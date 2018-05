Toch gelukt: Olde Riekerink wordt bij Heerenveen hoofdtrainer van een eredivisieclub

Heerenveen heeft donderdag Jan Olde Riekerink als nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd. Hij is de opvolger van Jurgen Streppel, die in maart te horen kreeg dat zijn contract niet werd verlengd bij de Friese eredivisieclub.

Voor de 55-jarige Olde Riekerink is het zijn eerste klus als hoofdtrainer op het hoogste niveau in Nederland. Eerder stond hij als eindverantwoordelijke voor de groep bij FC Emmen en werkte hij in de jeugdafdeling van Ajax. ‘Het ontbreken van een eredivisieclub op mijn cv voelde wel als een klein gemis’, zegt Olde Riekerink. ‘Ik ben blij en trots dat Heerenveen me deze mogelijkheid biedt.’

Belangrijkste opdrachten die de geboren Hengeloër heeft meegekregen vanuit de clubleiding zijn het ontwikkelen van jonge spelers en het publiek vermaken met een aantrekkelijke speelstijl. ‘Dat zijn doelen die passen bij mijn ervaring’, zegt Olde Riekerink. ‘Daarnaast wil ik zorgen voor verbinding, een wij-gevoel creëren.’

In 2011 vertrok Olde Riekerink uit Nederland als hoofd jeugdopleiding bij Ajax, ten tijde van de zogeheten Cruijff-revolutie. Daarna was hij werkzaam bij de Chinese voetbalbond en het Turkse Galatasaray, waarmee hij de Turkse beker en supercup won. Daar werd hij in februari 2017 ontslagen wegens een reeks slechte resultaten.

‘Ik ben natuurlijk lang uit beeld geweest in Nederland’, zegt Olde Riekerink. ‘Vanuit dat oogpunt heeft het me verrast dat Heerenveen bij mij uitkwam. Maar de filosofie van de club sluit heel goed aan bij mijn visie. Wat dat betreft is het een logische keuze.’