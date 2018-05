Tom Dumoulin heeft bij de start van de Giro alles weer op orde en pakt in tijdrit 37 seconden winst op Chris Froome

Een voorbode

Dumoulin had de omloop van 9,7 kilometer vrijdagmorgen twee keer afgelegd. Hij had zijn ploegleider, Marc Reef van Sunweb, gerustgesteld. 'Dit is mij op het lijf geschreven.' Het was volgens hem een uitdagend en veeleisend parcours, met een aantal hachelijk liggende bochten, heuvel op, heuvel af en lang niet overal rimpelloos en hier en daar glibberig asfalt. Het was het domein van renners die kunnen sturen, die in staat zijn voortdurende tempowisselingen te verdragen en hun toch al uiterste inspanning zo weten in te delen dat er nog wat over is voor venijn in de staart. Dat was hier een steil klimmetje met een lengte van 300 meter.



Een voorbode van het gegeven dat het parcours ook nog eens verraderlijk kon zijn, kwam al uren voor de wedstrijd. Er verschenen foto's van Froome in gehavend en smoezelig tenue. De geplaagde Brit, die hier uit is op zijn eerste Giro-zege terwijl hem een schorsing boven het hoofd hangt wegens te veel pufjes salbutamol, was in de ochtend onderuitgegaan, met schaafwonden aan zijn elleboog, heup en knie als grootste schadeposten. Zijn ploeg Sky verklaarde na een eerste inspectie door de arts dat er niks was gebroken en ook voor het overige geen reden tot zorg. Later kwamen meer berichten over valpartijen tijdens de proefritten. Kanstantsin Siwtsow moest de Giro voortijdig verlaten met een gebroken nekwervel. Rohan Dennis noemde na de race de bocht waarin de Wit-Rus de controle over zijn fiets verloor 'onacceptabel.'



Waar het rijden van Froome al vanaf het begin af aan moeizaam en verbeten oogde, legde Dumoulin zichzelf met overtuiging een hoog tempo op. Met veel lef en bravoure smeet hij zijn fiets door de scherpe wendingen. Daarbij had hij volgens hem niet de uiterste grenzen van het haalbare opgezocht. 'De risico's zijn niet zo groot als je weet hoe je een goede bocht moet nemen.'