Timber beslist heerlijke strijd op het nippertje in het voordeel van Ajax

Jurriën Timber scoort de 0-1. Beeld ANP

Bijna hadden de stoere kerels van Willem II een puntje gestolen tijdens voetbal dat steeds meer waterballet was, met kapotte paraplu’s van trainers, ballen die in plassen bleven liggen en andere vreemde capriolen uithaalden. Bijna dus. De voor Ajax bevrijdende treffer viel tien minuten voor tijd, toen Willem II alleen nog tegenhield, de manschappen verzamelde in en rond het strafschopgebied en de flitsende Antony weer eens een voorzet van rechts gaf, naar de tweede paal, waar Jurriën Timber de bal via doelman Timon Wellenreuther in het doel frommelde met de onderbuik, ten koste van een lichte blessure omdat hij tegen de paal botste.

Maar oh, wat een heerlijke avond voltrok zich in Tilburg, door gierende emoties van een eindelijk weer volgepakt stadion. Het ritmische geklap, de samenzang, schouder aan schouder zitten of liever nog staan, plus het dankbare applaus van het thuispubliek, ondanks de nederlaag. ‘Wat was het fijn om jullie weer te zien springen’, zei de omroeper. En dan twee elftallen die na zo’n mooie strijd naar hun eigen harde kern lopen om ze te bedanken voor de steun. Dat is voetbal, dat is de beleving die door corona zo lang uit de stadions verdwenen was. ‘We hebben genoten van geweldige strijd en van het publiek', aldus trainer Erik ten Hag van Ajax.

Spanning

Een heerlijk duel dus, ook door de spanning. Door het alsmaar sterkere Ajax en het leeuwenhart van Willem II. Omdat zich gaandeweg de vraag opwierp: gaat Ajax, dat dinsdag naar Lissabon reist voor de achtste finale van de Champions League tegen Benfica, eigenlijk wel een doelpunt maken? Ja dus, op het nippertje. Het moest ook wel, gezien het overwicht dat groeide en de kansen die zich aaneen regen. Ajax hield weer de nul, voor de negentiende keer deze competitie.

Lang bleef het dus 0-0, terwijl het regende dat het zeikte. Ajax drukte Willem II steeds verder weg en de energie van de Tilburgers raakte langzaam op. Dat doelpunt kon toch niet uitblijven? Kansen, schoten, reddingen van doelman Wellenreuther. Een doelpunt van Tadic om dubieuze redenen afgekeurd. Invaller Danilo op de paal. Consternatie alom. Groeiende hoop in de harten van de tricolores. Het was derhalve geen goede wedstrijd, dat viel ook niet te verwachten vanwege regen en wind, maar wel een onderhoudend duel, omdat Ajax mede door de omstandigheden moeite had met de passing en het benutten van kansen, en intussen op zijn hoede moest zijn voor de zeldzame uitbraken van Willem II.

Bovendien woei de bal alle kanten op, en gaandeweg ontstonden plassen op het veld. Regensluiers, meegevoerd door een nabrander van storm Eunice. Ajax raakte de bal vaak kwijt, om die telkens weer net zo snel te heroveren, want dat is een van de sterke punten van Ajax. Zo bleef het een beetje gaan, tot vreugde van de mensen met hun gezang dat vervormde in de wind. Willem II heeft ook moed geput uit de nieuwe start na de winterstop, met andere spelers. Jizz Hornkamp, de nieuwe spits, is een altijd actieve, hardwerkende en vrij begaafde aanvalsleider die zelfs de score had kunnen openen na balverlies van Blind en de ontsnapping van Nunnely. Hornkamp raakte de bal volledig verkeerd.

Buitenspel

Na rust, een halve minuut nadat de schuiver van Max Svensson voorlangs ging, scoorde Ajax. Althans, dat dacht Ajax. Na een lange aanval, waarin onderweg wel het een en ander misging, scoorde Tadic met rechts. Bij bestudering van de beelden bleek dat Antony buitenspel had gestaan, al viel daarop wel iets af te dingen. Enfin, het doelpunt viel even later alsnog en dat was verdiend.

‘Het zit goed met de mentaliteit’, constateerde Ten Hag tevreden. En verdediger Timber ziet een verschil met voor de winterstop, toen Ajax vaak punten verspeelde. De urgentie is nu groter, nu het einde van het seizoen nadert en de titel in zicht komt. Timber: ‘We beschouwen elke wedstrijd nu als een finale. Dat is veranderd ten opzichte van voor de winterstop. Als je kampioen wil worden, moet je deze wedstrijden winnen. Dat is goed voor ons, en niet voor de concurrentie.’ Ten Hag: ‘We zijn weer een streepje dichterbij de titel, maar eerst gaan we nu naar Lissabon.’