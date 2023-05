Toen de wereld op slot zat, vond tennisser Griekspoor zijn weg: ‘De top-20 is haalbaar’

Voor Tallon Griekspoor is plaats 36 op de wereldranglijst niet meer genoeg. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

De moeder van Tallon Griekspoor verzamelde eens al zijn tennisspullen in plastic zakken en zette ze bij de deur, klaar voor de stort, met de mededeling: ‘Je stopt ermee, morgen ga je maar lekker bij je vader werken.’ Hij was destijds een jaar of 12 en had net een wedstrijd verloren in Meppel. ‘Ik had me misdragen. Waarschijnlijk stond ik rackets te gooien, was ik aan het schreeuwen.’

Griekspoor stopte niet. Een paar uur ‘en veel janken’ later was het weer goed. Inmiddels is 26-jarige tennisprof de nummer 36 van de wereldranglijst en een van de beste spelers van Nederland. Hij is wijzer ook, serieuzer dan ooit.

Er is een verschil tussen zeggen dat je leeft voor je sport en leven voor je sport, weet Griekspoor. Het kantelpunt kwam bij hem tijdens de coronapandemie. Na zeven jaar nagenoeg onafgebroken reizen zat hij ineens thuis. Geen wedstrijden, alle tijd voor vrienden, voor familie. Hij ging mountainbiken: ‘fietsen vind ik leuk’. Terwijl de wereld op slot ging, brak die van Griekspoor open.

‘Daar kreeg ik het besef van wat ik heb en wat ik doe’, zegt Griekspoor (26) nu. Die afwisseling bracht frisheid. Het maakte gretig en gaf hem uiteindelijk een soort schop onder zijn kont. Toen het tenniscircuit weer op gang kwam, dacht Griekspoor: ‘Het is tijd om echt voor die top-100 te gaan.’ Voorbij de magische grens die hij als klein mannetje bewonderde van grote afstand, maar waar hij nu in volle vaart overheen wilde denderen. Plaats 36 op de wereldranglijst is voor hem niet genoeg.

Griekspoor stapt deze ochtend de Amsterdamse koffiebar in die voelt als thuis. ‘Dit is een lekker tentje.’ Grijze joggingbroek, zwart T-shirt, even zijn schoonzus gedag zeggen die toevallig ook in de zaak zit. Dan een knikje van zijn hoofd omhoog, om neer te ploffen op een houten stoel; hij woont boven de bar.

Zijn broers, de zes jaar oudere tweeling Scott en Kevin, wonen een paar verdiepingen lager in hetzelfde gebouw. ‘Lekker praktisch.’ In de weekenden komen zijn ouders vaak langs uit Nieuw-Vennep voor de markt op het plein bij het complex. ‘Dan is het een gezellige boel.’

De Noord-Hollander verbleef jarenlang in de lagere regionen van het tenniscircuit. Hij speelde zogeheten futures (derde profniveau) en won acht challengers (tweede niveau) op een rij, voordat hij anderhalf jaar geleden de overstap maakte naar het hoogste niveau: de ATP-toernooien.

Eerste ATP-titel

Het voorlopige hoogtepunt volgde in januari: op het hardcourttoernooi van Pune, India, won hij verrassend zijn eerste ATP-titel. Hij is pas de twaalfde Nederlandse tennisser die een toernooi op dat niveau wist te winnen.

Griekspoor begon op zijn 5de met tennissen, in navolging van zijn broers. Zijn coach Kristof Vliegen zag hem als tiener spelen, raakte onder de indruk. Toen de ouders van Griekspoor vroegen of hij de tweeling wilde begeleiden zei hij: ‘Dat is goed, mits jullie die kleine ook meenemen.’

Op zijn 26ste wordt hij nog steeds ‘die kleine’ genoemd. Vliegen houdt hem met beide benen op de grond als hij te eigenwijs wordt, zoals deze week. Griekspoor pakt zijn telefoon en toont een röntgenfoto van zijn rechterenkel. Een los botje hindert hem, daar moet hij ooit aan geopereerd worden. Laatst kwam daar een scheurtje in zijn kapsel bij na een verzwikking tijdens een wedstrijd. Pech, was de conclusie. De tape eromheen was wat losser gaan zitten.

Zijn dagen bestaan momenteel uit allerhande behandelingen, van fysiotherapeut naar osteopaat tot koelen in speciale machines. Als het aan Griekspoor had gelegen had hij deze week in Rome gewoon gespeeld, zoals het gros van de internationale tennistop.

Altijd willen spelen

‘Dat is denk ik topsporter eigen: willen spelen. Ik vind het helemaal niks om thuis te zijn. Het ging goed, het is financieel aantrekkelijk.’ Maar de arts en zijn begeleidingsteam vinden het onverstandig. Roland Garros, eind deze maand, is belangrijker, daar moet hij fit zijn.

Hoe het is om op te groeien als jongste na een tweeling? Griekspoor antwoordt direct: ’Ja, lastig.’ Zeker aangezien zijn broers ook tennisten. Nu is het anders, de broers zijn hecht. ‘Maar toen ik een beetje begon te puberen, had ik het idee dat ik drie vaders had.’

Waar Griekspoor het stempel had van talent, waren zijn broers de harde werkers. Commentaar hadden ze dan ook: dat hij meer moest trainen, dat hij eerder naar bed moest, of minder moest gaan playstationnen. ‘Ze hadden het beste met me voor, maar ik zag dat toen vooral als een aanval. En altijd één tegen twee. Ik kon het nooit winnen van ze.’ Al ging hij er steevast tegenin.

