Toch nog happy-end voor Kjeld Nuis na onstuimig seizoen: ‘Dit was één van de dingen die ik heel graag wilde behalen in mijn carrière’

En zo kende het onstuimige seizoen de tweevoudig Olympisch kampioen in de Amerikaanse staat Utah toch nog een happy end. Op trainingen haalde Nuis deze jaargang naar eigen zeggen vrijwel altijd een hoog niveau, maar in wedstrijden kwam het er niet uit. Op het EK sprint in Collalbo werd hij gediskwalificeerd, op de WK afstanden in Inzell kwam hij op de 1.000 en 1.500 meter niet verder dan respectievelijk een derde en vijfde plaats. Een kampioen-onwaardig. Nuis leek het even helemaal kwijt.

Privé-problemen (een scheiding) lagen ten grondslag aan zijn mindere resultaten, verklaarde hij afgelopen week in een interview bij de NOS. Zijn hoofd zat al vol met scores; de spanning die een wedstrijd met zich meebrengt kon hij er eigenlijk niet bij hebben. Het zorgde al met al voor mentale overbelasting, die weer op zijn benen oversloeg.

Nuis leek zich er geen raad mee te weten en veel hulp van zijn ploeg, Jumbo-Visma, leek hij niet te krijgen. In de ploeg heerst een stoere sfeer en coach Jac Orie is niet van de holistische benadering. In Inzell verklaarde hij: ‘We zijn geen praatgroep.’

Bevrijd van demonen

In Salt Lake City had Nuis zich evenwel weten te bevrijden van zijn demonen. En hoewel hij zich had voorgenomen louter met zijn raceplan bezig te zijn, en niet met het wereldrecord, kon hij het vooraf toch niet laten om de tijd te noemen die hij hoopte te gaan rijden: 1.06,30. Benen en hoofd voelden goed, het ijs was snel, dus waarom niet?

Zaterdag, in zijn race tegen de Noor Håvard Lorentzen, bleek dat Nuis met die gedroomde tijd zelfs nog iets te bescheiden was geweest. En dan had hij ook nog alles behalve een vlekkeloze race gereden. Na één volle ronde had Nuis al zoveel snelheid ontwikkeld dat hij zijn baan niet meer hield. Naderhand besefte hij: ‘Als Lorentzen iets sneller was geweest, had ik hem daar geraakt.’ Een mazzeltje dus. ‘Klopt. Maar die moet je soms ook hebben.’

Salt Lake City deed zijn zelfbedachte leus ‘Fastest Ice in the World’ eer aan, want het regende records, mede dankzij perfecte omstandigheden (lage luchtdruk). Helemaal gerust was Nuis er daarom niet op dat zijn wereldrecord zou blijven staan. Vanaf het middenterrein zag hij hoe Thomas Krol na hem nog dichtbij zijn wereldrecord kwam: 1.06,25, slechts zeven honderdsten te langzaam, maar wel een verbetering van zijn persoonlijk record met een seconde.

In de slotrit deden ook de Rus Pavel Koelizjnikov en Kai Verbij nog een poging de tijd van Nuis aan te vallen. Tevergeefs: Koelizjnikov klokte 1.06,47 en Kai Verbij 1.06,34. Pleister op de wonde: voor Verbij betekende die tijd een verbetering van zijn persoonlijk record, Koelizjnikov had op dat moment al een wereldrecord op zijn naam weten te schrijven.

500 meter

Eerder op de avond was hij op de 500 meter met een duizelingwekkende vaart naar 33,61 geschaatst. Dat was drie tienden beter dan de toptijd (33.98) die hij op 20 november 2015 zelf ook al in de Utah Olympic Oval had neergezet. Drie weken geleden veroverde hij de wereldtitel op het WK sprint in Heerenveen. Zo lijkt de Rus weer helemaal terug, nadat hij vorig jaar vanwege het Russische dopingschandaal ontbrak op de Spelen van Pyeongchang.

De finale van de wereldbeker was de laatste wedstrijd van het seizoen. Wie een wereldrecord reed, kan er zeker van zijn zich een zomer lang de snelste te mogen noemen. Dat gegeven zorgde bij Nuis voor een grote glimlach. ‘Het kan zeker nog sneller, maar gelukkig reed ik nu met foutjes alsnog een wereldrecord. Al was ik met een pirouette eerste geworden, dan had ik het ook mooi gevonden.’

Op de voor hem kenmerkende wijze benadrukte hij nog maar eens dat het wereldrecord ‘fokking lekker’ voelde. Maar bovenal was het een vervolmaking van een diepe wens. ‘Dit was één van de dingen die ik heel graag wilde behalen in mijn carrière.’