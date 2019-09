Titelverdediger Manchester City verliest bij degradatiekandidaat

Tim Krul (Norwich City). Beeld Getty Images

Eerder dit seizoen had Manchester City, dat afgelopen twee seizoenen kampioen is geworden, al aangetoond kwetsbaar te zijn, onder meer in het thuisduel tegen Tottenham Hotspur. Aanvallend hebben The Citizens geen problemen, maar achterin rommelt het na het vertrek van routinier Vincent Kompany en de langdurige blessure van Aymeric Laporte. De lichtblauwen bleken niet opgewassen te zijn tegen het gepromoveerde Norwich, dat in de eerste wedstrijden van het seizoen fris en aanvallend voetbal heeft laten zien.

In de achttiende minuut kwam de thuisploeg eenvoudig op voorsprong toen de Schot Kenny McLean een voorzet keihard inkopte. Tien minuten later verdubbelde de jonge Engelsman Todd Cantwell de voorsprong, dit tot uitzinnige vreugde van 30.000 toeschouwers. Aan de andere kant stond Tim Krul, net als in de afgelopen weken, als een kei te keepen, maar hij was kansloos op een schot van Sergio Aguero, kort voor rust. De bezoekers hoopten dat dit de opmaat zou zijn van een comeback.

Maar het liep anders. Vijf minuten na rust gaf John Stones een van zijn befaamde ziekenhuisballen,ditmaal op collega-verdediger Nicolas Otamendi, die de bal ook nog eens slecht aannam. De bal werd gepikt door zijn landgenoot Emiliano Buendía die topscorer Teemu Pukki de kans gaf de voorsprong te herstellen. De Fin faalde niet. Manchester City vocht terug en nadat Rordi in blessuretijd de 3-2 maakte volgden er nog enkele spannende minuten, maar de geelgroene formatie hield knap stand.

Door dit verlies kwamen de andere topclubs dichterbij, al schrok naaste concurrent Liverpool even toen Jetro Williams Newcastle United in de achtste minuut met een daverend schot op voorsprong zette. De hoop van The Magpies om het eerste bezoekende team sinds het voorjaar van 2017 te worden dat voor de competitie weet te winnen op Anfield, duurde evenwel niet lang. Het aanvalstrio van The Reds is simpelweg te sterk, zeker in eigen huis. De watervlugge Sadio Mane scoorde de gelijkmaker en zette de thuisploeg nog voor rust op voorsprong.

Wat Liverpool, en dan met name Robert Firmino, in de tweede helft liet zien was bij vlagen magistraal. Met een geniaal hakje gaf de Braziliaans spits collega-aanvaller Mo Salah een niet te missen kans (3-1). Een later zette hij de Egyptenaar op soortgelijke manier vrij voor de keeper, ditmaal zonder succes. Na dit weekeinde zal Liverpool, dat jaagt op de eerste titel sinds 1990, als de grote favoriet worden gezien. Het heeft zowel de beste achterhoude als de beste aanval van het land.

In Noord-Londen was Hueng-Min Son de grote man in de derby tegen Crystal Palace, tot vandaag de nummer vier van de ranglijst. Na tien minuten schudde de Koreaan Mamadou Sakho van zich af om de 1-0 te maken en een kwartier volleerde hij een voorzet van Serge Aurier het doel in. Tussendoor had Patrick van Aanholt een voorzet van genoemde Fransman in eigen doel gewerkt. In de tweede helft geloofde Tottenham, dat komende week naar Piraeus reist voor de Champions League, het wel.

Een makkelijke middag beleefde ook Chelsea. De aankomende tegenstander van Ajax in de Champions League was naar de Midlands afgereisd voor een op papier lastig uitduel tegen Wolverhampton. Het jonge team van Frank Lampard denderde echter over de Wolves heen. Het Canadees-Britse talent Fikayo Tomori zette The Blues op voorsprong, waarna de makkelijk scorende spits Tammy Abraham (21) een hattrick maakte. In het laatste half uur redde de thuisclub de eer met twee troosttreffers.

Het spannendste duel vond plaats in Manchester waar United Leicester City ontving, de ploeg die sinds het aantreden van Brendan Rodgers eerder dit jaar met een indrukwekkende reeks bezig is. De laatste keer dat The Foxes wonnen op Old Trafford wonnen was in 1998 – doelpunt Tony Cottee – en een herhaling zat er deze middag niet in. Middels een strafschop opende Marcos Rashford vroeg de score. Een voorsprong die het team van Ole Gunnar Solskjaer niet meer uit handen gaf.

Het is opvallend hoe veel strafschoppen The Red Devils krijgen: de teller staat op zestien sinds het begin van afgelopen seizoen, bij verre de meeste van alle Premier League-teams.