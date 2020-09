Tom Brady, ‘de beste Football-speler aller tijden’, verliest eerste duel bij nieuwe club

Tom Brady (nummer 12) in het shirt van zijn nieuwe club Tampa Bay Buccaneers. Beeld USA TODAY Sports

Het wilde afgelopen zondag, tijdens het openingsweekend van de National Football League (NFL), maar moeilijk wennen, Tom Brady in de kleuren van Tampa Bay Buccaneers. In een jaar waarin niets bij het oude bleef, kon dat er ook nog wel bij. Na twee decennia als boegbeeld van New England Patriots, verkaste de inmiddels 43-jarige quarterback, volgens velen de beste ooit op de spelbepalende positie, deze zomer naar Florida voor een nieuw, en waarschijnlijk laatste avontuur, al weet je het met Brady maar nooit.

In zijn debuut voor de Buccaneers verloor hij van het sterke New Orleans Saints van de 41-jarige aanvoerder Drew Brees. In de competitie waarin een carrière gemiddeld drie jaar duurt, stonden de twee uitzonderingen afgelopen weekend in de schijnwerpers. Brady oogde slordig voor zijn doen, na een voorbereiding waarin oefenwedstrijden vanwege covid-19 werden geschrapt. ‘Volgende week moet het beter,’ vond ook hijzelf.

Jarenlang was de man uit Californiё een toonbeeld van perfectie, met een publiek imago zo kreukloos dat het argwaan opwekt. Zijn gebit is te wit, zijn kaaklijn te gestroomlijnd, zijn vrouw, het Braziliaanse supermodel Gisele Bündchen, al even volmaakt. Bewondering en haat vallen Brady in gelijke porties ten deel, waarbij de haat pittiger wordt opgediend. Het leedvermaak is vilein en fanatiek wanneer hij onderuit gaat, zoals afgelopen zondag. Het gebeurde tijdens de afgelopen decennia maar zo sporadisch.

Rechterarm, zijn ‘moneymaker’

In zes van zijn twintig seizoenen in New England stond Brady aan het einde van het seizoen met de Super Bowl-trofee in zijn handen, een recordaantal voor een individuele speler. Onder aanvoering van de 1.93 meter lange posterboy bereikten de Patriots negen keer de finale. Zijn leiderschap, spelinzicht, duurzaamheid en vooral de ongekende accuratesse van zijn rechterarm, zijn ‘moneymaker’, maken hem volgens deskundigen de beste aller tijden. GOAT is het stempel dat sporters van zijn statuur in navolging van Muhammad Ali krijgen opgeplakt: greatest of all time.

Zelf gruwt Brady van die bijnaam. Liever wordt hij behandeld als de underdog die hij was op de universiteit van Michigan, waar hij moest vechten voor een basisplek. In de draft van 2000 werd hij als 199ste geselecteerd door New England Patriots, waarbij hij als reserve begon. Nog altijd traint Brady alsof de wereld aan hem twijfelt. In Tampa Bay werkte hij zich tijdens de eerste maanden van de pandemie in het zweet op het footballveld van een lokale middelbare school. Een voor een volgden zijn nieuwe teamgenoten zijn voorbeeld.

Het huwelijk tussen Brady en de Patriots leek gemaakt voor de eeuwigheid, zoals Lionel Messi en Barcelona met elkaar vergroeiden in Catalonië. Het grote verschil: Brady vertrok wel. In New England werd hij verafgood, groeide hij uit tot een welhaast mythisch figuur, maar in de afgelopen jaren, waarin zijn gevorderde leeftijd steeds vaker zichtbaar werd, verschenen er haarscheurtjes in de dynastie.

Zijn coach, de chronisch kribbige Bill Belichick, nam het volgens critici onvoldoende op voor zijn quarterback toen die in 2015 onder vuur lag om zijn rol in het Deflategate-schandaal, waarbij Brady zou hebben gesjoemeld met de luchtdruk van ballen tijdens een wedstrijd tegen de Indianapolis Colts. Dezelfde Belichick verbande Brady’s beste vriend en welzijnsgoeroe Alex Guerrero van het trainingscomplex in New England.

De sterspeler zou zich niet meer gewaardeerd voelen bij de Patriots, zo speculeerden volgers van de club. Belichick, een meedogenloze pragmaticus, wilde niet meer naar hem luisteren, klonken de geruchten. In het nieuwe seizoen krijgen footballfans eindelijk antwoord op de vraag die hen lange tijd bezighield: was het succes van de Patriots de verdienste van Brady of meesterstrateeg Belichick?

TB12-methode

Bewijsdrang zou ook de sterspeler hebben kunnen motiveren, maar een duidelijke verklaring voor zijn vertrek gaf Brady nog altijd niet. ‘We zijn goed uit elkaar gegaan,’ sprak hij in het voorjaar tijdens zijn introductie bij de Buccaneers. In Tompa Bay, zoals zijn nieuwe woonplaats inmiddels wordt genoemd, neemt hij een jong, talentvol team onder zijn hoede bij een club zonder noemenswaardige historie: Brady won evenveel kampioenschappen als de Buccaneers wedstrijden in de play-offs speelden.

Nee, de quarterback komt niet naar Florida om te rentenieren, of voor het aangename zonnetje. Als het aan hem ligt, speelt hij tot zijn 45ste, misschien zelfs langer. Samen met Guerrero ontwikkelde Brady de zogeheten TB12-methode (naar zijn rugnummer 12), een levenswijze gebaseerd op spieroefeningen, een plantaardig dieet en voedingssupplementen die hij via een webshop aan de man brengt.

De methode is omstreden wegens een gebrek aan eenduidig wetenschappelijk bewijs, maar met name door de inbreng van Guerrero, die in 2004 op de vingers werd getikt toen hij beweerde een middeltje tegen ziekten als aids en Parkinsons te hebben ontwikkeld. In Tampa Bay werkt de vertrouwenspersoon van Brady inmiddels met meerdere spelers.

Favoriet voor het kampioenschap zijn de Buccaneers niet, maar met Brady aan boord wordt voor het eerst sinds jaren serieus rekening gehouden met de club. De beste op zijn positie is hij al een tijdje niet meer. In de afgelopen seizoenen werd hij voorbijgestreefd door dynamische twintigers als regerend kampioen Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) en ‘MVP’ Lamar Jackson (Baltimore Ravens).

Voor een staat van dienst als die van Brady zullen ze niettemin van goede huize moeten komen. Na twintig seizoenen en zes titels is de eeuwige quarterback allerminst verzadigd. Gevraagd naar zijn favoriete kampioensring, klinkt het antwoord nog altijd hetzelfde: ‘De volgende.’