Tokio wacht niet en dus trainen roeiers en zeilers stug door

Veel roeiers, zeilers, wielrenners en atleten trekken zich weinig tot niets aan van de oproep van Maurits Hendriks, de technisch directeur van NOCNSF, om trainingslocaties vanwege het coronavirus te vermijden en in sociaal isolement te gaan. Hendrik kondigde zondag aan dat alle sport­accommodaties voorlopig op slot zouden gaan.

De roeiers en zeilers, belangrijke medaillekanshebbers in Tokio, zijn in training op de Bosbaan en de Noordzee. Uit voorzorg houden ze wel meer afstand tot elkaar. De roeiers zitten in een skiff, een eenmansboot. Technisch directeur van de roeibond, Hessel Evertse, roept alle sportbonden op om na te denken over manieren om door te trainen. Voor teamsporters is dat wellicht lastig, voor individuele sporters makkelijker. ‘Laten we dit ook alsjeblieft voor andere sporten regelen. Er moeten toch oplossingen te bedenken zijn voor turners en zwemmers.’

Ook de zeilbondscoach, Jaap ­Zielhuis, denkt er zo over. De fitnessruimte van het watersportverbond in Scheveningen is dicht, maar de boten van de olympische atleten varen wel de haven uit. ‘We willen er niet mee koketteren. Zo van ‘kijk ons eens stoer doen’. Maar op de Noordzee zie ik geen kans om het coronavirus op te lopen. En de afstand tussen zeilers en coaches is groot’, zegt Zielhuis. ‘Wij gaan door met ons werk en bereiden ons voor op de Olympische Spelen zolang die nog op de kalender staan. We zijn geen stelletje wildvreemden die niet weten wat er aan de hand is. Het is schokkend, dus de voor- en nabespreking slaan we nu over.’

Blijven nadenken

Op sportcentrum Papendal werd woensdag ook buiten getraind in kleine groepen. De coaches werden daarna op de vingers getikt. Technisch directeur van de roeibond, Hessel Evertse, denk dat improviseren nu juist goed is. ‘Maurits Hendriks roept op om alles te sluiten. Wacht eens even, denk ik dan, IOC-baas Bach zegt juist: ‘blijf trainen’. De minister-president zegt dat we vooral moeten blijven nadenken. Dat lijkt mij het beste.’

Het leek Evertse geen goed plan om de trainingen plotseling te staken. Roeiers trainen veertien keer in de week. ‘Je kunt dat niet in één klap ­terugschroeven naar nul. Dat is ­schadelijk. Zelfs sporters die stoppen, trainen uit nazorg af.’

Evertse ziet dat het Amsterdamse bos vol zit met mensen die buiten aan het sporten zijn. Roeicoaches hebben dan ook geen verbod om langs de kant te staan. ‘Als ik naar buiten kijk, is het gigantisch druk. Ik zie niet in waarom daar geen roeicoach mag fietsen. Er zit meer dan anderhalve meter tussen de boot en de coach.’

Hij vindt het ook niet erg als ­coaches het water op gaan met een boot. ‘Ze kunnen best op afstand een video maken. Toegang tot het water is voor iedereen vrij. En ik hoop dat het zo blijft. Krachttraining doen sporters wel thuis.’

Nog voordat de sportstop werd afgekondigd hadden de Nederlandse zwemmers al hun intrek genomen in een klooster bij Drachten om afgezonderd van anderen te trainen. Dat leek een ideale oplossing, maar de ploeg vertrok zondag direct toen NOC-NSF met nieuwe richtlijnen kwam.

Jaloers

Door sporters die niet mogen trainen, wordt jaloers gekeken naar buitenlandse concurrenten die wel de sleutel krijgen van een trainingslocatie. Olympisch balkkampioene Sanne Wevers uitte op sociale media haar ongenoegen toen ze las dat er voor de Belgische turners een uitzondering wordt gemaakt. De groep die naar ­Tokio gaat, kan wel de zaal in. Wevers, op Twitter: ‘In België snappen ze de gevolgen voor een turnster wel! Topsporthal toch open voor Derwael en co: Drie weken zonder training? Over and out.’

Mark Meijer, technisch directeur van de Nederlandse gymnastiekunie, snapt haar gevoel. Ook hij probeert mogelijkheden te creëren voor de turnselectie om door te trainen. Allerlei ideeën kwamen voorbij. ‘Ik werd zelfs gebeld door iemand die nog een lege fabriekshal had staan. Of Epke daar niet wilde trainen.’

Meijer wil kijken of het voorbeeld van België in Nederland mogelijk is binnen de richtlijnen van het RIVM. Sanne Wevers zou donderdag in elk geval thuis een balk ontvangen. ‘Zo’n balk zet je niet zo makkelijk in de huiskamer. Je wil niet dat ze haar hoofd stoot. Epke kan ook overal een rekstok neerzetten. Maar het moet allemaal wel veilig blijven.’