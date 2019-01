Tom Dumoulin is dit seizoen gehuld in intimiderend rood. Een goede zet van Sunweb, vindt Peter Winnen

Dus onze Tom gaat rood in 2019. Rood verplicht. Wie niet wint in het rood wordt deerniswekkend. Heel wat wielerploegen voeren rood in het vaandel. Dat is soms lastig onderscheiden, op de bank, bij fraaie beelden uit de helikopter. Wie zijn die rode mannen in de kopgroep tegen de helling? Wie is die rode man die de rol lost? O, daar lost nog een rode man. En nog een.

Het is een goede zet van Team Sunweb om Tom in het rood te hullen. Rood staat niet iedereen. Toms aanwezigheid in een kopgroep is sowieso intimiderend, maar Tom in en rood shirtje vermindert de aanvalslust van de directe concurrentie toch al gauw met 0,0019 procent.

Dit gezegd hebbende constateer ik dat Team Sky, de maat aller moderne wielerdingen, nooit in het rood gekoerst heeft. De ploeg die met de mythe van de marginal gains de bestaande hemelen heeft opengebroken hield het qua kleur zeer bescheiden: wit of zwart, de niet-kleuren. Alsof marginal gains vooral over kleurloosheid gaan.

Kort na Nieuwjaarsdag presenteerde Team Sunweb haar rode wielerploeg aan de wereld in een kek industrieel gebouwtje te Berlijn. Tom Dumoulin kon het niet helpen, maar het werd een oefening in evangelisatie. Dat Tom de Giro boven de Tour verkiest als hoofddoel wisten we al omdat de organisator van de Giro hem verleid had met een parcours op maat – en waarschijnlijk ook met heel veel euro’s. Maar dat het management van de ploeg de beminde gelovigen om de oren sloeg met een adviesrapport van bureau KPMG om Toms focus op de Giro te rechtvaardigen, was in spiritueel opzicht een doorbraak.

Wat had KPMG dan berekend in statistische alwetendheid waarin zelfs een toekomstig dwarszittende scheet van Tom werd meegenomen? Dat Tom meer kans had de Giro te winnen dan de Tour.

Het is goed dat dit soort trucs niet met gemeenschapsgeld wordt gefinancierd.

Ik zat in het café in het dorp, tegen sluitingstijd liep het. Mijn gesprekspartner riep in alcoholische waanzin Chris Froome uit tot winnaar van de Giro terwijl die op drie minuten stond. Het was de nacht voor de roemruchte etappe over de Finestre in 2018.

Iwan Spekenbrink die het sportieve winkeltje van Sunweb bestiert zou er garen bij kunnen spinnen geregeld dronken te worden in zeer goed gezelschap.

Diep in het rood voor Tom.