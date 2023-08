Timber debuteert goed en pakt eerste trofee met Arsenal

Drie nieuwe aanwinsten van Arsenal met de eerste prijs van het seizoen: Declan Rice (l), Kai Havertz (m) en Jurriën Timber. Beeld AFP

‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ Enkele uren voor de Engelse Super Cup deelde Jurriën Timber deze woorden uit het bijbelboek Romeinen met zijn Twitter-volgers. Timber en de zijnen wachtte op deze warme middag in Wembley het beste team van de wereld: Manchester City, een ploeg waar Arsenal maar zelden van won de laatste jaren.

Omdat de equipe van coach Pep Guardiola de treble – kampioenschap, beker en Champions League – had gewonnen, moest de Engelse voetbalbond bepalen wie Manchester City mocht uitdagen in deze openingswedstrijd van het seizoen. Verliezend bekerfinalist Manchester United leek de meest logische optie, maar de keuze viel op de nummer twee van de Premier League, Arsenal.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Versterkingen

Na een onverwacht succesvol seizoen, waarin het lange tijd bovenaan stond, heeft Arsenal de zomer benut om de selectie verder te versterken. Declan Rice kwam van West Ham, Kai Havertz van Chelsea en bij Ajax werd Timber weggekocht. Totale prijskaartje: 235 miljoen euro. Manchester City deed het iets kalmer aan. Het haalde de Kroaten Mattea Kovavic en Joško Gvardiol, terwijl Riyad Mahrez koos voor het Saoedische geld.

Voor de 22-jarige Timber was het iconische Wembley in Noordwest-Londen een droomlocatie om zijn officiële debuut te maken. Spelend naast de even oude William Saliba hield de oud-Ajacied op kalme en zelfverzekerde wijze stand tegen de gevreesde aanval van Manchester City, met Erling Haaland in de punt. City had het overwicht, maar Arsenal kreeg de beste kansen. Die kwamen op naam van Havertz, maar de Duitser miste scherpte.

Timber gewisseld

City kwam in de 77ste minuut op voorsprong, een minuut nadat Timber was gewisseld. Komend vanaf de rechterflank draaide het talent Cole Palmer de bal met links fraai binnen. Daarmee leek City weer een trofee binnen te halen, maar in de elfde minuut van blessuretijd kwamen The Gunners op gelijke hoogte. Manuel Akanji veranderde een schot van Leandro Trossard van richting en liet zijn eigen doelman kansloos.

Op basis van de geschiedenis was Arsenal favoriet in de strafschoppenreeks. De eerdere Super Cup-finales tussen deze clubs, in 1934 en 2014, waren allebei gewonnen door de Londenaren. Ook dit keer ging de winst naar Arsenal. Uitgerekend spelmaker Kevin de Bruyne en Rodri, de man die de winnende goal maakte in de Champions League-finale, misten voor City. Het is de derde keer op rij dat City deze beker misloopt. Maar dat hoeft niets te zeggen over het verdere verloop van het seizoen.