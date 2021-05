Titelstrijd F1 is op alle fronten: Red Bull strikt motorexperts van concurrent Mercedes

Max Verstappen viert zijn overwinning in de GP van Oostenrijk met Toyoharu Tanabe van Honda in 2019. Beeld Getty Images

Als de twee onomwonden topteams van de Formule 1 pogen Red Bull en Mercedes elkaar op alle fronten af te troeven. Zelfs op de personeelsafdelingen, zo blijkt. Twee weken geleden meldde Red Bull de komst van motortechnicus Ben Hodgkinson, een van de meesterbreinen achter de superieure Mercedes-krachtbron. Donderdag maakte het team bekend nog eens vijf hooggeplaatste Mercedes-motortechnici te hebben weggekaapt.

Het zestal sluit aan bij de nieuwe motorentak van Red Bull. Het team van Max Verstappen bouwt vanaf volgend jaar zelf Formule 1-krachtbronnen. Volgens teambaas Christian Horner toont het strikken van het Mercedes-personeel hoe serieus Red Bull dat project aanvliegt. ‘Want als je succesvol wil zijn, kan dat enkel met de grootste talenten’, legde hij uit in een persbericht.

Tegelijk is het personeelshoppen bij de concurrent deel van een psychologisch spel, zeker nu Red Bull en Mercedes dit seizoen meer aan elkaar gewaagd zijn dan ooit. Red Bull-topman Helmut Marko gooide na het aantrekken van Hodgkinson bij racesite F1 Insider daarom met plezier nog wat olie op het vuur. Volgens hem bewijst het dat Red Bull op de goede weg is als het lukt om personeel los te weken bij de renstal die sinds 2014 ongeslagen is. Sterker: Hodgkinson klopte zelf aan bij Red Bull, zei hij. ‘En hij was niet de enige’, aldus Marko.

Nieuwe motor pas in 2025

Max Verstappen reageerde donderdag bij de persconferentie in aanloop naar de GP van Spanje op zondag genuanceerder op de Mercedes-instroom. Hij vond het allemaal niet zo gek, zei hij. Allereerst omdat je als team met plannen voor een topmotor als eerste gaat vissen bij de renstal met de beste aandrijving. ‘Verder is het een interessant, nieuw project. En als mensen lang op dezelfde plek werken, gaan ze soms op zoek naar een nieuwe uitdaging.’

Verstappens nuchtere reactie is te verklaren door het gegeven dat hij de komende jaren nog weinig zal profiteren van de aangetrokken Mercedes-kennis. Zo mag Hodgkinson pas eind volgend jaar voor het eerst de Red Bull-fabriek in het Engelse Milton Keynes binnenwandelen vanwege de verplichte tussenpauze voor prominent F1-personeel dat van team wisselt.

Daarnaast ligt van 2022 tot en met 2024 de ontwikkeling van motoren in de Formule 1 stil. Red Bull komt die drie seizoenen door met de huidige Honda-motor, die het heeft overgekocht van de Japanse autofabrikant. Pas vanaf 2025 introduceert de Formule 1 volledig nieuwe krachtbronnen. Daar zal dan de vingerafdruk van het weggelokte Mercedes-personeel op staan en wordt duidelijk wat de jacht bij de Duitsers heeft opgeleverd.