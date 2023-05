Titelfavoriet Daniil Medvedev verslikt zich in Braziliaanse qualifier en Nadal-fan Thiago Seyboth Wild

Thiago Seyboth Wild speelt in Parijs de wedstrijd van zijn leven en schakelt titelfavoriet Daniil Medvedev uit. Beeld AFP

Thiago Seyboth Wild had als kind één boek op zijn nachtkastje liggen: de biografie van Rafael Nadal. Hij las het boek toen hij vijftien jaar was. ‘Ik ben geïnspireerd geraakt door zijn winnaarsmentaliteit en de spirit waarmee hij op de baan staat. Dat zie je bij niemand anders.’

Op de plek waar zijn grote voorbeeld veertien keer de trofee in de lucht hield, zorgde de 23-jarige onbekende Braziliaan dinsdag voor de grootste verrassing tot nu toe op Roland Garros. Voor de volgepakte tribunes op Court Philippe-Chatrier versloeg de nummer 172 van de wereld in vijf sets Daniil Medvedev, die 170 plekken hoger staat op de wereldranglijst: 7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4.

‘Ik heb er altijd van gedroomd om op deze baan tegenover dit soort spelers te staan’, zei de verbouwereerde gravelspecialist, die een keer eerder op een grandslamtoernooi stond. Hij verloor in 2020 in de eerste ronde op de US Open. ‘In mijn dromen won ik van ze. Dus ja, dit is een droom die uitkomt.’

Publiek op de banken

Met zijn overwinning op Medvedev kreeg de Braziliaanse qualifier met een vlassig snorretje het Franse publiek op de banken. Met zijn harde forehandslagen bracht hij Medvedev voortdurend in de problemen. De Rus won vorige week in Rome verrassend zijn eerste grote titel op gravel, maar moest zich nu gewonnen geven tegen de onbevangen debutant.

Na vier uur en vijftien minuten liet Wild het gejuich en applaus op zich neerdalen, terwijl hij zijn armen spreidde. Hij is de laagst geklasseerde speler in 25 jaar die van de mondiale nummer twee weet te winnen. ‘Ik wilde zoveel mogelijk naar het net komen en mijn forehand gebruiken. Dat werkte erg goed.’

‘Hij speelde geweldig’, zei Medvedev, US Open-winnaar in 2021. ‘Als hij elke wedstrijd zo speelt, weet ik zeker dat zijn leven vanaf nu alleen maar beter wordt. Dan gaat hij veel geld verdienen, grote prijzen winnen en krijgt hij meer sponsoren. Maar het is de kunst om dit niveau niet eenmalig op Court Philippe-Chatrier te halen, maar het hele jaar door.’

Wild werd geboren in 2000, het jaar dat zijn wereldberoemde landgenoot Gustavo Kuerten een van zijn drie titels in Parijs won. In de grootste perszaal op Roland Garros, die gevuld was met meer dan honderd internationale journalisten, werd Wild naar de beste Braziliaanse tennisser ooit gevraagd. ‘Gustavo is een idool voor iedereen in Brazilië. Hij is iemand waar ik altijd enorm tegenop heb gekeken.’

Huiselijk geweld

Wild zelf stond eveneens bekend als een groot talent. Hij won in 2018 de US Open voor junioren en pakte drie jaar geleden zijn eerste ATP-titel. In het Chileense Santiago versloeg hij op gravel zijn generatiegenoot Casper Ruud, de huidige nummer vier van de wereld. Hij werd de jongste winnaar op een graveltoernooi in Latijns-Amerika sinds Rafael Nadal in 2005 en bereikte zijn hoogste ranking op de wereldranglijst (106).

Maar in de periode daarna stokte zijn ontwikkeling. Hij verloor de afgelopen drie jaar telkens de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van Roland Garros en ook privé was het onrustig. In 2021 beschuldigde zijn ex-vriendin hem van huiselijk geweld. Wild kreeg een straatverbod, al is de zaak nog steeds in behandeling. ‘Ik denk niet dat het een onderwerp is waar we nu over moeten praten’, zei de Braziliaan toen hij een uur na zijn grootste overwinning uit zijn carrière ernaar werd gevraagd.

Wild, die dit jaar alleen nog maar wedstrijden op gravel speelde, begon onbevangen aan zijn partij tegen Medvedev en trok de eerste set in de tiebreak naar zich toe, maar leek de wedstrijd daarna weg te geven. Hij miste twee setpunten in de tweede set en verloor ook de derde set. ‘Na de tweede set zat ik er even doorheen, omdat ik wist dat ik een grote kans had laten liggen om twee sets voorsprong te nemen.’

Boegeroep

Maar de gravelbijter knokte zich terug in de wedstrijd en dwong de gefrustreerde Medvedev tot fouten. Toen Medvedev een bal in twijfel trok, klonk er boegeroep vanaf de tribunes. De Rus reageerde door zijn vingers op zijn lippen te leggen. ‘Ik had een discussie met de scheidsrechter, dus ik vroeg het publiek alsjeblieft hun mond wilde houden.’

Door zijn overwinning op Medvedev heeft Wild al bijna 100.000 euro verdiend op Roland Garros. Het is eenzesde van het totaal aan prijzengeld dat hij in de zeven jaar ervoor als proftennisser bij elkaar sloeg.

Zo vervulde Wild op een zonnige dag in Parijs onverwachts een van zijn dromen, al voegde hij er meteen aan toe dat er nog een droom is die hij nog wil laten uitkomen. ‘Ik hoop op Roland Garros ooit nog tegen Nadal te spelen, al weet ik niet of dat nog gaat gebeuren.’