topsport. Ze willen winnen, de beste zijn. Er is een duidelijke visie, een plan, maar ze willen ook nú presteren. Hoe gaan we dat doen? Dat speelt in álle hoofden van de ploeg. Niet alleen van de ploegleiders, maar ook in die van de verzorgers en de mekaniekers. Dat is heel bijzonder.’

Kan hij na een half jaar begeleiding in zijn nieuwe ploeg een vergelijking maken met de aanpak van Sunweb? ‘De basis is niet zo heel veel anders. Ik ben, denk ik, wat harder gaan trainen. Iets meer intensiteit. De accenten liggen net iets anders. Ik weet echt niet of ik nu sterker ben dan in de Giro van 2017. Ik probeer eigenlijk wat weg te blijven van het verleden. Dat helpt je niet verder. Ik sta in het hier en nu.’

Op de Grand Colombier keek hij zijn ogen uit. Hij besefte dat hij onderdeel was van het machtsvertoon van een team dat maar liefst vier ploeggenoten voorin heeft in de slotfase. Dat was jarenlang alleen aan Sky, tegenwoordig Ineos, voorbehouden, ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’, zei hij euforisch, eenmaal boven, ‘een ploeg die zo dominant is.’ Het werkt heel motiverend, zegt hij later. ‘We zijn gestaag gegroeid. Iedereen heeft meer vertrouwen, we gaan allemáál harder rijden. Maar we weten wel dat het nog een hele zware klus gaat worden. Het gaat niet zomaar.’

De eerste etappewedstrijden van het afgeladen seizoen stonden in het teken van het spierballenvertoon tussen beide teams. Bergop bleek de Nederlandse ploeg, toen nog met Kruijswijk, telkens de sterkste van de twee, met Roglic herhaaldelijk als afmaker van dienst. Dumoulin nam intussen waar hoe Froome, tegenspeler in de Giro en Tour van 2018, aan het spartelen was. ‘Je kon al zien dat hij nog een lange weg te gaan had. Hij heeft natuurlijk veel ergere blessures gehad dan ik. Hij was gewoon veel minder ver.’

Maar ook op de vlakkere stukken, voorspelt hij, kan het er nog om spannen tussen beide ploegen. ‘Zij hebben Luke Rowe en Dylan van Baarle, wij hebben Wout Van Aert en Tony Martin. Die twee van ons, dat is een ongekende luxe. En als je ziet hoe lang Wout ook bergop nog zijn werk kan doen, dat is ongelooflijk. In de Dauphiné zaten er zelfs toen het bergop ging nog maar twintig man in zijn wiel.’

Via het videokanaal in Nice spreekt hij wel de verwachting uit dat deze Tour niet alleen zal uitdraaien op een duel tussen zijn team en de kapitaalkrachtigste ploeg in het circuit. ‘Het is niet Jumbo-Visma tegen Ineos. Er zijn hier wel twintig renners die hopen op winst of een podiumplaats.’

Hij zegt in staat te zijn binnen zijn team genoegen te nemen met een plek achter de kopman, al is dat niet op voorhand en ongeclausuleerd. ‘Als ik merk dat Primoz beter is, heb ik daar geen moeite mee. Als ik merk dat ik beter ben, dan natuurlijk wel. Dat hebben we natuurlijk wel besproken. Zo’n situatie als bij Sky vroeger, waarin Froome het idee had dat hij beter was dan Bradley Wiggins, is ongewenst. Hij kreeg van de ploegleiding te horen dat hij toch voor Wiggings moet werken. Dan krijg je wrijving en kan er een vervelende sfeer ontstaan. Als we ons daarvan bewust zijn, is dat al de helft van de winst.’

Iets van een rangorde zal er toch moeten zijn, vindt Dumoulin. ‘Primoz heeft tot nu toe laten zien dat hij de beste is. We gaan zien hoe dat evalueert in de Tour. We proberen iedereen van voren te houden en dan wijst zich vanzelf wel uit wiens kaart we gaan trekken. Dat brengt ook gevaren met zich mee. Daar praten we over. Het kan zijn dat we op een laatste col vooraan zitten, beiden op onze limiet, en dan valt Egan Bernal aan. Niemand kan volgen, maar we willen wel de schade beperken. Wie zet zich dan op kop? Dat moeten we wel duidelijk hebben.’

Roglic spreekt zich in Nice niet uit over een eventuele pikorde. ‘Iedereen start met dezelfde kansen. Normaal gesproken zal de sterkste winnen. Tom heeft grote stappen gezet. Ik heb hem liever in de ploeg dan als tegenstander.’

Dumoulin maakt weinig woorden vuil aan speculaties dat in deze Tour meteen de vlam in de plan zal slaan. Uit vrees dat het coronavirus op elk moment het circus kan stilleggen, zou elke rit bepalend kunnen zijn voor het bezit van de gele trui en daarmee van een eindzege. ‘Dat leeft, blijkbaar. Pak het geel, morgen is het voorbij, dan hebben we maar gewonnen. Dat slaat echt nérgens op. Die Tour wil ik niet winnen. Een Tour van een week is geen Tour. Die mogen ze hebben.’