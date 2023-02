Titelkandidaat AZ als de winnaar van de winterse transferperiode

Ramiz Zerrouki, die van FC Twente niet naar Feyenoord mocht verhuizen, verstuurt tijdens FC Twente - Feyenoord een pass over Mats Wieffer heen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Je hoort het overal in de top van de eredivisie. Of het nu van directeur van de ECV Jan de Jong is, op de vraag welk thema nu écht speelt, of van directeur Marcel Brands van PSV, als hij de transfermaand januari en de krappe financiële cijfers van PSV toelicht: komende zomer gaat het echt gebeuren, qua investeren.

Hoe dat zit? In 2024 mag Nederland vermoedelijk twee clubs (in plaats van één) direct inschrijven voor de Champions League, als tevens het nieuwe, ingewikkelde, met nog meer miljoenen gedoteerde format van het toernooi gestalte krijgt. Daar willen de topclubs bijzijn. De oplossing? Simpel, eerste of tweede worden in seizoen 2023-2024. Geen ingewikkelde zomer, geen voorrondes voor de nummer twee, inclusief een gebroken vakantie en kans op mislukking. In plaats daarvan de zekerheid van tientallen miljoenen aan inkomsten.

Maar goed, dat wil niet zeggen dat de in mei te vergeven titel van 2023 slechts een aanloop is naar wapengekletter. Koploper Feyenoord heeft zes punten voorsprong op de nummer 5, FC Twente, en er zijn nog vijftien ronden en talloze onderlinge duels, met Feyenoord - PSV als eerste, zondag. Wie de winnaar is van de transfermaand januari? AZ, op papier.

Feyenoord

Opnieuw flirtte Feyenoord met controlerende middenvelder Ramiz Zerrouki van FC Twente. Eindeloos gedoe. Acht miljoen? Negen? Nog meer? Doel: sterker worden. Bijkomend voordeel: concurrent verzwakken. FC Twente was het allang zat en gaf ook deze week geen sjoege. Enfin, Feyenoord versterkte zich met de multifunctionele Neraysho Kasanwirjo, die was vastgelopen bij FC Groningen, heeft een sterkere selectie dan voorheen gedacht en een slimme, goede trainer, Arne Slot, die hoopt dat het aantal blessures in het drukke programma zal meevallen. Al op 1 februari bleek dat Sebastian Szymanski vermoedelijk een tijdje wegvalt door een knieblessure.

AZ

AZ is waarschijnlijk de best geleide club van Nederland, op alle fronten. Stadion in eigen beheer, uitgebalanceerde selectie, rust in de leiding. Weinig gezeur. AZ versterkte zich werkelijk in januari, met drie mannen die zo in de basisploeg kunnen. Met de Australische doelman Mathew Ryan bijvoorbeeld, al haalde die een paar fratsen uit in het schitterende duel met FC Utrecht. AZ profiteert vanaf januari van de vorig jaar aangetrokken, veelzijdige Amerikaan Djordje Mihailovic en verraste dinsdag met het aantrekken van Sparta’s begeerde uitblinker Sven Mijnans, die op vrijwel alle aanvallende posities inzetbaar is. Waarom koos hij voor AZ? ‘Hier ligt een plan klaar voor iedere speler om zich te ontwikkelen.’ AZ handelt vaak in stilte. De technisch directeur, Max Huiberts, is een vaste waarde, terwijl bij Ajax, Feyenoord en PSV de algemeen directeuren hand- en spandiensten verrichten bij het technisch beleid.

PSV

Het was een treurige bedoening bij PSV, ook voor de jonge, ambitieuze trainer Ruud van Nistelrooij. Cody Gakpo verkocht, plus Noni Madueke. Ruim 80 miljoen rijker, maar PSV moet fors bezuinigen. Dinsdag was een interessante dag, ook om het vertrek van voormalig aanvoerder Marco van Ginkel, die terugging naar waar het begon, naar de reünie met Davy Pröpper bij Vitesse. Duidelijk was het verhaal van algemeen directeur Brands over zuinig aan doen en over nieuwe huurlingen. Patrick van Aanholt, voor Philipp Max, en aanvaller Thorgan Hazard, net als eerder Fabio Silva. Ja, huurlingen. Binnenkort begint de nieuwe technisch directeur Earnest Stewart. Die wil met zoveel mogelijk miljoenen de markt op, om bij de beste twee te zitten, in 2024.

Ajax

De wissel van de trainer was de grootste wijziging bij Ajax in januari. De al maanden weinig vleiend toegezongen Alfred Schreuder is weggestuurd, de jonge clubman John Heitinga staat voor de groep. Verdediger Daley Blind vertrok naar Bayern München. Een doelman is gekocht, Gerónimo Rulli. Voor tien miljoen, dat wel. Een rechter centrale verdediger, op de wensenlijst van Schreuder, zat er niet meer in voor Heitinga. Zelfs bij Ajax zeggen ze dat het een beetje krap is achterin. De vraag is of Heitinga het seizoen afmaakt, of hij de chaos bedwingt.

FC Twente

Voor wie houdt van standvastigheid, was het mooi om Jan Streuer te aanschouwen, ook in januari. Een technisch directeur, 71 jaar, die zijn pensioen uitstelde om FC Twente naar de top te begeleiden. Hij riep, met tussenpozen, dat FC Twente Ramiz Zerrouki niet zou verkopen aan Feyenoord, en zeker niet voor het geboden bedrag. Zerrouki moest weg na acht jaar in de jeugd van Ajax. FC Twente gaf hem een nieuwe kans op een loopbaan als prof. Hij brak door, haalde het Algerijnse elftal, en nu doet FC Twente nota bene voorzichtig mee om de titel. Streuer heeft een punt.

Waarover Streuer trouwens wel wil praten? Over zichzelf, met de clubleiding. Binnen pakweg tien dagen wil hij weten of hij blijft, en of Ron Jans trainer blijft. Waarvan de toekomst van Streuer afhangt? Wat is komende zomer mogelijk, qua versterkingen? Is het afhaken of bijblijven in seizoen 2023-2024, waarin het echt moet gebeuren?