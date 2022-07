Tim van Rijthoven eerste Nederlandse tennisser in vierde ronde Wimbledon sinds 2004, en treft mogelijk Djokovic

Tim van Rijthoven vrijdag op Wimbledon. Beeld ANP / EPA

Van Rijthoven is de eerste Nederlandse mannelijke tennisser die de vierde ronde weet te bereiken sinds Sjeng Schalken in 2004. Daar wacht mogelijk een confrontatie met titelverdediger Novak Djokovic. De twintigvoudig grandslamwinnaar speelt vrijdag later op de dag zijn partij in de derde ronde.

Op baan twaalf had Van Rijthoven, die via een wildcard werd toegelaten op het toernooi, als nummer 104 van de wereld opvallend weinig moeite met Basilasjvili, de mondiale nummer 26. Voor het oog van het publiek op de volgepakte tribunes kon de Brabander opnieuw leunen op zijn sterke service. Van Rijthoven won maar liefst 88 procent van de punten op zijn eerste service. Basilasjvili deed het een stuk minder: 63 procent.

Van Rijthoven had in de eerste set aan één break in de negende game genoeg, terwijl hij Basilasjvili nauwelijks de kans bood om iets te beginnen met zijn service. De Georgiër kon maar moeilijk een antwoord vinden op het spel van Van Rijthoven en zag hem in de tweede set snel uitlopen naar 5-1.

Opmars

In het begin van de derde set haperde de service van Van Rijthoven. Maar nog voordat Basilasjvili daadwerkelijk kon terugkomen in de wedstrijd, herstelde de Nederlander zich. Sinds Denis Kudla in 2015 is Van Rijthoven de eerste tennisser die met een wildcard de vierde ronde bereikt in Londen.

Zo zet Van Rijthoven zijn indrukwekkende opmars voort. Amper een maand geleden won hij verrassend het grastoernooi van Rosmalen. Daar versloeg hij de wereldtoppers Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev. Op Wimbledon volgden overwinningen tegen onder meer Reilly Opelka (ATP-18) en nu dus Basilasjvili.

Van Rijthoven heeft dit seizoen tegen vijf spelers uit de top-30 gespeeld en won alle confrontaties. Zondag wacht de ultieme uitdaging, als mogelijk Djokovic zijn tegenstander is.