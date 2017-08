Titelverdediger Feyenoord haalt opgelucht adem na zege op FC Twente

Feyenoord startte gepassioneerd, maar het vuur luwde ondanks de brandende zon snel omdat het over de vleugels niet echt doorkwam. Het in het grijs gehulde Twente kopieerde een aangevallen olifantenkudde; de spelers verloren elkander nooit uit het oog, wat best knap was, want ook bij de tukkers was er veel vers bloed gerekruteerd, uit diverse windstreken nog wel.



Er was iets geniaals, iets katachtigs voor nodig om het cordon open te breken. Dat bracht Jean-Paul Boëtius in de 24e minuut door een van de weinige geslaagde crosspasses van centrumverdediger Botteghin direct mee te nemen langs de statische Twente-back Ter Avest. Bij de achterlijn aangekomen legde hij de bal simpel opzij naar de instormende spits Jørgensen, die binnentikte voor 1-0.