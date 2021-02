Tom Brady wint met Buccaneers voor de zevende keer Super Bowl

Tom Brady van de Tampa Bay Buccaneers houdt de trofee van zijn team in de lucht. Beeld EPA

Brady is nu de oudste quarterback in de geschiedenis van het evenement die de Super Bowl heeft gewonnen. Coach Bruce Arians werd op 68-jarige leeftijd de oudste coach die de titel veroverde.

Brady leidde zijn team naar de overwinning door in de eerste helft drie touchdowns te scoren en zo al snel alle spanning weg te nemen. Kansas City Chiefs kwam daarna niet meer in de wedstrijd.

Het was voor het eerst in de geschiedenis van de NFL dat een ploeg thuisvoordeel genoot in het vaak best bekeken sportevenement in de Verenigde Staten.

De Super Bowl had dit jaar nog een primeur: het eerste optreden ooit van een dichter. Er was een voordracht van Amanda Gorman, die tijdens de beëdigingsceremonie van president Joe Biden ook al indruk maakte. De traditionele ‘half time show’ in het midden van de wedstrijd werd verzorgd door The Weeknd.