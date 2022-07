Tim van Rijthoven heeft het voor elkaar: een duel met ‘grootheid’ Djokovic

Tim van Rijthoven strekt zich voor een forehand in zijn partij tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. Beeld ANP

Tim van Rijthoven knippert een keer met zijn ogen. De hele week heeft hij zijn verhaal in kleine bijkamers aan een handvol Nederlandse journalisten gedaan. Maar na zijn zege in de derde ronde op Georgiër Nikoloz Basilasjvili (6-4, 6-3,6-4) en met de confrontatie met Novak Djokovic in de achtste finales in het vooruitzicht heeft ook de internationale pers hem ontdekt.

De belangstelling voor de 25-jarige Nederlander is zo groot dat Wimbledon op het laatste moment besluit om Van Rijthoven naar de grootste interviewruimte te verplaatsen. Onder meer het Engelse BBC Sport, The Guardian, Times of India en het internationale persbureau Reuters willen alles weten van de tennisser van wie ze, net als de meeste Nederlanders, tot een paar weken geleden nog nooit hadden gehoord.

‘Het is even aanpassen, maar gelukkig lukt me dat snel en blijf ik er heel nuchter onder’, zegt Van Rijthoven als hij een trits vragen in het Engels heeft beantwoord. Hij is de eerste Nederlandse mannelijke tennisser sinds Sjeng Schalken in 2004 die de vierde ronde in Londen weet te halen.

Daar had ook Van Rijthoven lange tijd geen rekening mee gehouden. De tennisser uit Roosendaal had nog nooit een wedstrijd op de ATP-tour, het hoogste niveau, gewonnen, totdat hij ruim drie weken geleden verrassend het grastoernooi van Rosmalen op zijn naam schreef. Op slechts tachtig kilometer van zijn geboorteplaats versloeg hij onder anderen de wereldtoppers Daniil Medvedev, Taylor Fritz en Felix Auger-Aliassime.

Nauwelijks moeite

Het leverde Van Rijthoven een wildcard op voor Wimbledon, waar hij als junior acht jaar geleden al eens tot de kwartfinales reikte. Op het hoofdtoernooi rekende de nummer 104 van de wereld in de eerste drie rondes opvallend eenvoudig af met Federico Delbonis (ATP-84), Reilly Opelka (ATP-18) en Basilasjvili (ATP-26). De debutant op Wimbledon tennist alsof het hem nauwelijks moeite kost.

In mum van tijd heeft Van Rijthoven de wereldtop angst ingeboezemd. Wie is deze rijzende ster? Hij speelde vijf keer tegen een speler uit de top-30 en won alle vijf de partijen. Hij hoefde slechts vier sets af te staan. ‘Mijn spel is gemaakt voor gras’, zegt Van Rijthoven als hem wordt gevraagd naar zijn indrukwekkende reeks.

Met zijn verraderlijke slicebackhand en vernietigende service beschikt hij over dodelijke wapens voor de snelle ondergrond. In zijn eerste drie partijen op Wimbledon won hij gemiddeld 90 procent van de punten op zijn eerste service. Het is het hoogste percentage van alle spelers op het grandslamtoernooi in Londen. ‘Mijn service is heel belangrijk en loopt geweldig.’

Terwijl Van Rijthoven op baan 12 de ene naar de andere vuurpijl op Basilasjvili afvuurde, was vanaf de volgepakte tribunes steeds vaker ‘Come on, Tim’ te horen. Voor de Britse journalisten was het een echo uit het verleden, toen de kreet twintig jaar geleden door de stadions galmde voor de Britse publiekslieveling Tim Henman.

Zo populair als Henman is Van Rijthoven nog niet, maar op Wimbledon smullen ze van een onbekende grasspecialist die spot met alle wetten. Denis Kudla was in 2015 de laatste tennisser met een wildcard die de laatste zestien bereikte. ‘Hoe voelt het om de nieuwe Tim-lieveling te zijn’, wil een Britse journalist weten. ‘Goed’, zegt Van Rijthoven met een glimlach.

Tegen grootheid Djokovic

Hij sprak voor Wimbledon de hoop uit om tegen Djokovic te spelen. Na zijn overwinning op Basilasjvili wist hij dat die droom dichtbij was, al moest de 20-voudig grandslamwinnaar zijn partij in de derde ronde toen nog spelen. Een paar uur later plaatste ook Djokovic zich in drie sets voor de vierde ronde: 6-0, 6-3, 6-4. ‘Die kans krijg je niet vaak. Ik heb nog niet veel toernooien gespeeld waar zo’n grootheid in het schema staat.’

Het is in alle opzichten een nieuwe ervaring voor Van Rijthoven. Vijf dagen geleden speelde hij zijn eerste partij op baan 11, een bescheiden baan zonder tribunes. Via baan 4 en 12 (met volgepakte tribunes) lonkt nu het Centre Court, de tennistempel met 15 duizend zitplaatsen. En anders Court 1 (ruim 12 duizend plekken). ‘Dat is prachtig en heeft iets magisch.’

Kort na zijn overwinning op Basilasjvili gingen zijn gedachten al even richting de grootste partij uit zijn carrière. ‘Toen ik net in de kleedkamer zat, beeldde ik me in hoe het zou zijn om het Centre Court op te lopen. Ik zag mezelf met een grote glimlach de baan betreden.’

Het zijn woorden die Van Rijthoven een maand geleden nooit had durven uitspreken. Maar de imponerende reeks aan overwinningen heeft zijn zelfbewustzijn en vastberadenheid een enorme boost gegeven. ‘Ik ga elke wedstrijd in met de gedachte dat ik de beste speler ben, ook al is dat misschien niet altijd het geval.’