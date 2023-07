Timber naar Arsenal: hij wil een ander pad bewandelen dan Ziyech en Van de Beek

Jurriën Timber schiet zijn penalty in de strafschoppenserie van de bekerfinale tegen PSV op de lat. Hij was een van de weinige Ajacieden die het afgelopen seizoen overeind bleef. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Onlangs zat Jurriën Timber in de talkshow Rondo van Ziggo tegenover analist en voormalig topspeler Marco van Basten. Die adviseerde hem nog een seizoen bij Ajax te blijven, om één jaar de beste speler te zijn, dan pas te vertrekken en bij een topclub binnen te komen als een persoonlijkheid.

Timber keek ietwat bedeesd terwijl Van Basten zijn verhaal deed. De voormalige spits vertrok zelf overigens ook als 22-jarige naar het buitenland, van Ajax naar AC Milan, waar hij vanwege blessures een moeilijk eerste seizoen beleefde. Tegen het einde van dat seizoen was hij topfit, hielp hij volop mee aan het behalen van de landstitel en speelde hij de hoofdrol tijdens het veroveren van de Europese titel door Oranje.

Van Basten had, toen hij vertrok, reeds een Europa Cup gewonnen met Ajax. Misschien had hij ook al eerder kunnen of willen vertrekken, maar trainer Johan Cruijff eiste min of meer dat hij eerst de Europese beker won. Het waarschuwende verhaal van Van Basten is derhalve van relatieve waarde. Iedere speler is anders. Van Basten was al een wereldtopper in de dop, toen hij vertrok naar Milan.

Verstandige jongeman

Timber is een uitstekende verdediger en een verstandige jongeman bovendien. Hij heeft ongetwijfeld geluisterd aan tafel, maar hij voelt zich nochtans klaar voor de stap naar een topcompetitie, naar de club die vorig seizoen de titel leek te grijpen, doch zich in de slotweken na een ineenstorting, mede veroorzaakt door blessures, gepasseerd zag door Manchester City. Arsenal, met trainer Mikel Arteta en diens Nederlandse assistent Albert Stuivenberg, stelt graag jonge, talentvolle spelers op. Arteta weet wat hij wil met Timber. Meer voetbal, ook van achteruit, waarbij Timber kan doorschuiven naar het middenveld, vanwege zijn veelzijdigheid. In het verleden speelden onder meer Dennis Bergkamp, Marc Overmars, Giovanni van Bronckhorst en Robin van Persie voor Arsenal.

Over het advies van Van Basten gesproken: Timber was al een jaar de beste in de eredivisie, waarin hij ongeveer 2,5 jaar in het eerste elftal van Ajax speelde. Na seizoen 2021-2022 werd hij uitgeroepen tot beste talent en beste speler van het seizoen, in het laatste jaar van Erik ten Hag als trainer. Dat was nog nooit gebeurd, dat één voetballer beide onderscheidingen won. Hij dankte bij de huldiging uitgebreid zijn familie, onder wie tweelingbroer Quinten, die als middenvelder bij Feyenoord speelt en aanvoerder was tijdens het EK met Jong Oranje. Jurriën Timber speelde al vijftien interlands in de A-ploeg, onder meer op het EK van 2021 en het WK van 2022.

Het afgelopen seizoen was hij beduidend minder in vorm, zoals het met heel Ajax minder ging. Timber deelde in de malaise. Soms sjokte hij mee terug, na gevaarlijk balverlies ergens in de ploeg. Hij verloor ook geregeld belangrijke (kop)duels. Hij is 1,82 meter, wat vrij klein is voor een centrale verdediger. En hoewel Engeland allang niet meer het land is van louter hoge ballen voor het doel, had hij moeite met kopsterke, lange aanvallers als Darwin Nunez (Liverpool, Champions League) en Luuk de Jong (PSV).

Geen garantie voor succes

Een transfer van Ajax naar Engeland, rechtstreeks naar de topcompetitie van Europa, is ook geen garantie voor succes. Hakim Ziyech was zo’n beetje de beste voetballer van Nederland toen hij voor ongeveer 45 miljoen euro naar Chelsea verhuisde. Zijn verblijf in Londen was geen doorslaand succes te noemen, nu hij op de nominatie staat om naar de competitie in Saoedi-Arabië te vertrekken. Ziyech maakte belangrijke doelpunten, ook in de internationale bekertoernooien, maar hij was nooit onomstreden basisspeler en maakte in de laatste winterstop zelfs een vernedering mee, toen bleek dat het kooplustige Chelsea zich te weinig had ingespannen om de late transfer naar PSG rond te maken.

Donny van de Beek was vrijwel altijd wisselspeler bij Manchester United. Toen Ten Hag hem eindelijk wat speeltijd gunde afgelopen seizoen, scheurde hij een knieband. Hij mag voor bijna niets vertrekken. Davy Klaassen mislukte bij Everton. Joël Veltman doet het uitstekend bij Brighton, al was hij bij vertrek al een vrij ervaren speler.