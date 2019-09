Toch nog glimlach na verloren jaar voor Herlings: Nederland pakt wereldtitel landenteams

Jeffrey Herlings in actie tijdens de Motocross of Nations in Assen. Nederland won de wereldtitel voor landenteams. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Voor motorcrosser Jeffrey Herlings was 2019 een rampjaar. Een verbrijzelde voet en gebroken enkel hielden de wereldkampioen MXGP van 2018 grotendeels aan de kant. Toch schreef de 25-jarige Brabander, na vorig seizoen als eerste Nederlander de wereldtitel in de koningsklasse te hebben veroverd, opnieuw motorcrossgeschiedenis zondag.

Tijdens de Motocross of Nations, het wereldkampioenschap voor landenteams, kroonde Herlings zich samen met teamgenoten Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen op het drijfnatte TT-circuit van Assen, waar voor de gelegenheid een zandparcours was neergelegd, tot wereldkampioen. Het was voor het eerst dat Nederland de prestigieuze landenwedstrijd op zijn naam wist te schrijven.

De wereldtitel zorgde voor een bescheiden glimlach op het gelaat van de onlangs herstelde Herlings. Doordat hij zijn individuele wereldtitel dit seizoen vanwege blessureleed niet kon verdedigen, was de taart naar eigen zeggen al vergeven. De overwinning in Assen proefde voor hem als de kers. ‘Het was de enige prijs die ik nog niet gewonnen had. Nu kan ik ook deze afvinken’, zei Herlings.

Jeffrey Herlings is moeizaam weg bij de start tijdens de Motocross of Nations in Assen Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

In tegenstelling tot de reguliere grand prix gaat het bij het WK voor landen niet om de individuele prestaties, maar tellen de resultaten van de drie rijders die elk land afvaardigt. Het land dat als team het best presteert, is kampioen. Elk teamlid rijdt twee manches van dertig minuten plus twee rondes. Naast Nederland completeerden België en Groot-Brittanië het podium.

Voor Herlings kon de overwinning de pijn van een verloren seizoen niet wegnemen. Na zijn wereldtitel in 2018 was The Bullet, zoals zijn bijnaam luidt, de uitgesproken favoriet om zijn MXGP-titel afgelopen seizoen te prolongeren. Tot hij begin dit jaar, ruim een maand voor de eerste grand prix, zijn rechtervoet brak tijdens een training in het Spaanse Albaida.

Herlings ging meteen onder het mes. Maar het herstel duurde langer dan verwacht. Hij miste de eerste zeven wedstrijden van het seizoen. Daardoor was een hernieuwde wereldtitel niet meer mogelijk. Maar daarmee had Herlings nog niet alle malheur gehad.

In juni brak hij opnieuw zijn enkel. Tijdens de Grote Prijs van Letland reed de Litouwer Arminas Jasikonis over zijn voet. Herlings won de eerste manche met een gebroken enkel, maar moest de tweede manche vanwege de pijn voorbij laten gaan. ‘Het was een enorme klap voor hem’, zegt Joël Smets, sportdirecteur van KTM, het fabrieksteam waarvoor Herlings rijdt. ‘Tegelijk dachten we: als het moet gebeuren, dan maar nu. De wereldtitel was toch al uit beeld.’

Glenn Coldenhoff (op voorgrond) en Herlings. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Met die wetenschap vormde het WK voor landenteams, tevens de afsluiter van het seizoen, voor Herlings de drijfveer om zijn verloren jaar nog enigszins op te poetsen. Hij won de laatste twee grand prix van het reguliere seizoen, maar gaf in Assen toe nog niet helemaal de oude te zijn. ‘Ik denk dat ik op 80 tot 90 procent van mijn kunnen zit.’

Op het zandparcours was hij twee keer slecht weg bij de start. In de tweede manche ging hij zelfs drie keer onderuit. Daardoor moest hij op de natte, zware baan aan een enorme inhaalrace beginnen. In zijn eerste manche eindigde hij als tweede achter regerend wereldkampioen Tim Gajser. In zijn tweede manche finishte Herlings onder toeziend oog van koning Willem-Alexander als vierde.

Herlings: ‘Over mijn eigen prestaties ben ik niet heel tevreden. Maar we kwamen hier om als land te winnen. Dat is gelukt.’ Dat kwam mede door het sterke optreden van Glenn Coldenhoff. De Brabander, die dit seizoen als derde eindigde in de MXGP, won beide manches. Omdat ook Calvin Vlaanderen goed presteerde, stuurde Nederland zich voor eigen publiek onbedreigd naar de wereldtitel.

Zo sloot Herlings een desastreus verlopen seizoen met een positief gevoel af. Al ondervindt hij nog altijd hinder van zijn rechterenkel. ’s Ochtends is zijn voet stijf. Dan moet hij eerst tien stappen zetten voordat hij normaal kan lopen. ‘Verder heb ik er in het dagelijks leven geen last van’, zegt hij koeltjes.

Blessures horen volgens Herlings bij het spectaculaire motorcross. Hij beleefde mentaal het zwaarste seizoen uit zijn carrière. ‘Ja, het is niet gelopen zoals we vooraf gehoopt hadden. Toch geeft deze wereldtitel mij veel voldoening.’