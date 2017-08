Toch wat te vieren: onberispelijke eindspurt levert Sifan Hassan brons op 5.000 meter op

Onberispelijk

Op de 5.000 meter pakte haar berekende aanpak veel beter uit. Hassan hield zich lang koest in een groepje dat zo'n veertig meter achter de twee koplopers aanliep. Pas twee ronden voor het einde stond ze zichzelf toe om haar snelheid op te voeren. Dat deed ze onberispelijk. Ze kwam juichend over de eindstreep. Hassan liet zich in een persgesprek zelfs ontvallen dat de 5.000 meter in de toekomst haar belangrijkste afstand zal worden.



Op respectabele afstand van Hassan, die twee jaar geleden brons veroverde op de 1.500 meter, passeerde Susan Krumins als achtste de finishlijn, in 14.58.33. Het was haar vierde achtste plaats op rij bij een mondiaal titeltoernooi. Ze kon het nauwelijks geloven. Het was geen kwestie van een berekening geweest, maar het toevallige resultaat van een poging om met Hassan te strijden om de derde plaats. De 31-jarige Krumins werd eerder in het WK-toernooi vijfde op de 10.000 meter.



'Dit was mijn beste achtste plaats van de vier', zei de gelukkige Krumins, zondagavond in Londen. 'Dit was de zwaarst bezette race in mijn carrière. Met mijn vorm uit die andere wedstrijden was ik in dit veld nooit achtste geworden.'