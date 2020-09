Tokio 2021: tegen elke prijs of met oog voor de gezondheid

De Olympische ringen in Tokio. Beeld EPA

Tegen die achtergrond van stellig optimisme moest IOC-voorzitter Thomas Bach woensdag, na een digitale vergadering van zijn hoofdbestuur, een verklaring afleggen. De Duitser, sinds 2013 hoofd van de olympische wereld, deed het vanuit het Olympisch Huis te Lausanne op zijn bekende manier. Wat afstand nemend, rust dicterend: ‘In zijn algemeenheid zullen we het principe volgen dat wij bij al onze beslissingen over Tokio 2020 hebben gevolgd. Dat houdt in: we organiseren de komende zomer de Spelen in een veilige omgeving voor alle betrokkenen.’

Veilig staat bij Bach voor gezond. Het coronavirus moet waar mogelijk buitengesloten worden. Het IOC heeft zijn hoop gevestigd op verbeterde tests en de snelle ontwikkeling van een vaccin. ‘Het zal niet het wondermiddel zijn, maar het kan ons enorm helpen bij de organisatie van de Spelen en zo mogelijk al bij de toernooien in de aanloop van Tokio 2020.’

Er zullen offers gebracht moeten worden. Er zal sprake zijn van compromissen, wanneer de elfduizend atleten uit 206 landen in de zomer van 2021 Japan dienen te bezoeken. Voor reizigers uit 146 landen bestaat op dit moment zelfs een inreisverbod. Bach: ‘Als een quarantaine benodigd is om een veilige omgeving voor alle deelnemers van de Spelen te bewerkstelligen, dan zullen wij een quarantaineperiode voorschrijven. Dat is een verantwoordelijkheid van de ene sportman naar de ander. Onontkoombaar. Je hebt je solidariteit te tonen. ’

Over wel of geen fans op de tribunes van Tokio, met 33 sporten en 43 stadions een heet hangijzer, wilde en kon Bach geen concreet antwoord geven. ‘We weten niet eens hoe de dag van morgen er op dit moment uitziet. Hoe kunnen de mensen verwachten dat wij weten hoe het er over een dikke driehonderd dagen zal uitzien?’

In Tokio, waar het enthousiasme van de bevolking voor het alsnog houden van de Olympische Spelen serieus geluwd is, zijn de drie betrokken Japanse partijen bezig de stemming over doorgaan te bevorderen. Het locale organisatiecomité TOCOG 2020, het stadsbestuur van Tokio en de Japanse regering trachten een beeld te scheppen van vertrouwen. Dat is begonnen met een vijftal vergaderingen in de herfstmaanden, waarbij de tegenmaatregelen voor de bestrijding van het covid-19 virus voorop staan. In december moeten de richtlijnen gepubliceerd worden. Dat de sporthallen, het olympisch dorp en de hotels weer zijn vastgelegd, wordt als een schraag onder dat nieuw te bouwen vertrouwen beschouwd.

In de taskforce ‘Here We Go’ die na de afgelasting van de 2020-editie werd samengesteld bestaat een belangrijke inbreng van het comité dat namens het IOC de Spelen mede organiseert. De voorzitter van die coördinatiecommissie is de Australiër John Coates. Hij gaf in een interview met het Franse persbureau AFP blijk van groot optimisme over het doorgaan van Tokio 2021 dat nog steeds als Tokio 2020 door het leven gaat. ‘De Spelen zullen op 23 juli van het volgend jaar beginnen’, was een openingszin.

Van de Herstel Spelen, negen jaar na de vernietigende tsunami, zijn het in 2021, in de ogen van Coates, ‘de Spelen die covid overwonnen, het licht aan het eind van de tunnel’. Zijn hoogste baas in het IOC-bestuur, Thomas Bach, viel ondanks een gematigder toon zijn optimistische adjunct geen moment af. ‘Kijk naar de context waarin John Coates dit alles gezegd heeft’, hield Bach zijn gehoor voor. Coates sprak met klem van de enorme tegenmaatregelen die genomen moeten worden om de Spelen plaats te laten vinden. ‘Het wordt een enorme klus aan de Japanse kant.’