Tallon Griekspoor in actie tegen de Spaanse topper Carlos Alcaraz tijdens het toernooi van Indian Wells in maart. Beeld Getty Images via AFP

Nog steeds krijgt hij tactisch advies na een wedstrijd. Met een grijns, terwijl hij van zijn linkeroor naar zijn rechteroor wijst: ‘Het is een beetje erin en daar eruit. Of ik zeg: ‘Je zit zelf op kantoor, ga jij me nou vertellen wat ik moet doen?’ Als ik nummer één van de wereld ben, ben ik nog steeds het kleine broertje en zullen ze me nog steeds vertellen wat ik volgens hen had moeten doen.’

Bij Griekspoor is de zelfspot nooit ver weg. Over een partij tegen Novak Djokovic zegt hij lachend: ‘Dan krijg je gewoon een ongelofelijke tennisles.’ Of over trainen met zijn Nederlandse generatiegenoot Botic van de Zandschulp, de huidige nummer 29 van de wereld: ‘Ik heb oneindig op mijn kloten gehad van hem. Echt oneindig.’

Route naar de top

Wat het harder werken betreft, hadden zijn broers een punt, ziet hij nu. Maar iedere sporter heeft zijn eigen route naar de top. Er was dat kantelpunt in coronatijd, maar rond diezelfde periode zeiden hij en Van de Zandschulp ook tegen elkaar, als ze concurrenten bezig zagen: ‘Fuck man, zijn zij nou echt beter dan wij? Dat moeten wij toch ook kunnen?’ Vervolgens zag Griekspoor hoe Van de Zandschulp in 2021 de kwartfinales op de US Open haalde, ook dat inspireerde.

Hij herkent de jongere versie van zichzelf in Tim van Rijthoven, zegt hij. Zijn Nederlandse generatiegenoot die een jaar geleden verrassend het ATP-toernooi won in Rosmalen en de vierde ronde haalde op Wimbledon, maar nu al langere tijd geblesseerd is. ‘Ik mag het misschien niet zeggen, maar als ik hem zie denk ik: je loopt te sukkelen, weet je wel wat je weggooit? Doe vijf jaar je best en je hoeft nooit meer te werken.’

De Nederlandse tennissers trainen met enige regelmaat samen. ‘Dan zie ik een slechte warming-up of geen coolingdown. En dan de volgende dag last hebben van je arm.’

Griekspoor weet ook: hoe meer Nederlanders goed presteren, hoe groter zijn kans op groei, daar is hij van overtuigd. Succes inspireert. ‘Kijk naar die Spanjaarden, die Italianen. Die maken elkaar allemaal gek. Ja, we zijn een klein land, des te meer hebben we elkaar nodig. Maar iedereen heeft zijn eigen route.’

Niet snel tevreden

Laatst las Griekspoor een interview terug in een tennismagazine uit 2019. Ineens zag hij hoe anders hij zijn carrière tegenwoordig beleeft. Destijds kon hij na één overwinning vroeg in het toernooi, op een tennisser uit de top-20 van de wereldranglijst trots denken: wow, dit is het! Tegenwoordig zegt hij: ‘Nu kom je niet meer voor één rondje naar Rotterdam.’ Niet stoer bedoeld, haast hij zich ook te zeggen. ‘Maar dat is de kop die er nu op zit.’

Hij traint bewuster. Als hij nu de baan opstapt, is hij geconcentreerder bezig. Hij eet beter: minder vaak en gezonder. Alles staat in het teken van zijn sport. Maar dan wel op de Griekspoor-manier: verwacht niet dat hij zich in een keurslijf laat persen. Op tijd aan het ontbijt verschijnen vindt hij geen noodzaak, een racket breken tijdens een set: liever niet, maar wel als het helpt om frustratie te verliezen en later in de wedstrijd niet mentaal vast te lopen. ‘Ik ben gewoon mezelf, op de baan en naast de baan’, zegt hij. En dat gaat soms gepaard met een grote mond.

Over lijken

Met het familiebedrijf in civiele techniek had hij altijd een vangnet tijdens het leven van een ongewis tennisbestaan. Griekspoor heeft een vmbo-diploma, maar stopte met havo in zijn eindexamenjaar om voltijds te gaan tennissen. ‘Ik zie mezelf niet meer bij het familiebedrijf werken, dat trekt mij gewoon niet.’ Hij kan het zeggen nu hij succesvol is.

Zijn liefde voor de sport is groot. Spottend: ‘Ik vrees dat ik hier nooit meer wegga.’ Een functie als coach ligt hem ook. Hij leest het spel; mede dankzij urenlang op jonge leeftijd toekijken bij zijn broers, naast coach Vliegen. Toch spreekt hij over ‘vrezen’. ’Als je twintig jaar gereisd hebt voor je eigen carrière, heb je dan nog zin om weer… Maar ja, als je een ventje van 16 tegenkomt die supergoed is en die je kunt helpen. Hoe mooi is dat?’

Voorlopig tellen eerst zijn eigen doelen. Ja, de top-20 is haalbaar, zegt hij. ‘Maar dan moet je fit blijven. En wat geluk hebben met de loting hier en daar.’ De grootste winst zit in zijn mentale instelling. ‘Dat je steeds meer wedstrijden speelt waarin je denkt: nu ga ik niet verliezen. Over lijken.’