Titel US Open voor het grijpen na de uitschakeling van Rafael Nadal

De wisseling van de wacht in het mannentennis, al vaker aangekondigd, kreeg op de US Open verder gestalte met de uitschakeling van Rafael Nadal, die in New York door de afwezigheid van Roger Federer en Novak Djokovic als enige de Grote Drie vertegenwoordigde. De Spanjaard verloor maandag verrassend van de 24-jarige Amerikaan Frances Tiafoe, een van de mogelijke nieuwe winnaars van het onvoorspelbare grandslamtoernooi.

‘Dit is iets dat ik later aan mijn kinderen, mijn kleinkinderen kan vertellen’, zei Tiafoe nadat hij Nadal in vier sets (6-4, 4-6, 6-4, 6-3) had verslagen. ‘Ik heb van Rafa gewonnen.’ De afgelopen jaren had de Amerikaan, met ouders uit Sierra Leone, zich afgevraagd of hij ooit in staat zou zijn om Nadal, Djokovic of Federer te verslaan. ‘Vandaag besloot ik dat ik het ging doen.’

In New York domineerden de drie veelvraten, met samen 63 grandslamtitels, het afgelopen decennium minder dan bij de Australian Open, Roland Garros en op Wimbledon. Daniil Medvedev (2021), Dominic Thiem (2020), Stan Wawrinka (2016), Marin Cilic (2014) en Andy Murray (2012), ooit lid van de Grote Vier, raapten bij de US Open de kruimels op die Federer, Nadal en Djokovic lieten liggen.

Toch is het dit jaar voor het eerst sinds 2003 dat geen van de drie in de kwartfinale speelt, althans, als het coronajaar 2020 buiten beschouwing wordt gelaten. Federer en Nadal deden toen niet mee in de coronavrije bubbel die de organisatie had opgetuigd, topfavoriet Djokovic werd in de vierde ronde weggestuurd nadat hij een bal per ongeluk, maar hard tegen de keel van een lijnrechter sloeg.

Geen Djokovic en Federer

Dit jaar was de Serviër niet van de partij omdat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus, en daarom de Verenigde Staten niet in mag. Ook Federer ontbrak.

Nadal gold vooraf als een van de topfavorieten in New York, waar Tiafoe een einde maakte aan een moeizame week van de Spanjaard. ‘Ik moet wat dingen gaan repareren’, zei een terneergeslagen Nadal. ‘Ik weet nog niet wanneer ik terugkom. Als ik klaar ben om te spelen, zal ik er zijn.’

De deelname van Nadal aan de Laver Cup van later deze maand lijkt door zijn uitspraak op de tocht te staan. De Spanjaard zou een droomteam moeten vormen met Federer, Djokovic en Murray.

Bij de US Open blijkt domineren een moeilijke opgave. Zeven verschillende spelers tilden in de afgelopen tien jaar aan het einde van de rit de beker de lucht in. Sinds 2008 lukte het niemand om zijn titel te prolongeren. Federer deed het voor het laatst, als slotstuk van een imposante reeks toernooizeges die in 2004 begon. Dat er ook dit jaar een nieuwe winnaar zal komen, stond al vast toen Nick Kyrgios in de vierde ronde afrekende met Medvedev. Door de uitschakeling van Nadal, ligt de weg nu open voor een nieuw gezicht.

Tot diep in de nacht

Een daarvan is Nadals landgenoot Carlos Alcaraz, die maandag tot diep in de nacht worstelde met oud-winnaar Cilic. De partij uit de vierde ronde eindigde om 02:23 uur, een paar minuten eerder dan het record op de US Open. In 2014 speelden Milos Raonic en Kei Nishikori hun laatste punt om 02:26 uur.

Alcaraz plaatste zich ook vorig jaar voor de kwartfinale, waarin hij woensdag speelt tegen de Italiaan Jannik Sinner. In New York kan de 19-jarige Spanjaard de jongste grandslamwinnaar worden sinds Rafael Nadal in 2005 zijn eerste van veertien titels op Roland Garros veroverde. Alcaraz kan bij verder succes in New York de nummer één van de wereld worden, net als de Noor Casper Ruud (een andere kanshebber, Nick Kyrgios, komt na dit schrijven in actie in zijn kwartfinale).

Alcaraz zou de jongste lijstaanvoerder zijn sinds de introductie van de ATP-ranking in 1973. Momenteel heeft Lleyton Hewitt het record: de Australiër was 20 jaar oud toen hij voor het eerst de beste ter wereld was.

Amerikaanse toernooiwinnaar

Ook Tiafoe kan geschiedenis schrijven door de eerste Amerikaanse toernooiwinnaar te worden sinds Andy Roddick in 2003. De man uit de staat Maryland versloeg Nadal met aanvallend spel (49 winnende slagen) en een hervonden bravoure. De Amerikaan brak in 2019 door maar had daarna moeite om een volgende stap te zetten. ‘Ik was niet volwassen genoeg’, blikte hij terug na zijn overwinning op Nadal. “Waarom ik niet?” staat er nu op zijn polsbandje geschreven.

Tiafoe, die woensdag in de kwartfinale speelt tegen de Russische Andrej Roebljov, keek na de uitschakeling van Nadal desgevraagd vooruit naar de toekomst van het mannentennis. ‘Hoe vaak is er al niet gezegd dat dit het einde van die generatie is?’ begon de Amerikaan voorzichtig. ‘Ik denk niet dat er weer een grote drie zal zijn. Het zal eerder een grote twaalf zijn, want veel jongens spelen geweldig tennis. Misschien zal één iemand er bovenuit springen, we zullen zien wie dat zal zijn. Het is cool om een nieuw tijdperk te zien.’