Toernooidirecteur: ‘Het wordt een geweldig EK. We hebben dat gewoon nodig’

Gijs de Jong (48) van de KNVB is de toernooidirecteur Nederland van het EK voetbal. Hij is vooral bezig met de wedstrijden van Oranje in Amsterdam.

Op het eind van weer een coronagolf telt de toernooidirecteur, afdeling Nederland, zijn zegeningen. Amsterdam bleef speelstad van het EK voetbal, in tegenstelling tot Bilbao en Dublin. Zestienduizend toeschouwers mogen naar de wedstrijden, al hoopte Gijs de Jong lang op verhoging tot 25 duizend.

‘Het kabinet bepaalt. We mogen niet zeuren over dat aantal van zestienduizend. Hier kijken de mensen naar uit. Straks zitten we midden in de oranjekoorts. Het begint te leven, ook met de commercie. Het kan mij niet genoeg zijn. Het laatste eindtoernooi met Nederland bij de mannen is zeven jaar geleden. Het zal weer even wennen zijn, hoe dat is.’

Al die toeschouwers zijn verplicht zich te laten testen (sneltest) op corona, voor de wedstrijd. Spelers, trainers en arbitrage zitten in een aparte bubbel. ‘Dat testen voor toegang gaat heel makkelijk, in de buurt bij je woonplaats. De uitslag is na een kwartier bekend. Bij het stadion zijn tijdsloten voor binnenkomst, zodat de stroom toeschouwers gelijkmatig is. Je loopt met een mondkapje naar binnen. De Uefa wilde het liefst dat het mondkapje altijd werd gedragen, maar wie zit, mag het afdoen. Dat is het Nederlandse beleid.’

De Jong wijst op de nationale voetbaldag, zaterdag, waaraan meer dan 500 amateurclubs meedoen. De KNVB en zijn partners willen als opwarmer voor de EK-duels van het Nederlands elftal ‘het voetbal vieren in al zijn facetten. Leren winnen, incasseren, doorzetten. Luisteren naar de trainer. Alles, los van sportieve successen.’

De Jong vraagt zich soms af waarom het Nederlandse voetbal succesvol is. Zijn antwoord: ‘Door het amateurvoetbal. Omdat alle jongens en meisjes aan de hand van vader, moeder, opa of oma naar de clubs kunnen. Ieder talent kan voetballen, heeft goede coaches in goede competities. Dat is de kern van bovengemiddeld presteren, en daarvan moeten we ons meer bewust zijn.

‘We moeten nog meer inzichtelijk maken dat een talent van NWC uit Asten (zijn amateurclub) kan opklimmen tot Frenkie de Jong. Hoe kom je daar, hoe werken financiële mechanismen? Als wij geen goede coaches meer opleiden, komen er minder Frenkies de Jong. In alle systemen moeten er ook afdrachten zijn. Precies daar zijn de clubs die de Super League wilden beginnen een stap te ver gegaan. Zij tonen geen respect voor de hele structuur daaronder, die maken dat zij zo groot zijn. Die mechanismen zijn nodig om het ecosysteem in stand te houden.’

Door dat ecosysteem is een land als Nederland succesvol, met vier EK-duels in Amsterdam als kroon op het werk, waarvan drie groepsduels met Oranje. Dat het stadion niet vol zit vanwege corona is jammer. ‘We kunnen elke keer boos zijn op de autoriteiten, maar zij dragen de verantwoordelijkheid om het land op een goede manier open te laten gaan. Het wordt een geweldig EK. We hebben dat gewoon nodig, ook omdat voetbal voor sociale binding zorgt.’

Hij werkt samen in een alliantie met andere evenementen. ‘Wij zeiden steeds dat we drie iconische evenementen hebben deze zomer. Het Songfestival, Euro 2020 en de Formule I in Zandvoort. Die zorgen echt voor een enorme uitlaatklep. Tijdens Euro gaan mensen samen kijken naar voetbal, enigszins afhankelijk van wat mag van de overheid. Vriendengroepen, families, zondag aan de barbecue met groepen, en dan ’s avonds naar de wedstrijd kijken. Oranje en het Koningshuis binden ons nog in Nederland. We krijgen misschien explosies van vreugde.’

De financiële strop van matig gevulde stadions is te overzien. De organisatie is een gemeenschappelijke inspanning van Schiphol, de gemeente Amsterdam, Johan Cruijff Arena en de KNVB, in nauwe afstemming met het kabinet, via het ministerie van VWS. De Arena en de KNVB werken met een begroting van tien miljoen, waarvan acht miljoen van de Uefa komt en twee miljoen van VWS. De KNVB draagt bij in natura, onder meer door de organisatie van de nationale voetbaldag bij de amateurclubs op 12 juni.

Bij de Uefa gaat het om andere bedragen. De Europese bond begrootte 1,8 miljard inkomsten voor het EK; tv-geld, commerciële partners en kaartverkoop. Tv-geld komt gewoon binnen en de commerciële partners dragen fors bij. De gemiste kaartverkoop doet pijn, al valt het verlies te dragen. De Uefa berekende 400 miljoen minder te krijgen.

De Jong: ‘Dat lossen ze op door het prijzengeld iets te verlagen. In de komende jaren beknibbelen ze op premies, putten ze tijdelijk uit reserves en hopen ze op meevallers en overwinsten. Wij wilden ook niet in eerste instantie voor het geld naar die 50 procent bezetting van het stadion, maar voor de beleving van supporters. Het wordt een ouderwets toernooi, hopelijk met veel plezier voor iedereen die van voetbal houdt.’