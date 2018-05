Tim Visser twijfelde een tijdje, maar gaat nu weg bij Schotland: zijn lichaam is versleten

Achtergrond

Visser is de succesvolste Nederlandse rugbyer allertijden en de eerste Nederlandse fullprof. Hij werd in Zeewolde geboren en groeide op in Maartensdijk. Als rubyer werd hij opgeleid bij Hilversum, de club van vader Marc Visser, recordinternational en oud-aanvoerder van het Nederlandse team. Broer Sep komt wel uit voor het Nederlandse rugbyteam.



'Landverrader', kreeg Visser de afgelopen jaren naar zijn hoofd geslingerd door vader en broer als hij op bezoek was in Nederland. Met een knipoog: het niveau van het Schotse nationale team is niet te vergelijken met het niveau waarop de Nederlandse ploeg op acteert. Bovendien leeft Visser in Engeland het leven van een ster met dure auto's en dito horloges.



Het uitzonderlijke talent van Visser werd al op jonge leeftijd gezien door scouts uit Engeland. Hij was 16 toen hij naar de rugbykostschool Barnard Castle School vertrok in Newcastle. Via enkele omzwervingen tekende hij in 2009 voor Edinburgh Rugby. In het rugby geldt: als je drie jaar in een land speelt, mag je uitkomen voor de nationale ploeg.



Over zijn debuut op 16 juni 2012 tegen Fiji zei hij in een interview met de Volkskrant destijds: 'Het was 36 graden. Tijdens de warming-up bleef ik in de schaduw. En de bal voelde als een stuk zeep door al het zweet. Maar ik maakte twee try's.'