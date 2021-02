Titelverdedigster Sofia Kenin uitgeschakeld bij Australian Open

Sofia Kenin tijdens de wedstrijd tegen Estse Kaia Kanepi. Beeld AFP

Kenin, als vierde geplaatst, was naar eigen zeggen donderdag overmand door zenuwen en kwam er in iets meer dan een uur niet aan te pas tegen de 35-jarige Estse Kaia Kanepi, de nummer 65 van de wereld. In de tropische hitte van Melbourne besloot Kanepi de partij met drie aces op rij: 6-3, 6-2.

Kenin bekende dat ze zichzelf ‘enorme druk’ had opgelegd bij het verdedigen van haar titel. ‘Ik was duidelijk veel te zenuwachtig’, zei ze met betraande ogen. ‘Ik weet gewoon niet wat ik aan het doen ben nu. Ik ben er niet 100 procent bij, fysiek en mentaal.’

De Amerikaanse is de hoogst geplaatste tennisster in het vrouwentoernooi die is uitgeschakeld in de eerste twee ronden van de Australian Open. Van de 32 die op de plaatsingslijst stonden, hebben al twaalf vrouwen afscheid genomen van het enkelspel. Daaronder grote namen als de nummer 8 en US Open-winnaar van 2019, Bianca Andreescu uit Canada, de Tsjechische Petra Kvitova (9), die twee keer Wimbledon won en tweevoudig Australian Open-winnaar Victoria Azarenka (12) uit Belarus.

Opvallend was de kansloze uitschakeling in de eerste ronde van de Duitse Angelique Kerber; 6-0, 6-4 tegen de Amerikaanse Bernarda Pera. Kerber, die drie grandslams op haar naam schreef en in 2016 de Australian Open won, was een van de 72 spelers die in Australië aankwam in een ‘besmet’ vliegtuig. Ze mochten 14 dagen niet van hun hotelkamer af. Die ‘harde lockdown’ speelde zeker een rol bij haar verlies, is Kerbers overtuiging. ‘Natuurlijk merk je dat, zeker als je tegenstander niet in harde lockdown moet.’

Bij de mannen sneuvelden in de eerste twee ronden negen geplaatste spelers, waarvan de nummer 17, de Zwitser Stan Wawrinka, de bekendste is. Hij won de afgelopen jaren drie grandslamtitels, waaronder de Australian Open in 2014. Wawrinka verzuimde een van zijn drie wedstrijdpunten te verzilveren en ging er woensdag in de tweede ronde uit tegen de Hongaar Marton Fucsovics, 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6(9).

Dramatisch was het verlies in de eerste ronde van de als tiende geplaatste Gael Monfils tegen de Fin Emil Ruusuvuori: 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. De 34-jarige Fransman heeft al bijna een jaar niet meer gewonnen en barstte na afloop van zijn verliespartij in huilen uit. ‘Ik heb geen zelfvertrouwen, ik kan niet serveren, ik speel slecht. Ik wil zo graag uit deze nachtmerrie komen, maar het lukt me niet.’