Titelkandidaat Bertens geeft met buikgriep op in tweede ronde Roland Garros

Kiki Bertens verlaat het veld nadat ze heeft opgegeven tegen haar Slowaakse tegenstander.

Met de tranen in haar ogen zit tennisster Kiki Bertens woensdagavond in de perszaal, na haar opgave in de tweede ronde op Roland Garros. ‘Ik heb ontzettende buikpijn en ben bang ik dat ik straks weer moet overgeven.’ Een buikgriep heeft haar geveld, ze loopt bij een 3-1 achterstand en op 40-15 in de servicebeurt van Viktoria Kuzmova naar haar stoel. ‘Ik had totaal geen energie, ik kon niet meer.’

Bertens gold als een voorname titelkandidaat in Parijs, ze heerste als vanouds op de graveltoernooien. Na haar toernooizege in Madrid en een halve finale in Rome was Bertens als vierde geplaatst en had ze zelfs de eerste plaats van de wereldranglijst in het vizier. Ze voelde zich goed, al werd ze opnieuw gekweld door spanningen. Bertens vertelde in 2017 aan de Volkskrant dat ze vroeger geregeld moest overgeven voor een partij.

Pillen hielpen niet

Maar dit is anders, zegt coach Raemon Sluiter. ‘Het overkomt Kiki maximaal nog één, twee keer per jaar dat ze moet spugen door de spanning. Nu wel twaalf keer op een dag, dit had alleen een fysieke oorzaak. Aan de voeding lag het niet. Kiki had een droge pasta gegeten, met een beetje tomatensaus.’

Dinsdagnacht is Bertens om drie uur wakker geworden. ‘Ik moest overgeven en had last van diarree.’ De volgende ochtend krijgt Sluiter een appje van Remko de Rijke, de verloofde en sparringpartner van Bertens. ‘Het ging slecht, ze haalde het ontbijt niet. Om tien uur at ze toch een broodje. Wel of niet trainen was de vraag. Na tien minuten zijn we maar gestopt om energie te sparen.’

Wel of niet spelen was de volgende vraag. Voor de derde keer stonden Bertens en Kuzmova dit jaar tegenover elkaar. Bij de Masters in Miami walste Bertens over de 21-jarige Slowaakse heen, nadat ze de eerste set had ingeleverd: 3-6, 6-0, 6-1. Het was de revanche voor een ongelukkige nederlaag in Dubai. Toen overleefde Kuzmova een matchpoint voor Bertens en won ze met 8-6 in de tiebreak van de derde set: 6-2, 4-6, 7-6.

‘Het waren twee zware partijen’, zei Bertens, op Roland Garros. Kuzmova overtuigde bij haar derde deelname in Parijs door de Francaise Alizé Cornet geen set te gunnen: 6-4, 6-3. Bertens leverde eveneens een solide partij af tegen Pauline Parmentier op Court Suzanne Lenglen. Woensdag keert ze voor het eerst sinds 2016 weer terug naar Stade Philippe Chatrier, het court central van Roland Garros. Niet haar favoriete baan.

Nog altijd speelt ze liever op een bijbaan, al is de ambiance in Stade Philippe Chatrier bijna identiek. De tribunes zijn leeggestroomd na het optreden van Roger Federer. Bertens merkt al tijdens het inspelen dat ze tegen een glazen wand loopt. ‘Bij de warming ging het nog, maar op de baan voelde ik me slap. Alle pillen hadden niet geholpen.’

Bertens houdt eerst haar trainingsjasje aan, terwijl de temperatuur behaaglijk is. Ze duwt de ballen terug, terwijl Kuzmova agressief is gestart en wel gif in haar slagen legt. ‘Achteraf had ik beter niet aan de partij kunnen beginnen’, aldus Bertens.

Anticlimax van een hoopgevend gravelseizoen

Sluiter heeft haar ‘gepusht’ om het toch te proberen. ‘In 2016 had Kiki op Roland Garros een kuitblessure voor de halve finale tegen Serena Williams. Ik wist ook wel dat een buikgriep anders is. Maar ik wilde niet dat Kiki zich achteraf zou afvragen, wat als? Ik hoopte dat ze meer tijd zou krijgen. Maar Federer leverde servicegames van anderhalve minuut af. Het zou gaan regenen, maar ook dat gebeurde niet. En ook ik zag snel dat Kiki op was.’

Kuzmova kijkt verwonderd op als Bertens voortijdig de baan verlaat en op haar stoel gaat zitten. De fysiotherapeut kan niks voor haar betekenen, de toernooiarts evenmin. ‘Ik kwam niet uit de hoeken’, zegt Bertens. ‘En na één lange rally was ik kapot. Ik zat te trillen op mijn stoel, had geen gevoel in mijn arm.’

Deze tegenslag had ze niet zien aankomen, zegt Bertens. Roland Garros leek het ideale podium voor haar eerste grandslamtitel, ze werd gevreesd door haar collega’s. Titelverdedigster Simona Halep roemde de zware spinballen en de ‘powergame’ van Bertens op gravel. ‘Niemand kan zo glijden op deze baansoort als Kiki’, zei de Amerikaanse topspeelster Madison Keys.

Maar tegen een virus was Bertens niet bestand. Het is de anticlimax van een sterk en hoopgevend gravelseizoen. ‘Uitgerekend op het grandslamtoernooi dat me het beste ligt, overkomt me dit’, zegt Bertens. Opnieuw vullen haar ogen zich met tranen. ‘Het is zo frustrerend. Maar ik voel me nog steeds ziek.’

Voor de perszaal erkent coach Sluiter dat de opgave van zijn pupil ook voor hem een mokerslag is. ‘Kiki is een enorme vechter, hier was niets tegen te beginnen. Ze mag trots zijn op haar resultaten in Madrid en Rome. Maar Roland Garros op deze manier te moeten verlaten is een bitter slot van het gravelseizoen.’