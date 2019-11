Tokio geeft uiteindelijk toe: olympische marathon verplaatst naar Sapporo

De Japanner Yuki Kawauchi komt tijdens het wk atletiek in de lege straten van Doha compleet uitgeput over de finish. Beeld Getty Images

‘Ik denk dat we vooruit moeten’, zei gouverneur Yuriko Koike tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het IOC, de organisatie die de Olympische Spelen in Tokio houdt en de nationale regering. ‘Ik ben het er niet mee eens, maar het besluit kan niet worden vermeden.’

De benauwende hitte in augustus in Tokio - gemiddeld 31 graden en hoge luchtvochtigheid - was voor het IOC de reden de organisatie ruim twee weken geleden te vragen de marathon en het snelwandelen te verplaatsen naar Sapporo. In die stad, waar in 1972 de Winterspelen werden afgewerkt, is het in de zomer gemiddeld 5 tot 6 graden koeler dan in de 800 kilometer zuidelijker gelegen hoofdstad van Japan. De Japanse organisatie vroeg eerst bedenktijd, maar gaat nu dus alsnog akkoord.

Eilandjes van Hokkaido

Koike was eerder deze week nog witheet. Ze merkte sarcastisch op dat de marathon anders wel gehouden kon worden op één van de eilandjes waar Rusland en Japan om steggelen bij het noordelijke Hokkaido. Daar is het lekker koud.

De Japanners legden een nieuw voorstel op tafel, met de hoop dat het IOC daar wel tevreden mee zou zijn. Ze hadden het eerst over 3 uur ‘s nachts, en kwamen uiteindelijk op het idee van 5 uur ’s nachts uit voor de start van de marathon. De meeste atleten zijn dan net klaar, ook het avondprogramma is laat vanwege de hitte.

De organisatoren hoopten dat het IOC daarin mee zou gaan. Ze waren vooral bang dat het publiek zou ontbreken als de marathon naar Sapporo gaat, al is het de vraag wie er midden in de nacht naar een marathon in Tokio wil kijken.

Maar het IOC wil koste wat het kost de vreselijke beelden uit Doha vermijden. Op de WK atletiek begon de marathon op 27 september om één voor twaalf ‘s nachts, toen het nog steeds snikheet was in Qatar. Er stond geen publiek langs de kant, de tijden waren een stuk minder snel dan normaal en het was geen fraai uithangbord voor de sport om atleten te zien bezwijken onder de warmte.

Een Japanse politicus wil nu nog een stap verder gaan en ook het golftoernooi verplaatsen. Volgens Shigefumi Matsuzawa is geplande locatie, de Kasumigaseki Golf Club, de heetste plek in Japan in augustus. Hij heeft het IOC opgeroepen een andere golfbaan uit te zoeken.