Tobias Foss veroverde de regenboogtrui der eenzamen want hij koerste voor de goden

Groot is mijn respect voor de tijdritspecialisten. In vuige eenzaamheid moeten ze het zien te rooien, de ellebogen tegen elkaar gedrongen in steunen op het stuur waardoor die malle fietsen de aanblik hebben van een omgedraaide gynaecologische behandeltafel. Een troost voor hen is het wel dat de tegenstander net zo eenzaam is waardoor ze zich iets minder alleen kunnen voelen.

Ikzelf was vroeger non-specialist op de tijdrit. Soms kwam het voor dat ik met een van inspanning exploderend hart werd ingehaald door een type dat twee minuten na mij was gestart. Niet te bevatten de snelheid van de even eenzame medemens. Ik had vaak ook het gevoel geen lucht in en uit te ademen maar houten blokjes. Voor tijdritspecialisten heb ik sindsdien onevenredig groot ontzag.

Het was de Noor Tobias Foss die afgelopen weekend de regenboogtrui der eenzamen veroverde. Dus niet Ganna of Evenepoel. Evenmin de twee Zwitserse kosmonauten Küng en Bissegger.

Vooraf vond Tobias Foss zichzelf geen kanshebber. Top-10, in het gunstigste geval top-5, dat was de inschatting- en ambitie. Papa Foss had hem gespeeld bij de bookmakers tegen een te verwaarlozen inzet. Zo zijn vaders. Een minimale inzet vertegenwoordigt een maximum aan hoop, geloof en liefde.

Tobias Foss is geen ‘pannekoek’. In de jongerencategorieën was hij al geen pannekoek. Nu zijn resultaten behaald in het verleden geen garantie voor gefuif in de toekomst, maar in het geval van Foss kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de oude Noorse goden zich aan zijn zijde hebben geschaard. Zo simpel is het soms in de topsport. Het zijn de goden die het verschil maken. De bookmakers doen niet anders dan communiceren met de goden.

In het dagelijks leven, dus als hij niet voor zijn land hoeft uit te komen, rijdt Tobias Foss voor Jumbo-Visma. De kledingfabrikant van Jumbo-Visma zal een mooi tijdritpak in regenboogdesign voor hem naaien. Een aardige opsteker voor de firma na het witwastumult rond Jumbo-topman Van Eerd. Ook in die kwestie maken de goden trouwens het verschil, al zijn het geen Noorse maar Brabantse.

Was de sportieve leiding van Jumbo-Visma voorbereid op een wereldtitel in de eenzame discipline van het tijdrijden? Nou nee, Dumoulin had het moeten doen, maar die is al maanden op een onomkeerbare retraite. Foss? Leuk dat die meedoet.

Ik lees dat Tobias Foss het in Australië het zonder ploegbemoeienis heeft gedaan. Hij koerste voor de Noorse goden, al kende hij die nauwelijks. Ik lees dat het tijdrijden bij Jumbo-Visma zulk een aandacht heeft - er zijn in die ploeg wetenschappers aangetrokken voor een millimeter winst- dat je gerust van een pseudo-religieuze hobby kunt spreken.

Tobis Foss had ons ter plekke niet eens nodig, heet het nu. Hij kent onze catechismus van buiten.

