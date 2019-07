Tom Dumoulin is een kwestie geworden

‘Dit is gek’, zegt ploegbaas Iwan Spekenbrink quasi-verbaasd, en hij knikt naar het podium waarop zojuist de acht renners zijn voorgesteld die Sunweb in de Tour de France aan dagzeges moeten gaan helpen. ‘De jongens staan daar hoor. Waarom willen jullie mij spreken?’

’s Ochtends heeft het AD gemeld dat Tom Dumoulin op weg is naar Jumbo-Visma. En dus is het crisis bij de ploeg, die toch al bezig is aan een rampseizoen. Een dreigend vertrek van de kopman kan daar ook nog wel bij.

Spekenbrink is overvallen door de berichtgeving, zegt hij in de showroom van fietsonderdelenfabrikant Shimano in Valkenburg. Hij wil er ‘geen poppenkast’ of ‘een circus’ van maken en kondigt een statement aan, om vervolgens toch meer dan elf minuten in te gaan op de kwestie-Dumoulin.

De kern van zijn betoog: volgende week is er een gesprek gepland met de zaakwaarnemer van Dumoulin, pikant genoeg de broer van ploegleider Arthur van Dongen. Tot die tijd wil hij er niet te veel over zeggen.

Een breuk lijkt onvermijdelijk. Tom Dumoulin kwam tot grote successen bij Sunweb. Hij won in 2017 de Giro d’Italia, behaalde meerdere etappezeges in de Tour, werd wereldkampioen tijdrijden en eindigde vorig jaar als tweede in Parijs. Dit seizoen moest de bekroning volgen met opnieuw het winnen van een grote ronde.

Twijfels

Maar al voor aanvang van het seizoen ontstonden de eerste twijfels. Moest hij wel de Tour rijden, zoals gepland? Of toch de Giro, met meer tijdritkilometers. De ploeg schakelde zelfs een accountantsbureau in, datapartner KPMG, om uit te rekenen waar de grootste winstkansen lagen. Het werd na lang dralen de Giro, waarin Dumoulin al na vijf dagen moest vertrekken na een harde val op zijn knie.

Het herstel van die blessure verliep met horten en stoten. Uiteindelijk bleek er een stukje kiezel in het gewricht te zijn achtergebleven, dat pas na een maand operatief werd verwijderd. Even leek hij de Tour nog te gaan halen, maar op weg naar een hoogtestage in Frankrijk, draaide Dumoulin het stuur om. Hij ging naar huis. Geen Tour.

Dumoulin leek de laatste tijd allerminst gelukkig bij Sunweb, de ploeg die bekendstaat om het keurslijf waarin het renners perst. Goed voor jonge profs, die nog moeten groeien in het vak, maar niet voor een doorgewinterde kopman die al eens een grote ronde won.

Daarbij was de sterkte van de ploeg constant onderwerp van discussie. Kon hij met deze renners wel een vuist maken tegenover het machtige blok van het toenmalige Sky, nu Ineos?

De Limburger lijkt nu eieren voor zijn geld te hebben gekozen, al ontkent hij zelf de berichtgeving. In een statement laat hij weten dat ‘een overgang thans niet aan de orde is’, al kun je daarmee alle kanten op. Wat nu niet aan de orde is, kan morgen anders zijn. En een overgang is wat anders dan verkennende gesprekken.

Dumoulin op het erepodium van de Giro d'Italia in 2017. Beeld ANP

Vertrouwde omgeving

Dat hij nu zou gaan voor Jumbo-Visma, en niet voor Ineos, CCC of UAE-Emirates – ploegen die ook naar zijn diensten zouden hebben gehengeld – is niet verbazingwekkend: Dumoulin zweert bij zijn vertrouwde omgeving. Een verhuizing naar bijvoorbeeld Monaco, zoals Ineos graag zou willen, ziet hij niet zitten. Bovendien heeft Jumbo-Visma zich de laatste jaren ontwikkeld tot een van de topploegen in het peloton.

Blijft over dat Dumoulin een contract heeft bij Sunweb tot en met 2021. Formeel kan Spekenbrink zijn werknemer aan zijn contract houden, maar hij zal ook niet met een ontevreden renner willen zitten. Dus wat nu? De teambaas lijkt de regie kwijt. ‘We zijn volgende week uitgenodigd voor een gesprek met zijn zaakwaarnemer. Dat doen we elk jaar. Laten we tot die tijd kalmte bewaren.’

Wat later: ‘Ja, er is wel iets veranderd in onze relatie. Na teleurstelling heerst er een andere dynamiek dan wanneer je drie keer per week met elkaar de champagne opentrekt. Maar dit is ook topsport. Het gaat niet altijd zoals je hoopt.’

Met een gehavende ploeg en een ongewisse toekomst, moet Sunweb vanaf zaterdag in de Tour zien te presteren. Niet meer als klassementsploeg, maar plots, door het afhaken van Dumoulin, als een vrijbuitersformatie die voor ritzeges gaat. Volgens Spekenbrink is die knop reeds omgezet. ‘We hoeven heus niet allemaal naar de therapeut om ons te motiveren voor de Tour, als je dat soms denkt.’